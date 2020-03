Sunview Software, Inc.

SunView Software von Gartner als namhafter ITSM-Anbieter für mittelständische Unternehmen anerkannt

Tampa, Florida (ots/PRNewswire)

SunView Software ist einer der neun Notable Vendors für 2020 von Gartner im mittelständischen Segment: 'Magic Quadrant for IT Service Management Tools'.

SunView Software, ein führender Anbieter von IT-Service-Management-Lösungen, wurde im Bericht für 2020 von Gartner genannt - Midmarket Context: 'Magic Quadrant for IT Service Management Tools'. Nach der Analyse durch die weltweite Forschungs- und Beratungsfirma wurde SunView Software als einer der neun namhaften Anbieter für mittelständische Unternehmen (KMU) positioniert.

Der Bericht enthält eine detaillierte Beschreibung des Auswahlverfahrens für Anbieter. Gartner sagt dazu: "Die Anbieter in diesem Magic Quadrant haben Kunden, die ihre Produkte und Dienstleistungen erfolgreich nutzen. Unternehmen werden aufgrund der Meinungen von Analysten ausgewählt. Empfehlungen bestätigen die Angaben der IT-Anbieter. Dies ist jedoch keine vollständige Liste oder Analyse der Anbieter in diesem Markt ... Mittelständische Unternehmen haben in Umfragen, Anfragen und über andere Methoden die als Notable Vendors gekürten Unternehmen am häufigsten als ITSM-Lösungsanbieter speziell für KMU genannt."

"Mit der zunehmenden digitalen Transformation müssen expandierende Unternehmen im mittelständischen Segment intelligentere IT-Service-Management-Lösungen implementieren und moderne Benutzererfahrungen anbieten, um Erfolg zu haben", sagt Seng Sun, CEO von SunView Software. "Es ist unser Ziel, eine einfache, jedoch leistungsstarke und funktionsreiche Plattform anzubieten, mit der Unternehmen die Selbstbedienung verbessern, die Betriebseffizienz steigern, Compliance verwalten und Kosten reduzieren können. Wir sind begeistert, dieses Jahr auf der Midmarket-Context-Liste von Gartner zu sein."

Quelle: Gartner, Midmarket Context: 'Magic Quadrant for IT Service Management Tools', William Maurer, Rich Doheny, et al., 12. Februar 2020.

Gartner unterstützt keine Anbieter, Produkte oder Dienstleistungen, die in seinen Marktforschungsveröffentlichungen dargestellt sind, und empfiehlt Technologieanwendern nicht, nur die Anbieter mit den höchsten Bewertungen oder anderen Bezeichnungen auszuwählen. Die Marktforschungsveröffentlichungen von Gartner bestehen aus den Meinungen der Research-Abteilung von Gartner und sind nicht als Tatsachenaussagen zu verstehen. Gartner lehnt alle ausdrücklichen oder stillschweigenden Garantien in Bezug auf diese Forschung ab, einschließlich aller Garantien der Marktgängigkeit oder Eignung für einen bestimmten Zweck.

Informationen zu SunView Software:

SunView Software ist ein Anbieter von Service-Management-Software, die als Grundlage für digitale Automatisierungsprozesse im Unternehmen dient. Durch Kombination eines ausgezeichneten Benutzererlebnisses mit Technologien, die auf künstlicher Intelligenz und maschinellem Lernen basieren, hilft SunView seinen Kunden, ihr Mitarbeiterengagement und ihre Produktivität zu steigern sowie die Kundenzufriedenheit zu verbessern.

SunView Software ist ein nicht börsennotiertes Unternehmen mit Sitz in Tampa im US-Bundesstaat Florida.

Ausführliche Informationen finden Sie unter https://www.sunviewsoftware.com

