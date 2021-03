JA Resorts & Hotels

Atemberaubendes neues Oceanfront Resort auf den Seychellen jetzt geöffnet - JA Enchanted Waterfront Villas

Dubai, Vae (ots/PRNewswire)

Zum März 2021 stellt JA Resorts & Hotels ein brandneues tropisches Getaway auf den Seychellen vor: JA Enchanted Waterfront Villas bietet 10 Villa Resort Residenzen an der Ostküste von Mahé. Das neue Resort liegt nur 5 km vom internationalen Flughafen der Seychellen und 4 km von der Hauptstadt Victoria sowie einen Steinwurf von einer Vielzahl von Boutiquen, Bars und Restaurants auf Eden Island entfernt.

Die luxuriösen Waterfront Villas befinden sich inmitten von 8.000 Quadratmetern malerischer, tropischer Landschaft. Die erste Phase besteht aus der Lodge, zwei Waterfront Pool Villas und dem privaten Jachthafen, der am 1. März eingeweiht wurde. Die geräumigen Villen sind in einem zeitgenössischen kreolischen Stil gehalten und sie sind eingebettet in einer eindrucksvollen Bergkulisse mit Blick auf das Meer und die benachbarten Inseln. Die 354 Quadratmeter großen Villen sind zweistöckig, haben drei Schlafzimmer mit eigenem Bad, eine voll ausgestattete Küche und geräumige Ess- und Wohnzimmer. Von der geschützten Veranda fällt der Blick über den Garten mit privatem Infinity-Pool auf das Meer. Alle Villen haben auch direkten Zugang zu einem hochgelegenen Strand. Die JA Enchanted Waterfront-Villas können als Eigentum erworben werden, wobei die Villenbesitzer die Möglichkeit haben, ihre Villen über das Resort vermieten zu lassen.

In der Lodge befinden sich zwei Hotelzimmer für Gäste und eine Junior Suite sowie das Starboard Bistro. Das Bistro serviert eine köstliche Auswahl an leichten Gerichten; von Burgern, Wraps, Pizzen, Sandwiches bis hin zu Pasta und Salaten. Ein Infinity-Pool und Terrassen für Mahlzeiten im Freien sowie Zugang zu einem Strand sind ebenfalls vorhanden. Das Anwesen verfügt über einen eigenen privaten Jachthafen und ist mit seinem Schwesterresort JA Enchanted Island Resort verbunden.

Das benachbarte JA Enchanted Island Resort Seychelles ist ein ultra-luxuriöses Refugium mitten im Saint Anne Marine Park. Es wurde bei den World Travel Awards als "World's Leading Private Island Resort 2020" ausgezeichnet und ist bekannt für seinen perlweißen Sand, die üppige tropische Vegetation, das türkisfarbene Wasser und das farbenfrohe Meeresleben. Zehn traumhafte Villen zwischen 130 und 240 Quadratmetern Nutzfläche werden angeboten. Alle haben einen privaten Pool und direkten Zugang zum unberührten Strand. JA Enchanted Waterfront Villas wird von dem preisgekrönten Team des JA Enchanted Island Resort unter General Manager Burak Aydin geleitet. Mr. Aydin kommentierte:

"JA Enchanted Waterfront Villas sind ideal für Menschen, die die Schönheit und Ruhe des Insellebens erleben wollen, gleichzeitig aber auch nahe an der Action und dem Nachtleben der nahegelegenen Hotspots sowie dem kulturellen Angebot sein möchten und den lokalen Lebensstil genießen wollen."

