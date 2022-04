Joyn

"Hausparty X - Wer hat den besten Vibe?", Staffel 2: Die Party geht in die nächste Runde und diesmal ist die Community live dabei /

Bild-Infos

Download

München (ots)

Das wilde Sozial-Experiment geht in die zweite Runde. Jonas Wuttke lädt aufs Neue bekannte Social Media Creator*innen in eine stylische Villa auf Ibiza ein, um dort die verrückteste Hausparty ihres Lebens zu feiern. Diesmal neu: Joyn verknüpft den Party-Spaß mit einem exklusiven Fan-Erlebnis und macht Streaming interaktiv. In der zweiten Staffel von "Hausparty X - Wer hat den besten Vibe?" feiern zwei Mitglieder aus der Community mit - und können sich ab sofort bewerben.

Sowohl die Abrufzahlen als auch die Kampagnenauswertung auf Joyn und bei Joyn PLUS+ sprechen eine eindeutige Sprache: Die Nutzer*innen und die Community feiern "Hausparty X - Wer hat den besten Vibe?"! Anlässlich des erfolgreichen Formatstarts, bedankt sich Joyn gemeinsam mit moonvibe mit einem exklusiven Fan-Erlebnis: In der neuen Staffel "Hausparty X - Wer hat den besten Vibe?" werden gemeinsam mit den Content-Creator*innen auch zwei Gäst*innen aus der Community feiern. Joyn vergibt zusammen mit Jonas Wuttke zwei exklusive Einladungen zur Teilnahme an der neuen Staffel auf Ibiza. Mit diesem unvergleichlichen Zuschauer*innen-Erlebnis schafft Joyn ein interaktives Streaming-Angebot.

Um sich für die Teilnahme an der Produktion zu qualifizieren, können Fans ihre Bewerbung bis einschließlich 21. April 2022 per E-Mail an production@moonvibe.com senden. Die Bewerbung sollte eine einzigartige Partystory und ein aktuelles (Party-)Foto enthalten. Ziel ist es, Jonas Wuttke und Joyn zu beweisen, warum die Bewerber*innen die perfekten Partygäste für die zweite Staffel von "Hausparty X - Wer hat den besten Vibe?" sind.

Die neue Staffel wird voraussichtlich im Herbst 2022 bei Joyn zu sehen sein und damit ein bisschen Sonne und gute Laune nach Deutschland bringen. Produziert wird das Format von moonvibe exklusiv für Joyn.

Über Joyn

Joyn ist eine anbieterübergreifende Entertainment-Streaming-Plattform. Dabei bietet Joyn ein umfangreiches kostenfreies Angebot mit zahlreichen Live-TV-Channels, Serien, Dokumentationen und Filmen auf Abruf, Mediatheken und Sportinhalten von ProSiebenSat.1, Discovery sowie weiterer Content-Partner, alles gebündelt auf einer Plattform. Noch mehr Entertainment bekommen Nutzer*innen mit dem Premium-Angebot Joyn PLUS+. Hier sind zusätzliche Pay-TV-Channels und noch mehr Inhalte auf Abruf wie Exclusives und Originals enthalten. Nutzer*innen können Inhalte auf iOS-, Android- und Huawei-Geräten sowie im Web und über Smart-TVs, Google Chromecast, PlayStation 4 & 5, Apple TV und Amazon Fire TV abspielen. Ziel ist es, eine umfassende deutsche OTT-Plattform anbieterübergreifender Inhalte zu schaffen. Die Joyn GmbH steht unter der Geschäftsführung von Tassilo Raesig und René Sahm.

Über moonvibe

Die moonvibe GmbH ist ein Medienunternehmen der Influencer Jonas Ems und Jonas Wuttke. Als erfahrene Social Media Creator bieten sie mit ihrer Firma alles aus eigener Hand: Konzeption, Produktion und Distribution. Das Angebot umfasst Branded Content, Original Content sowie ein eigenes Talent Management. Mit ihren Social Media Original Formaten KRASS KLASSENFAHRT und VILLA DER LIEBE, deren Staffeln stets unter Partizipation der relevantesten Influencer*innen Deutschlands entstehen, haben sie bereits mehrfach erfolgreich den Aufbau von nachhaltigen Reichweiten vollzogen. KRASS KLASSENFAHRT hat sich zu einer der erfolgreichsten Webserien in Deutschland entwickelt. Die Serie der moonvibe GmbH hat auf YouTube über 1.000.000 Abonnenten. 2021 ist die Filmversion der Serie KRASS KLASSENFAHRT - DER KINOFILM erfolgreich gestartet.

Original-Content von: Joyn, übermittelt durch news aktuell