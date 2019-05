BHE

Silversmith Capital Partners und LTP investieren 78 Mio. $ in BHE, um Wachstum zu unterstützen

Führender Anbieter von Analysesoftware für Gesundheitsdaten soll schneller wachsen

BHE, ein innovatives Analytikunternehmen im Gesundheitswesen, hat heute eine von Silversmith Capital Partners ("Silversmith") und Leerink Transformation Partners ("LTP") angeführte Minderheitsbeteiligung in Höhe von 78 Mio. $ verkündet, um das Wachstum des Unternehmens zu stimulieren. Die Mittel fließen in die Entwicklung und Marktexpansion von BHEs Flaggschiff-Plattform Instant Health Data (IHD), die marktführende Real-World Evidence-(RWE-)Analytiklösung, die derzeit von mehr als zwei Dutzend großen Life-Science- und Forschungsorganisationen verwendet wird.

"Wir sind begeistert über die Partnerschaft mit Silversmith und LTP", sagte Joseph Menzin, Ph.D., Gründer und CEO von BHE. "Mit dieser Finanzspritze können wir die Reichweite unserer IHD-Plattform bei Life-Science-Unternehmen erfolgreich ausdehnen und neue Marktsegmente wie beispielsweise Kostenträger, Leistungserbringerorganisationen und Arbeitgeberverbände erschließen, wo sich ein kontinuierlicher Trend in Richtung Value-Based Healthcare beobachten lässt."

In den zurückliegenden Jahren haben sich Life-Science-Unternehmen immer stärker an RWE orientiert. Unterstützt wird dies durch die Verfügbarkeit großer Datensätze und neuer Computertechnologien. Zudem besteht bei Kostenträgern und Regulierungsbehörden großes Interesse daran, den Erfolg medizinischer Behandlungen in der tatsächlichen Praxis anstatt nur in randomisierten klinische Studien zu verstehen.

"Wir sehen bisher nur die Spitze des Eisbergs, was die Bedeutung von RWE im Gesamtkontext angeht", sagte Jordan Menzin, Chief Technology Officer bei BHE. "Wir begrüßen diese Partnerschaft ausdrücklich. Dadurch können wir in wichtige Produktinnovationen investieren, um die steigenden Ansprüche des Markts zu erfüllen. Vor allem lassen sich neue Fortschritte bei der Datenforschung zunutze machen und wir können besser vorhersagen, wie Patienten vom Zugang zu neuen Behandlungsansätzen profitieren könnten."

Jeff Crisan, geschäftsführender Gesellschafter bei Silversmith, wird Vorstandsmitglied von BHE. "Joseph und Jordan beeindrucken uns immer wieder mit ihrem Markt- und Produktwissen", sagte Crisan. "Sie sind talentierte Firmengründer, die BHE schnell zu einem Schwergewicht der Branche gemacht haben. Silversmith und LTP sind glücklich darüber, als erste institutionelle Anleger einzusteigen. Wir freuen uns darauf, das Unternehmen bei seiner Wachstumsstrategie zu unterstützen."

"Joseph und Jordan sind Vordenker des Sektors und haben bei BHE ein beeindruckendes Team aufgebaut", sagte Jared Kesselheim, MD, geschäftsführender Gesellschafter bei LTP, der ebenfalls in den BHE-Vorstand kommt. "Sie kennen die Bedürfnisse ihres Kundenstamms ganz genau und haben Lösungen entwickelt, die die drängendsten Probleme direkt adressieren und die Rendite maximieren."

BHEs Flaggschiff-Plattform IHD hat sich seit ihrer Einführung vor sechs Jahren zu einem Wachstumsmotor des Unternehmens entwickelt. Die IHD-Plattform unterstützt die schnelle Analyse von über 20 verschiedenartigen Real-World-Datensätzen, einschließlich Leistungsansprüchen, Laborergebnissen, elektronischer Krankenakten sowie Krankenhaus- und integrierter Datenquellen. An der Entwicklung von IHD ist ein Team aus angesehenen Outcome-Analysten, Epidemiologen, Ärzten, Statistikern und Software-Technikern beteiligt. Heute ist es das standardmäßige Analyse-Tool für Life-Science-Unternehmen und andere Forschungsorganisationen, die Real-World-Datensätze für die verschiedensten klinischen und kommerziellen Anwendungsfälle auswerten. IHD ist enorm schnell und flexibel. Komplexe Analysen, die normalerweise Wochen oder Monate dauern, lassen sich in wenigen Tagen oder sogar Stunden durchführen.

Ropes & Gray LLP diente als Rechtsbeistand von Silversmith and LTP; Morgan, Lewis & Bockius LLP diente als Rechtsbeistand von BHE.

Informationen zu BHE

BHE ist ein innovatives Analytikunternehmen im Gesundheitswesen mit mehr als zwanzig Jahren Erfahrung als Anbieter von neuartigen Lösungen, um die klinischen Ergebnisse und den Nutzen verschiedener Strategien der Patientenversorgung besser zu verstehen. BHE hat transformative Ansätze entwickelt, wie Analysten aus verschiedenen Disziplinen mit der marktführenden Instant Health Data-(IHD-)Plattform kritische Fragen beantworten und wissensgestützte Vorhersagen auf Basis komplexer Datenbanken treffen. IHD ist eine schnelle, flexible und intuitive SaaS-Plattform, mit der Teams in Life-Science-Unternehmen, Krankenkassen und Leistungserbringerverbänden ohne jegliche Programmierung fundierte Analytik implementieren können. Weitere Informationen finden Sie unter www.bhei.com.

Informationen zu Silversmith Capital Partners

Silversmith Capital Partners mit Sitz in Boston besteht seit 2015. Die Wachstumskapitalgesellschaft verwaltet ein Vermögen von insgesamt 1,1 Mrd. $. Silversmith sucht sich die besten Unternehmer in wachstumsstarken, profitablen Technologie- und Gesundheitsunternehmen aus, um diese zu unterstützen. Die Firma investiert zwischen 15 Mio. $ und 75 Mio. $ pro Unternehmen, Beispiele sind ActiveCampaign, Centauri Health Solutions, Digital Map Products, Impact, LifeStance Health, Nordic Consulting Partners und MediQuant. Zusammengenommen haben die Firmengründer mehr als vierzig Jahre Investitionserfahrung und im Vorstand mehrerer erfolgreicher Wachstumsunternehmen gedient, darunter Ability Network, Dealer.com, Liazon, Liberty Dialysis, MedHOK, Net Health, Passport Health, SurveyMonkey und Yapstone. Weitere Informationen finden Sie unter www.silversmithcapital.com.

Informationen zu Leerink Transformation Partners

LTP investiert in privat geführte, innovative Unternehmen in den Bereichen Informationstechnologie und Dienstleistungen für das Gesundheitswesen. Das Unternehmen wurde 2016 von Todd Cozzens und Jared Kesselheim, MD, gegründet. Mit jahrzehntelanger Erfahrung im operativen, klinischen und Beteiligungsgeschäft und den weit reichenden Branchenkontakten seiner geschäftsführenden Gesellschafter und Teammitglieder, kombiniert mit seiner Angliederung an die größte auf den Gesundheitssektor spezialisierte Investment-Bank SVB Leerink, hilft LTP Firmengründern und CEOs dabei, wertvolle Unternehmen aufzubauen. Weitere Informationen finden Sie unter www.LTPequity.com.

