Die heißeste Hausparty des Sommers, Hollywood-Glamour und starke Matches - die Highlights im August auf Joyn und bei Joyn PLUS+

München (ots)

Der Sommer geht in das Grande Finale mit einer verrückten Hausparty, heißen Serien-Highlights und Hollywood-Feeling für zu Hause mit den Highlights im August auf Joyn und bei Joyn PLUS+: Jonas Wuttke sorgt für den Höhepunkt des Sommers zusammen mit 13 Content Creator*innen und zwei Wildcard-Gewinner*innen in der zweiten Staffel "Hausparty X - Wer hat den besten Vibe?" - ab 18. August kostenlos auf Joyn. Ab 2. August fragt Joko Winterscheidt wieder "Wer stiehlt mir die Show?" - die vierte Staffel immer dienstags um 20:15 Uhr auf ProSieben und im ProSieben Livestream auf Joyn. Herzerwärmende Momente bringt die erste Staffel der US-Dramedy "This Is Us" ab 10. August mit wöchentlich zwei neuen Folgen auf Joyn. Darüber hinaus können sich Fans auf den ersten Teil der finalen, elften Staffel der beliebten Horror-Serie "The Walking Dead" mit allen acht Folgen ab 22. August bei Joyn PLUS+ freuen. Der August endet mit einem Hollywood-Blockbuster von Quentin Tarantino: "Once Upon A Time In Hollywood" ab 30. August exklusiv bei Joyn PLUS+.

"Hausparty X - Wer hat den besten Vibe?", die zweite Staffel des erfolgreichen Joyn Originals mit der verrücktesten Hausparty auf Ibiza exklusiv und kostenlos auf Joyn

Eine stylische Villa auf Ibiza, feierwütige Social-Media-Stars und 10.000 Euro: 13 Content Creator*innen, zwei Wildcard-Gewinner*innen aus der Joyn Community und Host Jonas Wuttke feiern gemeinsam eine verrückte Hausparty. Mit von der Partie sind viele bekannte Gesichter: Shaiden Rogue (@slim.shaiden), Kevin Bongers (@orangemorange), Ela (@gwendolynceline), Eduard (@eduardbaka), Walentina (@walentinadoroninaofficial), Dylan Do (@dylando_), Larissa Neumann (@tigerlariz), Alex V (@alexv), Udo Bönstrup (@udo), Celina (@neverbaby_26), Mefyou (@mefyou), Camelia (@minicuta) und Marek Fritz (@marekfritz). Mehrere Kamerateams begleiten die Creator*innen auf Schritt und Tritt. Jede Stunde bestimmt die Partytruppe eine Person, deren "Vibe" am wenigsten zur Gruppe passt und die das Haus verlassen muss - dieses Mal unter anderem auch in einem offenen Voting, das für ordentlich Zündstoff sorgt. In einer Nebenvilla empfängt Rewi (@rewinstagram) alle ausgeschiedenen Teilnehmenden, die reflektiert über das Geschehene berichten. Fans des Formats können sich zusätzlich auf zwei Musik-Acts freuen. Wer muss die Party frühzeitig verlassen und wer gewinnt am Ende 10.000 Euro für einen guten Zweck?

Die Sport-Highlights im August kostenlos auf Joyn

Die sportlichen Highlights im August auf Joyn und bei Joyn PLUS+ bieten den Anpfiff der neuen Fußball-Bundesligasaison sowie die spannenden Finale der letzten Grand Tour des Radsports und des letzten Grand-Slam-Turniers des Jahres. Den Auftakt macht das Eröffnungsspiel der ersten Fußball-Bundesliga für die Saison 2022/23 zwischen Eintracht Frankfurt und dem FC Bayern München am 5. August im SAT.1 Livestream auf Joyn. Zudem startet die letzte der drei Grand Tours im Radsport nach der Tour de France und dem Giro d'Italia: Die Vuelta a España - alle Rennen laufen ab 19. August bis zum 11. September im Eurosport Livestream auf Joyn. Das krönende Sport-Highlight im August bilden die US Open in New York City. Das letzte von vier Grand-Slam-Turnieren der Saison können Tennisfans ab 29. August bis 11. September im Eurosport Livestream kostenlos auf Joyn verfolgen.

Weitere Highlights im August auf Joyn und bei Joyn PLUS+

Für inspirierende Sommerziele, eine erfrischende Abkühlung und fesselndes Entertainment sorgen die zahlreichen Highlights im August auf Joyn und bei Joyn PLUS+. Moderator und TV-Liebling Joko Winterscheidt stellt ab 2. August wieder die Frage "Wer stiehlt mir die Show?". Auch in Staffel vier der beliebten Quizshow stellt Joko seinen Gästen, bestehend aus den Prominenten Nilam Farooq, Olli Schulz, Fahri Yardim und eine*r Wildcard-Gewinner*in, seine Position als Quizmaster in Aussicht. Zu sehen ist die neue Staffel immer dienstags ab 20:15 Uhr im ProSieben Livestream auf Joyn. Wer noch einen Tipp für den Sommerurlaub benötigt, liegt mit "Unser Mallorca - mit Birgit Schrowange" genau richtig. Die Moderatorin zeigt, was die Lieblingsurlaubsinsel der Deutschen ausmacht, bereist die beliebtesten Orte der spanischen Insel und trifft dort einige, deutsche Promis wie beispielsweise Mickie Krause. Die erste Staffel der Dokureihe startet ab 4. August in SAT. 1 sowie einer exklusiven Preview der neuen Folge immer zuerst bei Joyn PLUS+. Wer sich den Traum von einem eigenen Pool im Garten erfüllen möchte, kann sich ab 7. August von "Die Poolbauer - Jetzt wird's nass!" inspirieren lassen. Die Serie begleitet Familien beim Bau ihres eigenen Badeparadies zusammen mit Heimwerkerkönig Mark Kühler. Die erste Staffel mit allen vier Folgen können DIY-Begeisterte mit wöchentlich einer neuen Folge bei Kabel Eins sowie einer exklusiven Preview der neuen Folge immer zuerst bei Joyn PLUS+ ansehen. Herzerwärmende Momente mit einer emotionalen Geschichte über einzigartige Drillinge, ihren Herausforderungen im Leben und ihren lebensfrohen Eltern bringt die erste Staffel der bekannten US-Dramedy "This Is Us" ab 10. August mit wöchentlich zwei neuen Folgen auf Joyn. Ein besonderes Serien-Highlight im August ist der erste Teil der finalen Staffel von "The Walking Dead" - mit allen acht Folgen ab 22. August bei JoynPLUS+. In der elften Staffel der beliebten Horror-Serie müssen die Bewohner*innen von Alexandria neue Ressourcen finden, um die zerbrochene Stadt aufzubauen und ihre Kinder zu schützen. Der August endet mit einem oscarprämierten Hollywood-Blockbuster von Quentin Tarantino exklusiv bei Joyn PLUS+: "Once Upon A Time In Hollywood". Brad Pitt, Leonardo DiCaprio, Margot Robbie, Dakota Fanning und Austin Butler begeben sich ab 30. August in ihren Rollen auf eine Odyssee, um sich während der Manson-Morde 1969 in Los Angeles einen Namen in der Filmindustrie zu machen.

