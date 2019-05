Schluss mit Ladekarten und App-Registrierungen

EnerCharge GmbH

Elektroautos leisten einen wichtigen Beitrag zur Erreichung der Klimaziele und der Ausbau der Ladeinfrastruktur ist einer der Schlüsselfaktoren, um Elektromobilität für Autofahrer attraktiver zu machen. Und EnerCharge liefert mit Transparent Charging maßgeschneiderte Lösungen. Einerseits profitieren E-Auto-Fahrer vom smarten Bezahlsystem mit Debit-, Kredit-, Flottenkarten oder eCommerce-Apps und einer intuitiven Handhabung mit transparenten Ladekosten. Andererseits profitieren Betreiber von maximalen Freiheiten bei der Preisgestaltung, automatischem Endkunden-Zahlungsbeleg und einer transparenten Übersicht aller Einnahmen. Das bedeutet geringe Backend-Kosten und eine schnellere Amortisation der Investitionskosten.

Weiters bietet EnerCharge eine flexible Produktlinie, die auch für zukünftige Ladearten gerüstet ist. Der Clou dabei: Die Lade- und Bezahlterminals LRM16 und LRM17 sind von den Ladepunkten getrennt und übernehmen die Steuerung und Bezahlung des Ladevorgangs. So können auch Ladepunkte von Fremdmarken angeschlossen und unkompliziert und kostengünstig nachgerüstet werden. EnerCharge kann aber noch mehr. Zusätzlich übernehmen die Alleskönner LRM16 und LRM17 die Rolle des Parkplatzautomaten für Parkplätze, Tiefgaragen oder Parkhäuser. Der Parkplatzbetreiber kann so bis zu 40 Ladestationen nachrüsten und den Bedarf an Ladestationen flexibel an die Nachfrage anpassen. Und das Beste: LRM16 und LRM17 übernehmen auch die Verrechnung der Parkplätze ohne Ladepunkt.

Mit dem DC Fast Charger ist EnerCharge bereits gerüstet für die Ladetechnologie von Morgen mit 1000 VDC. Der kompakte DC-Schnelllader ist wahlweise mit 60*, 120* oder 180* kW Ladeleistung via CCS-Ladestecker zu haben. Im Idealfall tankt ein E-Auto in weniger als 10 Minuten Energie für rund 200 Kilometer Reichweite. Zusätzlich verfügt das Flaggschiff über einen CHAdeMO-Ladestecker. Das gestochen scharfe 15,6-Zoll-Display mit Ultra-HD-Auflösung bietet eine intuitive Bedienung und ermöglicht zudem die Einspielung von Werbe-Videos als lukrativen Mehrwert für den Betreiber. Die Zahlung erfolgt wie bei LRM16 oder LRM17 direkt am Terminal mit mehr als 20 Zahlungsarten. Photo Download: www.enercharge.at/presse

Langfassung:

Elektromobilität ist ungebrochen auf dem Vormarsch. Dieser Trend wird sich in den nächsten Jahren nicht nur fortsetzen, sondern noch deutlich steigern. Praktisch jeder Autohersteller wird bis 2020 neue E-Autos auf den Markt bringen. Gleichzeitig sinken die Anschaffungskosten der E-Autos trotz größerer Batteriekapazitäten. Diese steigende Zahl der E-Autos erfordert eine höhere Dichte an Ladestationen und diese Erhöhung bedeutet nicht immer einen Vorteil für den Kunden. Selbst bei einer Fahrt durch Österreich benötigt der/die E-Auto-Fahrer/in mehrere Kundenkarten und Mitgliedschaften für diverse Ladestationen entlang der Wunsch-Strecke. Dazu kommen komplexe Tarifstrukturen mit Grundgebühren und von der Ladeleistung abhängige kWh-Tarife. Genau in diese tiefe Problemkerbe zielt EnerCharge mit Transparent Charging.

"Ich bin selbst E-Autofahrer und wollte die bisherige Ladeinfrastruktur betreiber- und nutzerfreundlicher gestalten. Bei uns sieht der Kunde die genauen Ladekosten und bezahlt einfach, vielseitig und sicher ohne Registrierung oder Mitgliedschaft mit Debit- und Kreditkarten, eCommerce Karten und Flottenkarten - insgesamt über 20 Zahlungsmöglichkeiten. Also mit mehr Bezahlkomfort als beim täglichen Einkauf. Das ist Transparent Charging." Geschäftsführer Roland Klauss.

E-Auto-Fahrer bezahlen nur noch die tatsächlich geladene Strommenge, es fallen keine weiteren Kosten an. Dieses Preismodell ist für Verbraucher einfach und transparent. Auch die Zahlmethoden - derzeit über 20 Zahlungsmöglichkeiten - werden laufend erweitert und entsprechen dem modernen Lebensstil. Der Kunde bezahlt genau wie an der Fossil-Tankstelle mit Bankomatkarten und Girocard, Kreditkarten (Mastercard, Visa, American Express, Diners Club,...) und Flottenkarten (Novofleet, DKV, Logpay, UTA). Dazu addieren sich die innovativen Zahlmethoden e-Commerce mit Apple Pay, Google Pay, Giro Pay und vielen weiteren.

Smart und zeitsparend für den Betreiber

Das flexible und sichere Zahlungs- und Verrechnungssystem bietet dem Betreiber maximale Freiheiten bei der Preisgestaltung (Minuten-, kWh-, Pauschal-Abrechnung), denn der Betreiber entscheidet selbstständig den Wunschtarif und die Abrechnungsart. Weiters generiert das System den Endkunden-Zahlungsbeleg automatisch. Das bedeutet wiederum geringe Backend-Kosten und eine schnellere Amortisation der Investitionskosten.

"Für den Betreiber bedeutet Transparent Charging eine transparente Übersicht des Park- und Ladeplatzbetriebes und aller Einnahmen sowie maximale Möglichkeiten bei der Preisgestaltung über unsere Software-Lösung. Und das mit einfachster Handhabung und minimalem Aufwand dank automatisierter Verrechnung." Geschäftsführer Roland Klauss.

100% flexibel in die Zukunft

Eine weitere Besonderheit von EnerCharge ist die Flexibilität der Produktlinie. Das Portfolio reicht von der Standalone-Lösung für einzelne Ladepunkte bis zur kompletten Parkplatzlösung für E-Autos und Verbrenner. Die Lade- und Bezahlterminals LRM16 und LRM17 sind von den Ladepunkten getrennt und übernehmen Steuerung und Bezahlung des Ladevorgangs. Dadurch können verschiedenste Ladepunkte - auch von Fremdmarken wie z.B. KEBA - und Ladestecker - Typ2, CHAdeMO, CCS - jederzeit unkompliziert und kostengünstig nachgerüstet werden.

"EnerCharge liefert eine vielseitige Produktfamilie und bietet Lösungen von der Einzel- bis zur Großanwendung. Sei es Gleichstromlader-, Wechselstromlader, Bezahlterminal, Parkplatzverwaltungssystem oder E-Tankstellen-Finder. Zugleich sind unsere Produktfamilien offen für zukünftige Ladearten und Entwicklungen." Geschäftsführer Roland Klauss.

Parkraumbewirtschaftung für alle: E-Auto, Hybrid, Diesel, Benziner...

Die Lade- und Bezahlterminals LRM16 und LRM17 können noch mehr. Die Alleskönner übernehmen zusätzlich die Rolle des Parkplatzautomaten für Parkplätze, Tiefgaragen oder Parkhäuser bei Firmen, Einkaufszentren und in Gemeinden oder Städten. So kann man zum Beispiel einzelne Parkplätze mit Ladepunkten bestücken und benötigt als Parkplatzbetreiber keine zweite Verrechnungseinheit. LRM16 und LRM17 dienen als Zahlstelle für sämtliche Parkplatz-Kunden (auch Diesel, Benziner und Hybrid) und für E-Autofahrer als Zahlstelle für Parken und Laden. Weiters kann der Parkplatzbetreiber jederzeit bis zu 40 Ladestationen nachrüsten und den Bedarf an Ladestationen flexibel an die Nachfrage anpassen. LRM16 und LRM17 sind somit die ideale Lösung, falls der Parkautomat erneuert werden sollte und man den Parkplatz mit geringem Aufwand mit Ladestationen bestücken möchte.

Maximale Ladepower mit Direktzahlung: DC Fast Charger

2020 wird das erste Elektroauto mit 1000 VDC auf den Markt kommen und EnerCharge ist mit dem DC Fast Charger bereits gerüstet für die Ladetechnologie von Morgen. Der DC Fast Charger ist ein kompakter DC-Schnelllader, der wahlweise mit 60*, 120* oder 180* kW Ladeleistung via CCS-Ladestecker erhältlich ist. Im Idealfall tankt ein E-Auto in weniger als 10 Minuten Energie für rund 200 Kilometer Reichweite. Zusätzlich verfügt das Flaggschiff von EnerCharge über einen CHAdeMO-Ladestecker mit 62,5 kW Ladeleistung. Das gestochen scharfe 15,6-Zoll-Display mit Ultra-HD-Auflösung bietet eine intuitive Bedienung und ermöglicht zudem die Einspielung von Werbe-Videos als lukrativen Mehrwert für den Betreiber. Als Standalone-Lösung erfolgt die Zahlung einfach und schnell direkt am Terminal mit Bankomat, Maestro, Giro Card, NFC, etc. Auch eine kontaktlose Bezahlung mittels Bluetooth via Handy-APP ist möglich. Zusätzlich ist der DC Fast Charger von EnerCharge auch als kompatibler Ladepunkt für die Lade- und Bezahlterminals LRM16 und LRM17 lieferbar.

Technologie-Partnerschaft mit Enercon

EnerCharge verbindet mit Enercon, dem größten deutschen Hersteller von Windenergieanlagen, eine Technologie-Partnerschaft. Das Ziel der Partnerschaft sind innovative Produktlösungen und die Entwicklung und Fertigung komplementärer Produkte im Bereich Ladelösungen für Elektro-Fahrzeuge aller Art.

EnerCharge ist Made in Austria

Die Entwicklung der Hardware- und Softwarelösungen, die Fertigung der Ladestationen und die Qualitätskontrolle erfolgen in Kötschach-Mauthen. Das Ergebnis sind qualitative und innovative Produkte. Das Spezialisten-Know-how von EnerCharge garantiert bei Elektronik, Software und Design eine robuste und langlebige Gestaltung. Zugleich sind die EnerCharge Ladelösungen bereits für zukünftige Ladesysteme gerüstet und können jederzeit erweitert werden. Das garantiert Investment-Sicherheit in einem rasant wachsenden Markt. Im internen Testlabor werden die Produkte regelmäßig mit neuesten Elektrofahrzeugen getestet - damit im Echtbetrieb der Ladevorgang reibungslos läuft.

EnerCharge GmbH

Die EnerCharge GmbH wurde 2011 als Technologie Spin-Off eines Unternehmens im Bereich der Ladeinfrastruktur gegründet und ist ein international erfolgreiches Unternehmen mit Hauptsitz in Kötschach-Mauthen (Österreich). EnerCharge steht für fortschrittliche und zukunftsorientierte Entwicklungen von Ladelösungen mit dem Fokus auf Nutzerfunktionalität. Mehr Informationen zum Unternehmen unter www.enercharge.at

