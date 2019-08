JA Resorts & Hotels

JA The Resort in Dubai wird als ein All-Inclusive-Erlebnis-Resort der Spitzenklasse wiedereröffnet

Umgeben von 1 Million Quadratmetern üppiger grüner Landschaft liegt JA The Resort, Dubais größtes Erlebnis-Resort. Vor der mit Spannung erwarteten Eröffnung des dritten Hotels innerhalb des Resorts, die im September geplant ist, wird das ursprüngliche JA Beach Hotel nach umfangreichen Renovierungsarbeiten wiedereröffnet.

Das JA The Resort liegt an einem 800 m langen Privatstrand und bietet eine umfangreiche Auswahl an Freizeiteinrichtungen, die alle Generationen begeistern, darunter einen privaten Yachthafen mit 104 Anlegestellen, einen Golfplatz mit neun Löchern und Par-35-Meisterschaftsstandard sowie einen Schießclub, was den Elitestatus des Resorts als das "einzig wahre Resort" in Dubai bestätigt. Das All-Inclusive-Resort beansprucht eine Vielzahl von prestigeträchtigen Titeln und wurde vor kurzem sogar von der Regierung von Dubai zum nachhaltigsten Resort Dubais ernannt.

Das JA Beach Hotel wird als das "ursprüngliche Traditionshotel im Zentrum des Geschehens" beschrieben. Es hat 2019 seine Verjüngungskur abgeschlossen und wird am 1. September wiedereröffnet. Die Renovierung umfasste elegante voll verglaste Balkone mit Panoramablick auf den Strand, neue Schlafzimmer und eine Vielzahl neuer Restaurants, darunter das romantische italienische Restaurant Sette unter einer Glaskuppel, die einen Rundumblick freigibt. Auch das Restaurant Phoenicia wird im JA Beach Hotel in Zusammenarbeit mit dem "Meister der modernen mittelöstlichen Küche" - dem mehrfach preisgekrönten australisch-libanesischen Chefkoch Greg Malouf - seine Türen öffnen. Der Name Phoenicia stammt aus der alten mediterranen Zivilisation, die ihren Ursprung im Libanon hat. Phoenicia ist ein Nachbarschaftsrestaurant und eine moderne Feier der anhaltenden Popularität der levantinischen Küche. Das JA Beach Hotel wird auch das Zuhause von Vasco Da Gama sein, einer neuen Bar, die nach dem unerschrockenen portugiesischen Entdecker benannt wurde.

Das 5-Sterne JA Beach Hotel liegt 10 Minuten von Dubai Parks & Resorts, 20 Minuten von Dubais pulsierendem JBR und 30 Minuten von der berühmten Dubai Mall entfernt. Zusammen mit dem neuen JA Lake View Hotel (Eröffnung am 22. September) und den im Mittelmeerstil gehaltenen Villa-Suiten des JA Palm Tree Court soll es zu Dubais größtem Erlebnis-Resort werden. Gäste, die in den drei einzigartigen Unterkünften übernachten, kommen in den Genuss von sieben Swimmingpools inmitten von Grünanlagen mit Pool-Bars, einer Auswahl von 25 Restaurants und Bars, einem beleuchteten Golfübungsplatz, Putting- und Pitching-Grüns und der Leadbetter Golf Academy Dubai, vier Tennisplätzen und einer Tennisschule, Squashplätzen, Badmintonplätzen, Beachvolleyballanlagen, Reitpferdeställen, eines Minigolfplatzes sowie des Wassersportzentrums Watercooled mit Wasserski, Windsurfen, Bananenbooten, Katamaranen, Laser-Segelbooten und einem privaten Yachthafen, wo Angelausflüge, Bootsfahrten und Wasserflugzeugflüge angeboten werden. Es sind außerdem sechs Schießstände, das Calm Spa, ein Bio-Garten, ein Kids Club, eine Kinderkrippe und Babysitting-Dienste vorhanden.

