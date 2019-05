CTZN Cosmetics

CTZN Cosmetics führt eine neue, inklusive, genderneutrale und tierversuchsfreie Make-up-Marke ein

New York

CTZN Cosmetics, eine revolutionäre Marke für Make-up mit Direktvertrieb, die Barrieren innerhalb der Kosmetikindustrie überwindet, gab heute die Markteinführung ihrer ersten Produkte bekannt, die ab dem 15. Mai 2019 erhältlich sind. Mitbegründet von den in Los Angeles geborenen und in Dubai aufgewachsenen Schwestern pakistanischer Herkunft Aleena, Aleezeh und Naseeha Khan, umfasst diese bahnbrechende Kosmetikkollektion unter anderem folgende Produkte:

- NUDIVERSAL Lip Duo (UVP 25 US-Dollar): Das erste Produkt der NUDIVERSAL Kollektion. Diese Lippenprodukte mit zwei verschiedenen Tönungen an den beiden Enden, die in 25 bahnbrechenden Abstufungen von Hautfarben erhältlich sind, zeichnen sich durch einen matten Lippenstift an einem Ende und einen transparenten Lipgloss am anderen Ende aus. Das Lippenstiftende wird mit wilder Mangobutter angereichert, um trockene Lippen mit einer glatten Textur und einer intensiven Farbabgabe zu reparieren, während der Lipgloss balsamartige Weichheit und ein spiegelndes Finish erzeugt. - GLOBALM (UVP 19 US-Dollar): Dieser vielseitige frische und nicht schmierende Pflegestift ist in zwei Farbtönen (Clear und Pearl) erhältlich und kann als Lippenbalsam, Highlight und/oder Lidschatten verwendet werden. Ein Produkt ohne Einschränkungen, das überall auf dem Gesicht für Glanz sorgen kann. Clear ist ein farbloser Balsam, während Pearl einen zusätzlichen pigmentierten Schimmer enthält, um funkelnde Highlights zu erzeugen.

"Wir haben unermüdlich daran gearbeitet, diese Formeln zu perfektionieren, um sicherzustellen, dass wir für jeden Hautton eine Lippenstiftfarbe anbieten können - so ist kein Mischen mehr erforderlich", sagt Naseeha Kahn, Mitbegründerin und Leiterin der Abteilung Product Curation, die auch zertifizierte Visagistin ist. "Außerdem haben wir auf unserer Website ein Tool namens "Get Matched" entwickelt, um Käufern zu helfen, direkt von ihrem Computer oder Handy aus die passende Farbe auszuwählen."

CTZN Cosmetics will die Make-up-Welt revolutionieren, nicht nur um Fehlendes in der aktuellen Beauty-Branche zu ergänzen, sondern auch, um notwendige Fortschritte anzugehen. CTZN konzentriert sich in erster Linie auf die Unterrepräsentation demografischer Gruppen durch Mainstream-Make-up-Unternehmen. Die ersten Kampagnenbilder der Marke zeigen sieben Modelle mit unterschiedlichen ethnischen Hintergründen und Geschlechtern.

"Das ursprüngliche Konzept für CTZN entstand während eines Einkaufserlebnisses vor einigen Jahren bei einem großen Einzelhändler für Schönheitsprodukte", so Aleena Khan, Mitbegründerin und Leiterin der Abteilung Branding & Marketing. "Wir haben nicht nur niemanden in Schönheitskampagnen gesehen, der so aussah wie wir, sondern wir haben auch bemerkt, dass Marken bestimmte demografische Faktoren bei der Produktentwicklung nicht berücksichtigt haben. Es gab Marken, die beigefarbene Lippenstifte als "nackt" bezeichnet hatten, was eine große Mehrheit der ethnischen Gruppen völlig ausschließt, deren nackte Hautfarbe in der Tat weit von beige entfernt ist."

Neben der Verbesserung der Repräsentation will CTZN mit tierversuchsfreien Rezepturen den Standard der sozialen Verantwortung von Unternehmen in der Kosmetikindustrie setzen, die nach Möglichkeit strikt parabenfrei, talkumfrei und vegetarisch-vegan sind. Die Marke möchte ihre Produkte schließlich auch als koscher und halal zertifizieren.

"Mit CTZN Cosmetics wollen wir die Bedeutung von "Make-up für alle" wirklich neu definieren, indem wir alle ansprechen", so Aleezeh Khan, Mitbegründerin und Leiterin der Abteilung Operations. "Zu diesem Zweck werden wir unseren Blog "Of The World" als Bildungsplattform nutzen, um Menschen mit unterschiedlichem Hintergrund hervorzuheben, die uns durch die Welt der Schönheit mehr über ihre Kulturen vermitteln können."

Die Produkte von CTZN Cosmetics sind ab sofort in Nordamerika und Europa online erhältlich. Für weitere Informationen und zum Kauf der CTZN Cosmetics-Kollektion besuchen Sie bitte ctzncosmetics.com.

