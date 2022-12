Joyn

Das Fußball-Highlight zum Jahresende! Joyn versammelt für das Live-Event "Der große Kick" am 29. Dezember die Streaming-Prominenz in der Lanxess-Arena

Bild-Infos

Download

München (ots)

Das Beste kommt zum Schluss: Joyn lässt die erfolgreichsten Streamer Deutschlands live in der Kölner Lanxess-Arena am 29. Dezember 2022 (ab 17:00 Uhr) bei "Der große Kick" gegeneinander antreten. Als Kapitäne wollen unter anderem Trymacs (3,2 Mio. Abonnent*innen auf Twitch), MckyTV (1,3 Mio. Abonnent*innen auf Twitch), Fritz Meinecke (2,7 Mio. Abonnent*innen auf YouTube), Marc Eggers (520.000 Abonnent*innen auf YouTube), Amar (1,5 Mio. Abonnent*innen auf Twitch) und Rewinside (1,7 Mio. Abonnent*innen auf Twitch) ihre Teams jeweils zum Sieg führen. Auf dem Weg zum Pokal gilt es, mehrere Spielrunden für sich zu entscheiden. Welches Team brilliert mit Geschick und Durchhaltevermögen und holt sich den Sieg?

Joyn überträgt das Sport-Spektakel "Der große Kick" am 29. Dezember 2022 ab 17:00 Uhr live und kostenlos im Rahmen einer exklusiven Partnerschaft mit MediaTotal. Wer live in der Lanxess-Arena dabei sein möchte, kann sich Tickets für "Der große Kick" auf www.eventim.de, an allen bekannten Vorverkaufsstellen und im Internet unter www.lanxess-arena.de oder www.facebook.de/lanxessarena sichern.

Bei Fragen zum Event: presse@joyn.de

Original-Content von: Joyn, übermittelt durch news aktuell