Landliebe 2.0: Kühe küssen für den guten Zweck

"Auf der Alm, da gibt's koa Sünd" - denken sich derzeit zahlreiche Influencer und machen die deutschen, österreichischen und Schweizer Weiden in eindeutiger Absicht unsicher. Mit der "Kuh-Kuss-Challenge" verbreitet die Challenge Community-App Castl Frühlingsgefühle der besonders tierischen Art.

"Küss eine Kuh - mit oder ohne Zunge" lautet die skurrile Aufgabe, die wie jede Challenge in der jungen Social Media-App nach dem Motto "Crazy Shit for the Good Cause" einem guten Zweck dient. Denn jeder Beitrag, der auf Castl zu einer Challenge gepostet wird, erzeugt automatisch eine Spende an gemeinnützige Projekte.

Mit von der (Land-)Partie sind schon jetzt

« David Franz, österreichischer Eishockey-Profi « Jana Kodalle, Reisebloggerin und Instagrammerin aus Stuttgart « Sam Jimmyjoe, kleinwüchsiger Schweizer Schauspieler und Entertainer « Malte Dünser, Protagonist des berüchtigten YouTube-Stunt-Channels "DummeSauLol"

Zahlreiche weitere Influencer aus dem deutschsprachigen Raum ergänzen die illustre Runde - manche sogar mit Zunge. Und es werden stetig mehr.

CEO Marnus Flatz stürzt sich selbst mit ins Rennen und demonstriert seiner Community, wie man eine Kuhdame erfolgreich becirct. "Ich wollte doch nur eine App rausbringen - und auf einmal häng ich auf High Heels in einer Felswand und küsse Kühe!", lacht der Social Media-Outlaw und Rockmusiker über die verrückten Aktionen, die ihm die Castl Community schon eingebrockt hat. Bei aller Liebe zum gehobenen Unfug ist ihm für die Challenges, denen sich die User seiner App stellen, dennoch eines wichtig: "Bei uns steht immer der Fun-Faktor im Vordergrund. Die besten Challenge-Beiträge sind niemals die, die besonders gefährlich oder schmerzhaft sind. Bei uns geht es um witzige Ideen, die mit viel Spaß umgesetzt werden. Das kommt auch bei den Usern an." Mensch und Tier sollen deshalb auch bei der Kuh-Kuss-Challenge nicht zu Schaden kommen.

Mitlachen und mitvoten kann jeder, der die kostenlose Castl-App auf seinem Smartphone installiert hat. Die #KuhKussChallenge unterstützt, wie jede andere Castl Challenge, insgesamt über 70 gemeinnützige Projekte und Organisationen mit Spendengütesiegel.

Über Castl

Castl ist die erste echte Challenge Community der Welt und eine Social Media-App, wie es sie bisher noch nicht gegeben hat. Eine App, die ihre Werbe-Einnahmen mit ihren Usern teilt. Ein soziales Netzwerk, in dem "Likes" einen echten Wert haben und in attraktive Castl-Rewards eingetauscht werden können. Eine Challenge-Community, in der jeder jeden herausfordern kann - und damit unmittelbar Spenden für gute Zwecke erzeugt. Eine App, die eine völlig neue Social Media-Welt eröffnet - voller positiver Energie, Spaß und der Möglichkeit, sich mit Gleichgesinnten anzufreunden.

