The International Mind Sports Association

"Superhirne" der Brett- und Kartenspiele aus aller Welt spielen gemeinsam in Hengshui

Hengshui, China (ots/PRNewswire)

Die IMSA Weltmeisterschaft 2019 in Hengshui ist ein internationales Top-Event, das von der International Mind Sports Association (IMSA) veranstaltet und in diesem Jahr von der chinesischen Organisation für Brett- und Kartenspiele der Obersten Behörde für Sportangelegenheiten in China, dem Sportbüro der Provinz Hebei und der Stadtverwaltung von Hengshui organisiert wird.

Im Mehrzwecktheater von Hengshui fand am 13. Mai 2019 eine große Eröffnungsfeier für die Veranstaltung unter der Überschrift "Beautiful Hengshui, Bright Future" (Wunderbares Hengshui, großartige Zukunft) statt. An der Eröffnungsfeier nahmen unter anderem das Ehrenmitglied des Internationalen Olympischen Komitees und Präsident der World Xiangqi Federation, Timothy Fok Tsun-Ting, der Präsident der IMSA, Chen Zelan, und der Großmeister und Stellvertretende Vorsitzende der Chinesischen Go-Vereinigung, Nie Weiping, sowie Masaki Takemiya und Koichi Kobayashi, die Weltklasse-Go-Meister, teil.

Die Veranstaltung besteht aus fünf Spielarten, darunter Bridge, Schach, Dame, Go und das chinesische Schachspiel Xiangqi mit insgesamt 17 Varianten, wobei am Ende 99 Gold-, Silber- und Bronze-Medaillen verliehen werden. 240 Top-Profispieler und offizielle Verbandsvertreter aus 49 Ländern und Regionen kommen in Hengshui zusammen und kämpfen über fünf Tage hinweg um die Titel. Man sagt nicht zu viel, wenn man behauptet, dass zu diesem Wettbewerb auf höchstem Niveau die "Superhirne" der Brett- und Kartenspiele aus aller Welt zusammenkommen. Fans von Brett- und Kartenspielen warten schon mit großer Spannung auf diesen knallharten Wettbewerb und auf wunderbare Kämpfe.

Links zu Bildanhängen:

http://asianetnews.net/view-attachment?attach-id=336253

Pressekontakt:

Ms. Yuan

Tel.: 86-10-63074558

Original-Content von: The International Mind Sports Association, übermittelt durch news aktuell