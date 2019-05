Black Bull Advisors

Luis R. Gonzalez von Black Bull Advisors hält Keynote Speech auf dem NYC Blockchain Fund Summit und erklärt den Krypto-fokussierten Hedge Fund des Unternehmens

Die New York Blockchain Week hat erfolgreich begonnen. In Manhattan sind über 170 Veranstaltungen geplant, die auf die Bereiche Blockchain, Fintech und Kryptowährung zugeschnitten sind. Das Unternehmen Black Bull Advisors, das einen krypto-fokussierten Hedgefonds verwaltet, half beim Start der Blockchain-Week, indem es den Blockchain Fund Summit sponserte, der am 9. Mai im Standard High Line Hotel im New Yorker Meatpacker District stattfand.

Black Bull Advisors Partner, Luis R. Gonzalez, hielt die Keynote-Präsentation auf der Veranstaltung. Er sprach über die Gründung und die 10-jährige Geschichte der firmeneigenen Trading-Technologie der Black Bull Advisors und die Kryptowährungshandelsmethoden der Black Bull Advisors, die im Vergleich zu herkömmlichen Anlagestrategien bessere Ergebnisse erzielt haben.

"Black Bull Advisors (BBA)", sagte Herr Gonzalez, "wurde unter der Prämisse gegründet, dass die Marktteilnehmer nach einer alternativen Lösung zu der typischen Buy-and-Hold-Strategie mit niedrigen Renditen suchen." Der Wettbewerbsvorteil von BBA sei das Ergebnis der Integration von BBAs proprietärer künstlicher Intelligenz (KI) und Big Data Algorithmen zur Steuerung der Volatilität in den Krypto-Handelsmärkten zum Vorteil von BBA.

Herr Gonzalez erklärte, dass die aktuellen Handelsstrategien der BBA aus täglichen kurzfristigen Trades bestehen. "Der Schlüssel zur Erzielung unserer Rendite", betonte er, "ist die Analyse der Informationen in Echtzeit und die fortschrittlichen Tools, die wir bereits einsetzen".

Laut Herrn Gonzalez analysiert der Black Bull-Algorithmus die Volatilität des Marktes, was dabei helfe, bessere Trades zu machen und höhere Renditen zu erzielen.

Eine der Grafiken in der Präsentation veranschaulichte, wie der Algorithmus von BBA den S&P 500 und Bitcoin im Wachstum seit Januar 2018 überholt hat, als die Manager von BBA ihre KI-basierte Handelsmethodik zum ersten Mal auf die Kryptowährungsmärkte anwandten.

Ziel des Blockchain Fund Summit war es, Family Offices und institutionelle Investoren über die Anlagestrategien und -möglichkeiten unter der Aufsicht einiger der einflussreichsten Fondsmanager und Vordenker im Blockchain-Bereich zu informieren.

Black Bull Advisors, LLC verwendet eine proprietäre Technologie der künstlichen Intelligenz (KI), um den technischen Handel innerhalb seines kryptofokussierten Hedgefonds zu steuern und zu verwalten. Die Manager von Black Bull Advisors investieren in ein diversifiziertes Portfolio von Kryptowährungen und anderen digitalen Vermögenswerten mit einer Vielzahl von Handelsstrategien.

Für weitere Informationen wenden Sie sich bitte an Luis R. Gonzalez, Partner unter +1-512-289-7004, senden eine E-Mail an luis.gonzalez@blackbulladvisors.com oder besuchen die Website von Black Bull Advisors (BBA) unter www.blackbulladvisors.com.

