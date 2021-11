edquadrat GmbH

What if? So könnten Marvel Eternals Sneaker aussehen

Bild-Infos

Download

Meinerzhagen (ots)

Es ist nun mittlerweile schon zwei ganze Jahre her, dass Avengers: Endgame in den Kinos lief und sich als einer der erfolgreichsten Spielfilme aller Zeiten entpuppte. Seit jeher warten unzählige Fans auf eine direkte Fortsetzung der spannenden Handlung und freuen sich über jede noch so kleine Info. Mit dem Start von Marvel's Eternals am 3. November ist es nun aber endlich wieder soweit und das Cinematic Universe wird um einen weiteren interessanten Plot ergänzt.

Mit den Eternals wird eine brandneue Superheldentruppe eingeführt, die sich bereits seit Jahrtausenden auf der Erde im Verborgenen aufhält und die Ereignisse auf dem Planeten zurückhaltend beobachtet. Sie selbst sind dabei übermächtige Aliens in menschlicher Gestalt, die von den sogenannten gottgleichen Celestials erschaffen wurden. Die Handlung des neuesten Kinofilms knüpft dabei zeitlich an die Ereignisse aus Avengers: Endgame an und thematisiert mit den Deviants eine unbekannte neue Bedrohung, die sogar die bisher verborgenen Eternals zum Einschreiten zwingt.

Mit der Einführung einer völlig neuen Truppe dürfen wir uns selbstverständlich auch auf viele neue Superhelden mit zahlreichen spannenden Kräften freuen. Die Vorstellung der einzelnen Helden war für uns dabei der perfekte Anlass, um von den Eternals inspirierte Sneaker zu entwerfen und ihre epischen Outfits auf verschiedensten Modelle unterzubringen. Dabei haben wir uns für drei ganz bestimmte Helden entschieden, deren Kostüme besonders gut auf Sneakern zur Geltung kommen.

Ikaris

Ikaris tauchte im Marvel Universum erstmals im Jahre 1976 auf und zählt zu den mächtigsten Eternals von allen. Der von Richard Madden gespielte Superheld weist die charakteristischen Fähigkeiten wie beispielsweise Fliegen auf, besitzt allerdings immens gesteigerte Kraft und kann zusätzlich noch Energiestrahlen aus seinen Augen abfeuern.

Bei Ikaris haben wir uns für den voluminösen Air Max 720 entschieden, welcher mit einer Kombi aus tiefem Blau und glänzendem Gold ausgestattet wurde. Das wellige Upper des Schuhs erinnert dabei stark an die Strukturen auf Ikaris' Outfit, was nochmal durch die goldenen Einsätze an der Ferse und im Mittelbereich verstärkt wird. Dabei dürfen selbstverständlich die feinen Linien auf den glänzenden Elementen nicht fehlen, welche auch auf Ikaris' Kostüm zu finden sind. Die sehr präsente Air Max Unit hat von uns ebenfalls einen blauen Anstrich verpasst gekriegt, wobei goldene Eternal Schriftzeichen die Luftblase zieren. Diese finden sich ursprünglich auf Ikaris' Brust wieder.

Thena

Thena ist die Tochter des Eternal Anführers Zuras und wird als sehr begnadete Kriegerin gesehen. Sie führte laut Comics mal eine Beziehung mit einem Deviant und änderte in der Vergangenheit ihren Namen aufgrund eines Paktes mit den Olympians von Azura zu Thena. Die von Angelina Jolie verkörperte Heldin besitzt ebenfalls die typischen Kräfte der Eternals.

Thena's Kostüm besticht vor allem durch die edle Kombination aus Weiß und Gold sowie die sehr wuchtigen Schulterplatten und feinen Linien. Dementsprechend bietet sich gerade der legendäre adidas Ultra Boost an, der die Details ihres Outfits besonders gut zur Geltung bringt. Das schimmernde Gold haben wir einerseits auf den drei adidas Streifen an der Seite untergebracht, aber andererseits auch auf der Linie an der Ferse. Das Primeknit Upper, der Cage sowie das Fersenelement fallen dabei durch den cremefarbenen Anstrich auf, während die Boost Sohle ein reines Weiß präsentiert. Um Thena's mächtige Energiekräfte zur Schau zur stellen, haben wir das gewebte Obermaterial mit einem schimmernden Effekt versehen.

Makkari

Makkari war in den Comics ursprünglich männlich, wird nun allerdings von Schauspielerin Lauren Ridloff gespielt. Makkari besitzt zwar die typischen Eternal Fähigkeiten, bündelte aber die gesamte Kraft in ihren Beinen, was sie unfassbar schnell macht.

Für den Sneaker von Makkari haben wir die Air Jordan 1 FlyEase Silhouette genutzt und ein wenig modifiziert. Dementsprechend finden sich auch die charakteristische Schlaufe sowie der Reißverschluss an der Ferse nicht auf dem Design wieder. Das auffällige Rot von Makkaris Outfit haben wir auf den Overlays, der Außensohle, dem Swoosh und dem Jordan Branding untergebracht, was gleichzeitig von dem sehr metallischen Grau auf der Lederbasis und den Eyelets kontrastiert wird. Die gepunktete Mittelsohle soll dabei auf den außerirdischen Ursprung der Eternals anspielen.

Pressetext und Bilder können hier heruntergeladen werden: https://www.grailify.com/s/eternals

Original-Content von: edquadrat GmbH, übermittelt durch news aktuell