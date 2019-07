Musea GmbH

Maritime Abenteuer - Die Sandskulpturen-Ausstellung in Lübeck-Travemünde lädt zum Staunen ein

Lübeck-Travemünde (ots)

Lübeck-Travemünde bietet in diesem Sommer ein echtes Ferienhighlight direkt an der Ostseeküste: Eine der deutschlandweit größten überdachten Sandskulpturen-Ausstellungen. Unter dem Motto "Maritime Abenteuer" haben Einheimische, Tagesgäste und Urlauber in der Lübecker Bucht das Vergnügen, Unterwasserlandschaften, Comic-Figuren und regionale Sehenswürdigkeiten als meterhohe Gebilde ganz aus Sand zu bewundern. Auch entlang der Lübecker Bucht finden sich Skulpturen: In Timmendorfer Strand am Seepferdchenbrunnen und in Niendorf/Ostsee am Hafen. Insgesamt sind über 20 Bildszenen und ca. 70 Skulpturen am Fischereihafen in Lübeck-Travemünde, nur wenige Schritte von der modernen Promenade und dem weitläufigen Strand entfernt, zu sehen. In einer Bootshalle können die Besucher täglich die Kunstwerke bestaunen - ob bei strahlendem Sonnenschein oder auch bei Schietwetter.

Kinderwelt: Sandmuseum + großer Sandkasten

Welche Rolle spielt Sand eigentlich in unserem Alltag und welche Vielfalt steckt in dieser Ressource? Auf dem Rundgang durch die Ausstellung können Besucher auf Informationstafeln Antworten auf viele Fragen rund ums Sandkorn entdecken. Die Mitarbeiter und Sandkenner stehen gerne für Fragen zur Verfügung und berichten von der Arbeit mit dem Spezialsand. Hinzu kommt eine Sammlung mit über 250 Sandarten. In der Kinderwelt mit einem großen Sandkasten und jeglichen Werkzeugen finden Kinder alles, was sie benötigen, um eine eigene Sandburg oder Skulptur mit richtigem Skulpturensand zu bauen.

Gastronomie

Nach dem spannenden Rundgang durch die Ausstellung können sich die kleinen und großen Besucher in einer gemütlichen Gastronomie mit jeder Menge Platz stärken, die Eindrücke Revue passieren lassen und sich über ihre Erlebnissen und Entdeckungen austauschen. Nach einer Stärkung geht es dann zur nächsten Runde oder zu unserem großen Kindersandkasten, der direkt neben dem Café liegt. Die Gastronomie des Sandskulpturen-Ausstellung Travemünde hat täglich während der Öffnungszeiten von 10 bis 18 Uhr geöffnet. Mit der Eintrittskarte erhält zudem jeder Gast einen Rabatt auf verschiedene Angebots-Kombinationen.

