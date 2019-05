MaxQ AI

MaxQ AI bringt in den USA und Europa ACCIPIO® Ax für Vorschau und Feststellung von Hirnblutung (ICH) auf der Schnittebene auf den Markt, die letzte Erweiterung der Plattform ACCIPIO® ICH

ACCIPIO® Ax mit SliceMap(TM) und Vorschau auf Schnittebene für schnelle Feststellung von Hirnblutung und effiziente Arbeitsabläufe in der Praxis

MaxQ AI, führende KI-Firma im Bereich medizinischer Diagnosen, hat heute bekannt gegeben, dass ACCIPIO® Ax ab August ausgeliefert und als Teil der ACCIPIO® ICH Plattform verfügbar sein wird. ACCIPIO Ax ist die zweite Komponente der ACCIPIO ICH Plattform und stellt neue Werkzeuge zur klinischen Beurteilung von Hirnblutung (ICH) bereit. Teams in Radiologie, Notaufnahme und Neuroradiologie in den USA und Europa werden in Kürze Zugriff auf eine umfassende Lösung für die ICH-Triage besitzen, welche Priorität im Arbeitsablauf und Vorschau auf Schnittebene bereitstellt. ACCIPIO Ax verfügt über die exklusive ACCIPIO Ax SliceMap(TM), eine integrierte Ansicht, welche Ärzte schnell zu CT-Schnitten führt, in denen ICH vermutet wird, ohne die PACS-Ansicht zu verlassen.

"Die ärztliche Versorgung sieht sich heute einem nie da gewesenen Druck gegenüber und KI-Lösungen für die medizinische Diagnose, welche die Kräfte in der Pflege unterstützen, werden für eine Entwicklung mit signifikanten Fortschritten bei Qualität, Behandlung und Wirtschaftlichkeit sorgen", sagte Gene Saragnese, der CEO von MaxQ AI. "Die Einführung von ACCIPIO Ax ist bedeutsam, da sie einen Ausbau unserer ACCIPIO ICH Plattform darstellt. Diese Komplettlösung ist darauf ausgelegt, Ärzten Antworten zu liefern, statt mehr Daten und Analysen, und sich nahtlos in den vorhandenen Arbeitsablauf einzufügen. Mit unseren unerreichten Partnerschaften und der vollständigen Integration - darunter mit GE, IBM, Samsung und TeraRecon - ist MaxQ AI bestens positioniert, seine Lösungen schnell global bereitstellen zu können."

Mit behördlichen Zulassungen und der Zertifizierung als "Breakthrough Device" der US-Gesundheitsbehörde FDA für ACCIPIO® Dx verspricht das Softwarepaket ACCIPIO von MaxQ AI Seamless from the Start(TM) zu sein, mit vollständig automatisierten und integrierten Lösungen großer OEM-Partner im Bereich von CT, PACS und KI. Mit dem Potenzial verbesserter Feststellung und Abläufe beim Verdacht auf ICH stehen diese Lösungen an, eine neue Ära ergänzter Pflege einzuläuten, welche die schnellere und präzisere Behandlung von Patienten ermöglicht.

"ACCIPIO® Ix verarbeitet bei Capital Health monatlich nahezu tausend CT-Scans des Kopfes, darunter bis zu 30 Schlaganfälle wöchentlich", sagte Dr. Ajay Choudhri, Leiter der Abteilung für Radiologie der Capital Health Hospitals in New Jersey. "Wir ziehen mit ACCIPIO Ax jetzt Nutzen aus einer umfassenden Lösung für die Triage durch Priorität im Arbeitsablauf und Schnitt-Vorschau von ICH mit der exklusiven ACCIPIO Ax SliceMap(TM), die schnell zu CT-Bildern leitet, bei denen ICH vermutet wird."

Das Geld ist knapper als je zuvor und es besteht ein Missverhältnis der Anbieter im Gesundheitswesen zur wachsenden Zahl der Patienten. KI-Lösungen für die medizinische Diagnose haben das Potenzial, im Gesundheitssystem eine klaffende Lücke zu füllen. Es wird prognostiziert, dass es bis zum Jahr 2030 3,4 Millionen Schlaganfallopfer gibt. Dies ist für Patienten und deren Familien ein Verlust oder eine extreme Härte und wird direkte und indirekte Gesamtkosten von 240 Milliarden USD verursachen.1

Die ACCIPIO ICH Plattform, die ICH-Komplettlösung für die Diagnose bei Schlaganfall und Hirntrauma, verspricht hier Abhilfe, da die Entdeckung von Hirnblutung (ICH) stark verbessert und übersehene ICH durch Triage praktisch in Echtzeit, Anmerkungen und diagnostischen Ausschluss reduziert wird.

MaxQ AI zeigt das Gesamtpaket der Lösungen der ACCIPIO ICH Plattform auf dem 57. Jahrestreffen der American Society of Neuroradiology (ASNR) im Hynes Convention Center in Boston (18. - 23. Mai an Stand Nr. 610).

Informationen zu MaxQ AI Ltd.

MaxQ AI ist im Bereich der KI für die medizinische Diagnose an vorderster Front tätig. Wir verändern die Gesundheitsversorgung, indem wir Ärzten ermöglichen, mit Analyseergebnissen durch künstliche Intelligenz (KI) intelligentere Pflege und Behandlung zu bieten. Das Unternehmen hat seinen Sitz in Tel Aviv (Israel) und Andover (Massachusetts). Unser Team aus Experten für Deep Learning und Computerbildgebung entwickelt innovative Software mit KI zur Interpretation medizinischer Bilder und einschlägiger Patientendaten. Wir arbeiten mit Partnern der Weltklasse aus dem klinischen Bereich und der Industrie zusammen. Unsere Software ermöglicht Ärzten schnellere und präzisere Entscheidungen bei der Diagnose von Schlaganfall, Hirntrauma und weiteren ernsthaften Erkrankungen. Weitere Informationen erhalten Sie unter www.maxq.ai oder folgen Sie uns auf Twitter und LinkedIn.

