Losberger De Boer ernennt Joachim Ehlers zum neuen CFO

Bad Rappenau, Deutschland (ots/PRNewswire)

Losberger De Boer, ein führender Anbieter von integrierten, temporären und semi-permanenten Raumlösungen, freut sich, die Ernennung von Joachim Ehlers zum Chief Financial Officer des Unternehmens bekannt zu geben. Er wird zum 1. Februar 2020 in das Unternehmen eintreten.

Joachim Ehlers (deutsche Staatsangehörigkeit, 52 Jahre) ist ein erfahrener Finanzvorstand, der einen umfangreichen finanziellen Hintergrund aus der Tätigkeit für Unternehmen in verschiedenen Branchen wie Logistik, Finanzen, Handel & Vertrieb und Produktion mitbringt. Joachim hat eine starke Erfolgsbilanz in der Unterstützung von Unternehmen bei der Verbesserung ihrer Leistung und dem Ausbau ihrer Geschäfte. Er begann seine berufliche Laufbahn bei KPMG International und hat an der Universität zu Köln einen MBA-Abschluss erworben.

Arnout de Hair, CEO von Losberger De Boer: "Wir sind hocherfreut, dass sich Joachim entschieden hat, als CFO für unser Unternehmen zu arbeiten. Im Laufe seiner beruflichen Karriere hat er in verschiedenen Unternehmen in den Bereichen Finanzen, Recht, ICT und anderen Managementgebieten breite Erfahrung aufgebaut. Joachim hat gezeigt, imstande zu sein, die Leistungsfähigkeit von Unternehmen zu verbessern und Ergebnisse zu realisieren. Seine praxisorientierte Mentalität und offene Kommunikationsweise passen gut zur Kultur unseres Unternehmens. Wir sind davon überzeugt, dass Joachim gemeinsam mit uns erfolgreich daran arbeiten wird, Losberger De Boer weiter wachsen zu lassen.

Joachim wird die Nachfolge unseres derzeitigen CFO Nicolas Reinhart antreten, der 2018 in unser Unternehmen eingetreten ist und die wichtige Aufgabe hatte, Losberger De Boer als CFO im Refinanzierungsprozess zu unterstützen. Nach der Realisierung des Finanzierungsvertrags, der Stärkung der Finanzstruktur und den Fortschritten bei der Professionalisierung unserer Finanzorganisation hat Nicolas sich dafür entschieden, eine neue Herausforderung außerhalb von Losberger De Boer zu suchen. Wir bedauern seine Entscheidung, sind aber dankbar für die Beiträge, die er für unser Unternehmen geleistet hat. Wir wünschen Nicolas alles Gute für seine zukünftigen Unternehmungen."

Über Losberger De Boer

Losberger De Boer ist einer der weltweit führenden Anbieter hochintegrierter, temporärer und semi-permanenter Raumlösungen zum Verkauf bzw. zur Vermietung und weißt eine herausragende Kundenzufriedenheit auf. Losberger De Boer ist nach VCA**, ISO 9001-2015 und ISO 14001-2015 zertifiziert. Die Unternehmenszentrale von Losberger De Boer befindet sich in Bad Rappenau. Das Unternehmen verfügt über 8 Fertigungsstandorte und 21 Vertriebsbüros auf der ganzen Welt. Insgesamt beschäftigt Losberger De Boer 1.100 Mitarbeiter.

Weitere Informationen finden Sie unter www.losbergerdeboer.com

