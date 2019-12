MINI Australia wählt Reevoo, um Markenführung vorantreiben

Reevoo

MINI Australia hat sich mit Reevoo, der Plattform für Kundenbewertungen und Engagement, zusammengeschlossen, um Interessenten über die neue Website (https://www.mini.com.au/) unparteiische Bewertungen und Erfahrungen von MINI-Besitzern zur Verfügung zu stellen.

Die BMW-eigene Marke feiert dieses Jahr ihren 60. Geburtstag und schließt sich damit den über 25 anderen Automobilunternehmen an, die sich dafür entschieden haben, für ihr Online-Publikum ehrliche und nicht redigierte Rezensionen mithilfe der Reevoo-Lösung anzubieten.

Alex McLean, Marketingleiter von MINI Australia & New Zealand, sagte: "In den vergangenen 18 Monaten haben wir eng mit Reevoo zusammengearbeitet, um einen strategischen Ansatz für den Erfahrungsaustausch der MINI Besitzer zu entwickeln, der in unserer neuen Website gipfelt. Wir glauben, dass die Qualität unserer Fahrzeuge unübertroffen ist. Die Möglichkeit, unsere Kunden als Fürsprecher der Marke zu nutzen - um anderen von der Freude am Fahren ihres MINI zu erzählen - ist für uns daher extrem wertvoll."

Reevoo lädt verifizierte Besitzer ein, ihrem MINI eine Gesamtbewertung zu geben, zusammen mit Noten für spezifische Aspekte des Autos und positiven oder negativen Kommentaren zum Fahrerlebnis. Nach der Veröffentlichung auf der Website können diese Antworten dazu beitragen, die Ergebnisse der Suchmaschinen zu verbessern und es potenziellen Käufern zu erleichtern, die Meinungen der bestehenden Besitzer zu sehen.

Lisa Ashworth, CEO bei Reevoo, sagte: "Wir freuen uns sehr, mit einer so ikonischen Marke wie MINI zusammenzuarbeiten, um die wichtigste Zielgruppe über ihre zukünftigen Kaufentscheidungen aufzuklären. Ein Auto ist eines der teuersten Dinge, die man in seinem Leben kauft. Da 92 % der Fahrzeugbesitzer vor dem Kauf Kundenbewertungen lesen, ist es unerlässlich, dass die Informationen, die sie erhalten, authentisch und unvoreingenommen sind und von einem unabhängigen Anbieter stammen."

Aufgrund des bisherigen Erfolgs der Partnerschaft hat Reevoo seine Dienstleistungen auch auf MINI New Zealand ausgeweitet und damit die Online-Recherchephase für diejenigen bereichert, die einen MINI als ihr nächstes Fahrzeug in Erwägung ziehen. Und mit der kürzlich erschienenen MINI 60 Years Edition und dem neuen emissionsfreien Elektroauto MINI Cooper SE am Horizont war es für die Marke noch nie so wichtig, neue Wege zu finden, um ihr Publikum zu begeistern.

Reevoo ist eine führende Martech-Lösung, die validierte Bewertungen für Produkte und Dienstleistungen für eine Vielzahl von globalen Unternehmen anbietet. Mit einer soliden Grundlage, die auf dem Sammeln und Veröffentlichen von Rezensionen nur von verifizierten Käufern basiert, erweitert Reevoo sein Vertrauen und seine Integrität auf Unternehmen in über 60 Ländern in 30 Sprachen.

www.reevoo.com

Die BMW Group ist mit ihren Marken BMW, MINI, Rolls-Royce und BMW Motorrad der weltweit führende Premium-Hersteller von Automobilen und Motorrädern und Anbieter von Premium-Finanz- und Mobilitätsdienstleistungen. Das BMW Group Produktionsnetzwerk umfasst 30 Produktions- und Montagestätten in 14 Ländern; das Unternehmen verfügt über ein globales Vertriebsnetzwerk mit Vertretungen in über 140 Ländern.

Im Jahr 2018 erzielte die BMW Group einen weltweiten Absatz von mehr als 2.490.000 Automobilen und über 165.000 Motorrädern. Das Ergebnis vor Steuern im Geschäftsjahr 2018 belief sich auf 9.815 Mrd. EUR, der Umsatz auf 97.480 Mrd. EUR. Zum 31. Dezember 2018 beschäftigte das Unternehmen weltweit 134.682 Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter.

Seit jeher sind langfristiges Denken und verantwortungsvolles Handeln die Grundlage des wirtschaftlichen Erfolges der BMW Group. Das Unternehmen hat ökologische und soziale Nachhaltigkeit entlang der gesamten Wertschöpfungskette, umfassende Produktverantwortung sowie ein klares Bekenntnis zur Schonung von Ressourcen fest in seiner Strategie verankert.

www.bmwgroup.com

