Jetzt kann jeder den 10.000 Euro Dior x Air Jordan 1 Sneaker am Fuß tragen

Meinerzhagen (ots)

Mit weit über 500.000 Downloads erfreut sich die Sneaker App "Grailify" bereits sehr großer Beliebtheit bei Sneakerheads. Doch eine neue Augmented Reality Funktion sorgt jetzt für besonders viel Aufsehen.

Fashion Enthusiasten können ab sofort die beliebtesten und exklusivsten Sneaker mithilfe ihrer Kamera virtuell anprobieren. In der kostenlosen Grailify App gibt es zurzeit eine breite Auswahl verschiedenster Modelle. Der Benutzer muss einfach einen Sneaker auswählen und dann die Kamera seines Handys direkt auf seine Füße richten - das war's. Die Augmented Reality Funktion, die in Zusammenarbeit mit der AR Commerce Company "WANNABY" realisiert wurde, arbeitet in Echtzeit und folgt dem Nutzer auch bei dessen Bewegungen, sodass man die Schuhe auch beim Gehen "anprobieren" kann.

"Millennials sowie junge Menschen der Gen Z sind immer auf der Suche nach neuen Online-Shopping Erlebnissen, die das Einkaufen darüber hinaus noch einfacher gestalten", so der Geschäftsführer der edquadrat GmbH Edgar Suppes. "Wir möchten mithilfe unserer neuen AR Funktion den Nutzer dazu bringen, neue Styles auszuprobieren und auch mal Sneaker am Fuß zu tragen, die noch gar nicht auf dem Markt sind. Auf diese Weise helfen wir dem Nutzer bei der Entscheidungsfindung, bevor der Schuh veröffentlicht und evtl. sogar ausverkauft ist", erklärt Edgar Suppes weiter.

Seit rund 18 Monaten ist die Grailify App für iOS und Android verfügbar. Bei einer durchschnittlichen Bewertung von 4.9 von 5 möglichen Punkten und insgesamt über 23.150 Bewertungen wird deutlich, dass die App großen Anklang bei der Sneaker Community findet.

Über Grailify

Grailify ist mit über 1.05 Mio Pageviews im Monat und rund 324.000 Fans in den sozialen Netzwerken eine der größten Plattformen für Sneaker News & Sneaker Releases im deutschsprachigen Raum. Bereits seit über vier Jahren beliefert Grailify seine Fans mit den wichtigsten Informationen über anstehende Sneaker Releases.

