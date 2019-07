Russian Seasons

Höhepunkt der "Russischen Saisons" in Deutschland: Mariinski-Theater gastiert mit Konzerten und Oper in Baden-Baden

Placido Domingo und Tschaikowski-Preisträger Alexandre Kantorow als Stars

Vom 6. bis 9. Juli 2019 präsentiert das Staatliche Akademische Mariinski-Theater ein dreitägiges Konzertprogramm in Baden-Baden. Die Auftritte finden an einer weltweit bekannten Spielstätte - im Festspielhaus Baden-Baden, dem größten Konzertsaal Deutschlands - im Rahmen des internationalen Kulturprojekts "Russische Saisons" statt.

Am 6. Juli hört das Publikum ein Klavierkonzert von Pjotr Tschaikowski in Begleitung des Sinfonieorchesters des Mariinski-Theaters unter der Leitung von Maestro Valery Gergiev. Solist wird der Preisträger des XVI. Internationalen P.I. Tschaikowski-Wettbewerbs, Alexandre Kantorow, sein. Der erst 21 Jahre alte Franzose war beim Wettbewerb als bester Pianist ausgezeichnet worden. Der Preisträger dieses weltweit angesehenen Musikwettbewerbs, der nur alle vier Jahre ausgetragen wird, wird in Baden-Baden das Konzert für Klavier und Orchester N2. 2 von Tschaikowski aufführen, das gleiche Werk wie im Finale des Wettbewerbs am 27. Juni im Moskauer Konservatorium.

Bei dem Konzert ertönt eines der bedeutendsten Werke von Richard Wagner, der "Trauermarsch des Siegfried" aus der "Götterdämmerung". Die niederländische Opernsängerin Eva-Maria Westbroek (Sopran) singt die letzte Arie der Brünnhilde aus der gleichnamigen Oper. Zudem wird die letzte Sinfonie Tschaikowskis - die Sinfonie Nr. 6 "Pathétique" in h-Moll, op. 74 - gespielt.

Am 7. Juli spielen die Musiker das sinfonische Gedicht "Prélude à l'après-midi d'un faune" von Claude Debussy, das seinerzeit zur ersten Demonstration des Impressionismus in der Musik wurde. Es erklingen das 2. Violinkonzert in g-Moll, op. 63, von Sergei Prokofjew und die 7. Sinfonie C-Dur op. 60 "Leningrader Sinfonie" von Dmitrij Schostakowitsch.

Zum Abschluss des Gastspiels des Mariinski-Theaters hören die deutschen Zuschauer am 9. Juli im Saal des Festspielhauses die Oper "Simon Boccanegra" unter Beteiligung von Stars der internationalen Klassikszene: Placido Domingo in der Hauptrolle des Simon Boccanegra, Ferruccio Furlanetto in der Rolle des Jacopo Fiesco sowie Roman Burdenko in der Rolle des Paolo Albiani und Tatjana Serjan in der Rolle der Maria Boccanegra unter dem Namen Amelia Grimaldi.

Die Weltpremiere der Oper fand 1857 in Venedig statt, die Petersburger Premiere 2016 im Mariinski-Theater. Die Inszenierung wurde vom Mariinski-Theater (St. Petersburg) gemeinsam mit dem Teatro la Fenince und dem Teatro Carlo Felice (Italien) vorbereitet.

Veranstaltungsort: Festspielhaus Baden-Baden Beim Alten Bahnhof 2, 76530 Baden-Baden, Deutschland

Programm: 6. Juli, 18:00 - Sinfoniekonzert 7. Juli, 17:00 - Sinfoniekonzert 9. Juli, 19:00 - Oper "Simon Boccanegra"

"Russische Saisons" ist ein groß angelegtes Projekt, mit dem sich die russische Kultur dem europäischen Publikum präsentiert. Im Rahmen des Festivals, das bis Ende 2019 in Deutschland stattfindet, sind mehr als 400 Veranstaltungen in 80 deutschen Städten geplant: Ausstellungen, Theateraufführungen, Sinfoniekonzerte, Ballettaufführungen, Projekte der Kinokunst, Gastspiele führender Volkskunstgruppen, Zirkus- und Kunstfestivals. An den "Russischen Saisons" in Deutschland sind über 80 Kulturinstitutionen beteiligt. 2017 fanden in Japan 250 hochklassige Veranstaltungen der "Russischen Saisons" in 40 Städten statt. Im Jahr 2018 begeisterten die "Russischen Saisons" Italien mit 310 Veranstaltungen in 74 Städten und 6 Millionen Zuschauern.

Online-Informationen des Projekts: http://www.russianseasons.org (offizielle Festival-Website) https://www.facebook.com/russianseasonsingermany2019/ (Gruppe auf Facebook) @russian.seasons (offizielle Seite des Projekts bei Instagram) https://vk.com/russian.seasons (offizielle Seite auf VK) https://ok.ru/group/59076550524988 (offizielle Seite bei OK)

