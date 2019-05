MSR Consulting Group

Beste Berater 2019: Die MSR Consulting Group zählt zu den besten deutschen Unternehmensberatungen

Der "Beste Berater Award" von brand eins und Statista gilt als einer der renommiertesten Wirtschaftspreise Deutschlands. Um zu unbestechlichen Ergebnissen zu kommen, werden 1.500 Führungskräfte aus großen, mittleren und kleinen Unternehmen zur Zufriedenheit mit realen Projekten befragt. Ergänzend werden über 1.800 Partner und Prinzipale in Unternehmensberatungen befragt; Selbstempfehlungen sind hierbei ausgeschlossen. Im Ergebnis erhalten weniger als 2% aller Beratungen in Deutschland die Auszeichnung "Beste Berater". Die MSR Consulting Group gehört dazu.

"Unternehmen an die Spitze zu bringen ist unsere Triebfeder. Als echte Sparringspartner des Managements tun wir dies mit Leidenschaft und Engagement. Unsere Klienten schätzen dabei besonders, dass wir nicht nur darüber reden, was man tun sollte, sondern auch konkret aufzeigen, wie es geht und den Veränderungsprozess begleiten", betont André Denneburg, geschäftsführender Partner von MSR. "Wir glauben an Best-in-Class. Daher ist die Wertschätzung unserer Arbeit durch unsere Klienten besonders wertvoll. Mit ihrem Votum beim "Beste Berater Award" bringen Sie zum Ausdruck, dass wir zu den Besten gehören."

Über die MSR Consulting Group

MSR unterstützt Klienten auf dem Weg zum Best-in-Class Unternehmen und legt den Fokus dabei auf strategische und operative Fragestellungen in den Bereichen Vertrieb, Service, Customer Experience Management sowie der Weiterentwicklung von Händlernetzen. Die Kernbranchen Automobil- und Fahrzeugbau, Industriegüter und Finanzdienstleistungen sind geprägt von tiefgreifenden Veränderungsprozessen. Um gemeinsam tragfähige Zukunftsvisionen zu entwickeln und operative Exzellenz auszubauen, braucht es:

- Menschen, die Unternehmen und Mitarbeiter verändern können - Strategien und Konzepte, die schnell wirken und - Resultate, die nachhaltig überzeugen.

Dafür steht MSR: Menschen. Strategien. Resultate.

