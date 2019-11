Tealium

Wunderman Thompson kooperiert mit Tealium

San Diego (ots/PRNewswire)

Tealium wird Profile Streaming für Technologie-Stack der Wunderman Thompson Customer Cloud bereitstellen, so dass Kunden Customer Experiences in Echtzeit erfassen, standardisieren, verwalten und orchestrieren können

Tealium, der bewährte Marktführer im Bereich der Zusammenführung von Echtzeit-Kundendaten, gibt heute eine Partnerschaft mit Wunderman Thompson bekannt, einem Unternehmen der WPP-Gruppe, um Tealiums AudienceStream CDP-Lösung als Profile Streaming Engine für die Customer Cloud von Wunderman Thompson zu integrieren.

Wunderman Thompsons Customer Cloud bringt Marken und Menschen in relevanter und zeitnaher Interaktion zusammen und fungiert als Drehscheibe und Clearinghouse für Kundendaten. Die Plattform integriert die jeweiligen Adtech-, Martech- und anderen Daten-Ökosysteme einer Marke, um ein umfassendes Profil des Kunden zu erstellen, zu verwalten, zu erweitern, zu aktualisieren, weiter zu verteilen und zu aktivieren. Das innovative Konzept ermöglicht relevante und personalisierte Erfahrungen jederzeit und an allen Berührungspunkten, was die Bindung vertieft und festigt, und eine hochwertige Interaktion fördert. Tealium AudienceStream CDP bildet eine neutrale Schicht im Technologie-Stack, auf der Kundenprofile zentral über alle Berührungspunkte hinweg syndiziert und aktualisiert werden, so dass die Kunden-Experience immer auf Basis der jeweils neuesten und passendsten Informationen erstellt werden kann.

"Wir freuen uns auf die Zusammenarbeit mit Tealium. Die Technologie erlaubt uns, Verbraucherprofile in Echtzeit über die Adtech-Ökosysteme hinweg zu aktualisieren und weiter zu verteilen, und ermöglicht unseren Klienten, aussagekräftige Customer Experiences für ihre Kunden bereitzustellen", erklärt Jacques van Niekerk, CEO von Wunderman Thompson Data. "Mit Tealium kann sich die Customer Cloud mit dem Browser verbinden, Informationen aufnehmen, den Kunden identifizieren, sein Profil aktualisieren und auf diese Informationen mit genau den richtigen Inhalten für den jeweiligen Micro Moment reagieren, und zwar innerhalb von Millisekunden".

"Wunderman Thompson zählt zu den absoluten Vorreitern im datengesteuerten Marketing, und wir sind stolz darauf, das Orchestration Layer für Kundendaten bereitzustellen, das Wunderman Thompson ermöglicht, relevante, personalisierte Erfahrungen für seine Kunden zu liefern", erklärt Mike Anderson, Gründer und CTO von Tealium. "Wir freuen uns auf den Effekt der Integration mit Wunderman Thompsons Customer Cloud, die ultimativ den Kunden von Wunderman Thompson helfen wird, einzigartige und eindrucksvolle Kundenerlebnisse zu schaffen".

Neben Tealium AudienceStream CDP bietet Tealium im Rahmen seines Universal Data Hub ein komplettes Portfolio mit Lösungen an, zu denen Tealium iQ Tag Management, EventStream (API Hub) und DataAccess zählen. Das Unternehmen verfügt des Weiteren über eine Consent Management-Lösung zur Einhaltung der DSGVO- und CCPA-Richtlinien mit vorkonfigurierten Übergangsstellen für Hunderte von Digital Data-Quellen.

Informationen zu Tealium

Tealium revolutioniert die digitale Geschäftswelt mit einem universellen Ansatz für die Orchestrierung von Kundendaten, der alle Bereiche inklusive Web, Mobile, Offline und IoT-Geräte abdeckt. Tealium bietet Unternehmen die Möglichkeit, Kundendaten zentral zu einer "Single Source of Truth"-Datenquelle zusammenzuführen. Mit einem schlüsselfertigen Integration Ecosystem versorgt Tealium bereits mehr als 1.200 Anbieter und Technologien (client- und serverseitig). Der Tealium Universal Data Hub beinhaltet Tag Management, API Hub, Customer Data Platform und Datenmanagement-Lösungen, mit denen Unternehmen Echtzeitdaten nutzen können, um übergreifend über Teams, Technologien und Kunden-Touchpoints hinweg aussagekräftigere, vielfältigere und stärker personalisierte Erfahrungen zu generieren.

Informationen zu Wunderman Thompson

Wunderman Thompson ist eine Digitalagentur, die Kreativität mit Daten verbindet und darauf ausgerichtet ist, das Wachstum ihrer Kunden und Mitarbeiter zu fördern. Unsere Experten liefern durchgängig konzipierte Lösungen in globalem Maßstab und leisten mit ihrer Kombination aus kreativem Unternehmergeist und neuen Technologien revolutionäre Arbeit. Die in New York ansässige weltweit tätige Agentur vereint über 20.000 Mitarbeiter in 90 Märkten auf der ganzen Welt.

