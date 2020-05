icometrix

icometrix ernennt Dr. Steve Rietiker zum Vorstandsvorsitzenden

Löwen, Belgien und Chicago (ots/PRNewswire)

icometrix, der weltweite Marktführer für Softwarelösungen zur Gewinnung klinisch bedeutsamer Daten aus Gehirnscans mittels künstlicher Intelligenz (KI), gibt mit Freude bekannt, dass Dr. Steve Rietiker sich dem Unternehmen als Vorstandsvorsitzender anschließt.

Steve Rietiker verfügt über umfangreiches Wissen und Fachkenntnisse und blickt auf 30 Jahre Erfahrung in verschiedenen Führungsrollen in den Bereichen Pharma, Diagnostik, Medizintechnik, Gesundheitsdienste und digitale Gesundheit. Steve Rietiker fungierte von 2014 bis 2017 als CEO von LifeWatch AG, ein führender Akteur für digitale Gesundheit, bevor er sich im November 2018 dem Vorstand von BioTelemetry anschloss. Vor seiner Tätigkeit als CEO für LifeWatch AG hatte Steve Rietiker verschiedene Führungsrollen bei Roche, Boehringer Mannheim, Schering Plough, Covance und Centerpulse (ehemals Sulzer Medica) inne. Darüber hinaus war er als Investor, Führungskraft und Vorstandsmitglied für mehrere Unternehmen tätig, u. a. als Senior Advisor für die M&A-Praxis von Brown Brothers Harriman.

"icometrix ist einzigartig aufgestellt, um die Leben zahlreicher Menschen mit einer neurologischen Erkrankung zu ändern", so Steve Rietiker. "Gehirn-MRT und CT-Untersuchungen spielen eine entscheidende Rolle für die Diagnose und Beobachtung dieser Patienten. Daher ist es von außerordentlicher Bedeutung, dass quantitative CE-zertifizierte und von der FDA zugelassene icobrain-Maßnahmen in die klinische Entscheidungsfindung integriert werden. Ich freue mich zutiefst, diesem Unternehmen beitreten und seinem hervorragenden Team zur Seite stehen zu dürfen."

"Ich freue mich sehr auf die enge Zusammenarbeit mit Dr. Rietiker in seiner Rolle als unser neuer Vorstandsvorsitzender", so Wim Van Hecke, CEO von icometrix. "Wir möchten so vielen Menschen mit neurologischen Erkrankungen wie möglich helfen und haben eine Reihe einzigartiger Instrumente für die digitale Bildgebung entwickelt. Dank der kürzlichen Ernennung von Jennifer Young zu unserer neuen COO und mit Dr. Rietiker als neuer Vorstandsvorsitzender steht nun der raschen weltweiten Skalierung unserer Technologie nichts mehr im Wege", fügte er hinzu.

Informationen zu icometrix

icometrix ist ein Anbieter von KI-Lösungen für die Gewinnung klinisch bedeutsamer Daten aus MR- und CT-Scans. Das icobrain-Portfolio des Unternehmens umschließt Volumenmessung des Gehirns für Patienten mit neurologischen Erkrankungen im klinischen Einsatz. icolung, eine zur COVID-19-Bekämpfung eingeführte KI-Lösung, quantifiziert die Lungenpathologie anhand von CT-Scans der Brust hospitalisierter COVID-Patienten. Heute ist icometrix international aktiv und wird in über 100 klinischen Praxen eingesetzt. Daneben arbeitet icometrix mit Gesundheitsdienstleistern und Pharmaunternehmen an der Bewertung von Arzneimittelstudien für neurologische Erkrankungen.

Original-Content von: icometrix, übermittelt durch news aktuell