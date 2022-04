Flirten wie im Märchen. Die Datingshow "Love is King" läuft ab Herbst 2022 exklusiv auf Joyn

Joyn

Flirten wie im Märchen. Ohne Smartphone. Ganz analog. Ganz real. Willkommen zu "Love is King". Die neue Datingshow läuft im Herbst exklusiv auf Joyn. Für die Prinzessinnen und Prinzen auf Partnersuche heißt es ab sofort bei den Dreharbeiten: Abtauchen in die märchenhafte "Love is King"-Welt in einem traumhaften bayrischen Schloss - mit allem, was dazugehört. Pompöse Outfits. Royaler Lifestyle. Kommunikationsmöglichkeiten wie einst bei Hofe. Für die Generation der Digital Natives mehr als eine Herausforderung. Und für die Zuschauer*innen sicher ein besonderes Vergnügen. Produzent und Entwickler der TV-Show ist ITV Studios Germany. Ausgestrahlt wird "Love is King" im zweiten Halbjahr 2022 exklusiv auf Joyn - und später auf ProSieben.

Henrik Pabst, Chief Content Officer der Seven.One Entertainment Group: "Unsere neue Datingshow 'Love is King' verspricht erstklassigesEntertainment für ein breites Publikum - und feiert seine Premiere auf unserem BVoD-Service Joyn. Mit diesem Schritt bauen wir unser vielfältiges und immer häufiger exklusives Programmangebot auf Joyn weiter aus und optimieren unsere Gesamtreichweite über alle Plattformen hinweg."

Thomas Münzner, Vice President Content bei Joyn: "Wir freuen uns sehr über die erste ko-produzierte Reality-Show mit ProSieben. Dating- Formate stehen bei unseren Nutzer*innen hoch im Kurs. Dabei liefert 'Love is King' einen ganz besonderen Twist und schickt junge Menschen von heute in ein romantisches Setting von anno dazumal. Ich bin mir sicher: Diese Show wird eines der Joyn-Highlights im Herbst werden, wodurch Joyn und die Seven.One Entertainment Group noch näher zusammenrücken."

Hannes Hiller, Senior Vice President Development & Content Strategy Entertainment der Seven.One Entertainment Group: "Wer weiß heutenoch, wie Dating ohne Smartphone funktioniert hat? In der Datingshow 'Love is King' dreht sich für Singles auf Partnersuche die Zeit zurück. Digital Natives gehen auf eine romantische Zeitreise, um ihre:n Partner*in zu finden. Das wird sehr märchenhaft. Deshalb freuen wir uns besonders, dass wir gemeinsam mit ITV Studios dieses Programm in Deutschland zunächst für Joyn umsetzen."

Worum geht es in der neuen Datingshow?

Dating wie damals. In "Love is King" gehen Singles auf eine romantische Zeitreise. Für die Chance, den persönlichen Traumpartner oder die persönliche Traumpartnerin zu finden, gibt es eine besondere Bedingung: Die Teilnehmer*innen müssen modernem Dating-Verhalten komplett abschwören. Stattdessen tauchen sie im glamourösen Ambiente eines prächtigen Schlosses ganz in den royalen Lifestyle früherer Tage ein -Ballabende, pompöse Gewänder, respektvolle Umgangsformen und Kommunikationsmöglichkeiten wie einst bei Hofe inklusive.

Welche Singles stellen sich der Dating-Herausforderung und schaffen es, nicht nur eine*n Partner*in für den Ballabend, sondern sogar ihre Märchenprinzessin oder ihren Märchenprinzen zu finden? Wer verlässt das Schloss als Paar und kehrt zu zweit in sein normales Leben zurück? Welche Beziehung hält dem Alltag stand? Wer tanzt als Traumpaar zum letzten Schloss-Ball an?

Die neue Datingshow "Love is King" im 2. Halbjahr 2022 exklusiv auf Joyn - und später auf ProSieben.

Original-Content von: Joyn, übermittelt durch news aktuell