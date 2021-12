What if? So könnte eine The Witcher Sneaker Kollabo aussehen

edquadrat GmbH

Seid ihr auch schon gespannt auf die zweite Staffel von The Witcher? Am 17. Dezember kämpfen Geralt von Riva, Ciri, Yennefer und andere Charaktere auf Netflix in epischen Schlachten, aber worum geht es eigentlich in Staffel 2 von The Witcher? Eine kurze Zusammenfassung findet ihr hier.

Wir erinnern uns, als Geralt und Ciri sich in der ersten Staffel gesucht und am Ende auch gefunden haben. "Es war eine emotionale Szene," sagt Showrunnerin Lauren Schmidt Hissrich in einem Statement. "Und es scheint, als hätten wir eine Vater- und eine Tochterfigur." Hier knüpft auch schon die zweite Staffel an, als der Hexer Ciri mit viel Training auf den bevorstehenden Krieg mit dem nilfgaardischen Imperium vorbereitet.

Wir sind nicht nur ein großer Fan von The Witcher, sondern haben uns bereits des Öfteren gefragt, wie die Charaktere und ihre Outfits auf Sneakern aussehen würden. Daher haben wir für euch eine kleine Custom-Kapsel entworfen, um euch unsere Vorstellung zu zeigen. Als Inspiration dienen die vielleicht drei wichtigsten Charaktere Geralt von Riva, Ciri und Yennefer.

Air Jordan 6 "Geralt von Riva"

Der Protagonist aus der Hexer-Romane darf natürlich nicht fehlen. Wir sehen Geralt von Riva auf dem Air Jordan 6 in einem düsteren Look. Ein strukturiertes und perforiertes schwarzes Leder bildet die Basis des Air Jordan 6 "Geralt von Riva". Über der ersten Schicht befinden sich dann glatte Leder-Overlays, die ebenfalls in Schwarz gehalten sind, um das finstere Design des Hexers zu perfektionieren. Andere Akzente werden mit speziellen Hang-Tags gesetzt, die an die Halskette erinnern, und goldene Zungen mit roten und grünen Steinen imitieren das Schwert von Geralt.

Air Jordan 12 "Ciri"

Bereits in dem Trailer hat man das legendäre Outfit von Ciri gesehen, als sie zum dem Schwert griff und in Kaer Morhen trainiert. Das gepolsterte Upper des Air Jordan 12 "Ciri" ist daher in einem cremefarbenen Ton gehalten und aus hochwertigem Leder gefertigt. Neben dem braunen Innenfutter verfügen die Sneaker außerdem über klassische Ösen, die farblich zu dem goldenen Schild mit "CIRI" Branding passen. Direkt daneben erhält der pelzige Mudguard aber die meiste Aufmerksamkeit, der eine Ode an das Fell ist, welches Ciri bei dem Training trägt.

Nike Dunk High "Yennefer"

Wir wollen nicht zu viel spoilern und führen daher die Rolle von Yennefer in der zweiten Staffel von The Witcher nicht weiter aus, aber ihr Outfit, welches sie trägt, während sie ihr eigenes Abenteuer erlebt, inspirierte uns. Schwarze und graue Kordeln zieren ihr Kostüm und diesen Nike Dunk High "Yennefer". Schwarzes Leder erinnert dann an ihr Haar, welches so dunkel wie die Nacht ist, und Laufsohlen erhalten einen lilafarbenen Ton, die farblich zu ihren Augen passen.

