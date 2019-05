Sunview Software, Inc.

SunView Software, Inc. gründet im Zuge seiner internationalen Expansion eine deutsche Tochtergesellschaft

Tampa, Florida (ots/PRNewswire)

ITSM-Anbieter führt Plattform für künstliche Intelligenz/maschinelles Lernen in Europa ein

SunView Software Inc., das Software-Unternehmen, das den Weg für künstliche Intelligenz und maschinelles Lernen für IT Service Management (ITSM) bereitete, kündigte heute die Gründung der SunView Software GmbH in Frankfurt, Deutschland, an. Diese neue Tochtergesellschaft wird als primäre Betriebsbasis für die weitere geschäftliche Expansion von SunView in Europa dienen.

SunViews Arbeit im Bereich der Entwicklung preisgekrönter Technologien, die speziell für ITSM konzipiert sind, wird ein entscheidender Leistungsaspekt sein, um deutsche Kunden anzuziehen. Willow, die innovative KI-Plattform, die für das ChangeGear Service Manager-Produkt entwickelt wurde, wendet fortgeschrittenes maschinelles Lernen und natürliche Sprachverarbeitung an, um die Einführung von Self-Service zu fördern, das Ticketvolumen zu senken und die Produktivität des Service Desk zu steigern.

"Dem Innovationsaspekt unserer Produkte haben wir hier bei SunView Software seit jeher große Bedeutung beigemessen", so Seng Sun, CEO von SunView Software. "Wir freuen uns, nun weitere internationale Märkte erschließen zu können, sodass mehr Unternehmen Zugang zu unserer neuesten Technologien haben."

Das Unternehmen wird Partnerschaften mit führenden Systemintegratoren und Technologie-Resellern mit Fokus auf den Anforderungen der europäischen Kunden aufbauen. Diese Partnerschaften werden dazu beitragen, SunView als erstklassigen Akteur im deutschen Markt zu etablieren, während der globale Geschäftsbetrieb an Fahrt gewinnt.

"Wir beobachten eine steigende Nachfrage nach Service Management-Lösungen im größten deutschen Marktsegment, dem sogenannten deutschen Mittelstand, sowie unter mittelständigen Unternehmensorganisationen in ganz Europa", so Michael Hechler, Senior VP von SunView Software und Managing Director der SunView Software GmbH in Frankfurt. "Wir sehen auch enormes Wachstumspotenzial für uns im europäischen Markt, und Deutschland eignet sich als strategischer Ausgangspunkt für unseren Expansionskurs."

Informationen zu SunView Software: SunView Software ist ein Anbieter von Software für IT Service Management, mit der Unternehmen die IT-Dienste im gesamten Unternehmen besser umsetzen, verwalten und überwachen können. Durch Kombination von Technologien, die auf künstlicher Intelligenz und maschinellem Lernen basieren, sowie einer branchenführenden Software-Plattform, bietet SunView kostengünstige und effiziente Lösungen an, die Unternehmen eine reaktionsschnellere IT ermöglicht.

Die SunView Software GmbH hat ihren Sitz in Frankfurt, Deutschland.

Besuchen Sie www.sunviewsoftware.com

