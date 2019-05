Tealium

Tealium erzielt in F-Finanzierungsrunde 55 Millionen USD

San Diego (ots/PRNewswire)

Neue Investitionen zur Beschleunigung der globalen Expansion und Produktinnovation

Finanzierung bestätigt Tealium als umfassendste Lösung zur Orchestrierung von Kundendaten der Branche

Tealium, führender Anbieter des Vertrauens zur Orchestrierung von Kundendaten in Echtzeit, hat eine Finanzierungsrunde der Serie F über 55 Millionen USD unter Leitung von Silver Lake Waterman abgeschlossen, dem Wachstumskapitalfonds für die Spätphase von Silver Lake, an der ABN AMRO Digital Impact Fund, Declaration Partners, Parkwood und vorhandene Investoren teilnahmen. Die Finanzierung wird genutzt, um die Struktur des Unternehmens für die Datenintegration auszubauen, die Entwicklung neuer Produkte zu beschleunigen und globale Aktivitäten der Vermarktung weiter zu skalieren. Gleichzeitig wird die Zielsetzung des Ausbaus der Datenfreiheit für gesamte Unternehmen bei Beibehaltung von Datenschutz fortgeführt. Tealium hat bislang Finanzierung in einer Gesamthöhe von über 160 Millionen USD erhalten.

Die Kundendatenplattform (CDP) AudienceStream von Tealium, die 2013 eingeführt wurde, hat in den letzten Jahren beschleunigtes Wachstum erfahren. Insbesondere stieg die Zahl der eingerichteten Besucherprofile im Jahresvergleich um 300 %. Die zweckgerichtete Plattform bietet großen Unternehmen den Blick auf ihre Kunden aus einer Hand und dient als sicherer, zentraler Verwaltungsort in der gesamten Lieferkette der Daten. Tealium verbindet Kundendaten über Technologiestacks und digitale Bestände hinweg, darunter Websites, mobile Anwendungen, Point-of-Sale-Systeme (POS) und Callcenter. Dies bedeutet Freiheit und Agilität von Daten im gesamten Unternehmen. Unternehmen können diese Daten mit Technik, Absatzkanälen und Marketingplattformen aller Art integrieren, um bessere Kundenerfahrungen zu ermöglichen, in Analysen und maschinelles Lernen zu investieren und Entscheidungen in Echtzeit umzusetzen.

Tealium hat sich auf den Aufbau einer Echtzeit-Kundendatenplattform konzentriert, die den strikten Anforderungen der Branche für den Schutz der Integrität der Daten und Datenschutz von Kunden entspricht. Das robuste Portfolio des Unternehmens in den Bereichen Daten-Governance und -Compliance ermöglicht transnationalen Unternehmen die Verwaltung abweichender Bestimmungen der Länder der Welt. So können Unternehmen Vertrauen bei Kunden aufbauen, Kundendaten erweitern und weiterhin innovative Kundenerfahrungen auf den Markt bringen.

"Unsere Plattform für Kundendaten ist eine von Anbietern unabhängige Grundlage, mit welcher der Datenfluss im ganzen Unternehmen frei und sicher geschieht. Daten sind für jedes Team und jede Technik zugänglich und nutzbar und Hürden durch Abteilungen oder Techniken, welche die Möglichkeiten der Datenagilität beschränken, werden niedergerissen", sagte Jeff Lunsford, der CEO von Tealium. "Durch Demokratisierung der Verfahren der Sammlung und Bereitstellung von Daten helfen wir Unternehmen dabei, den sich verändernden Anforderungen der Tätigkeit und Kunden zu entsprechen und gleichzeitig die Integrität ihrer Daten zu bewahren."

"Tealium versetzt Unternehmen in die Lage, Probleme mit Bezug zur Fragmentierung von Kundendaten zu überwinden. Dies geschieht durch Integration und Anreicherung von Daten aus allen Quellen in Echtzeit. Gleichzeitig werden Daten-Governance und Datentreue geboten", sagte Shawn O'Neill, Geschäftsführer bei Silver Lake Waterman. "Jeff Lunsford und sein Team haben eine robuste Plattform geschaffen und wir sind erfreut, das fortgesetzte Wachstum und die Investitionen in Innovation dieses Unternehmens zu unterstützen."

"Wir sind seit langem Kunden von Tealium und haben den Nutzen der Technologie aus erster Hand erfahren", sagte Frank Verkerk, Chief Digital Officer bei ABN AMRO. "Tealium hat uns bei der Optimierung und Standardisierung unserer Datenflüsse geholfen und uns die Werkzeuge an die Hand gegeben, die wir für bessere Entscheidungen in Marketing und Business benötigen."

Weitere Informationen über Tealium und die führenden Lösungen des Unternehmens im Bereich universeller Daten erhalten Sie unter www.tealium.com.

Informationen zu Tealium

Tealium revolutioniert die digitale Geschäftstätigkeit von heute mit einem universellen Ansatz der Orchestrierung von Kundendaten, der Internet, Mobilgeräte, Offline und Internet der Dinge einschließt. Tealium eröffnet die Möglichkeit, Kundendaten in eine Quelle korrekter Informationen aus einer Hand zu vereinen und bietet ein schlüsselfertiges Integrationssystem, das über 1.000 Anbieter und Technologien auf Seiten von Client und Server unterstützt. Der Universal Data Hub von Tealium umfasst Lösungen für Tag-Verwaltung, API-Hub, Plattform für Kundendaten und Datenverwaltung, mit denen Firmen Daten in Echtzeit nutzen können, um in allen Teams, Techniken und Kontaktpunkten mit Kunden umfassendere und persönlichere digitale Erfahrungen zu schaffen.

Informationen zu Silver Lake Waterman

Silver Lake Waterman ist ein Bereich von Silver Lake, weltweit führend mit Investitionen in Technologie und als Verwalter von kombinierten Aktiva im Wert von 43 Milliarden USD. Das Team besteht aus ca. 100 Fachkräften der Bereiche Investitionen und Wertschöpfung in Niederlassungen im Silicon Valley, in New York, London und Hongkong. Silver Lake Waterman konzentriert sich darauf, Firmen in Technikbranchen und techniknahen Branchen in einem späteren Stadium des Wachstums flexibles Expansionskapital zu verschaffen. Weitere Informationen über Silver Lake Waterman und Silver Lake erhalten Sie unter www.silverlake.com.

Informationen zum ABN AMRO Digital Impact Fund

Der ABN AMRO Digital Impact Fund ist der Corporate-Venture-Fonds der ABN AMRO. Er investiert in innovative Firmen, die sich auf die Digitalisierung finanzieller Produkte und Dienstleistungen spezialisieren. Wir sind eine niederländische Bank, die Einzelkunden, Firmenkunden und Klienten des Private Banking bedient. Unsere Bank beruht auf Beziehungen, Fachkenntnis und digitaler Kompetenz. Sie ist in Nordwesteuropa und mit Expertenwissen in ausgewählten Sektoren weltweit tätig. Unser Ziel lautet: Banking for better, for Generations to come. ABN AMRO hat seinen Hauptsitz in Amsterdam und beschäftigt weltweit ca. 19.000 Mitarbeiter. Bitte besuchen Sie uns unter www.abnamro.com.

Medienkontakte Für Tealium: Katie Pratt katie.pratt@walkersands.com +1 (312) 964-9108

Für Silver Lake Waterman: Harry Mayfield silverlake@brunswickgroup.com +1 (212) 333-3810

