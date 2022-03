Joyn

Große Gefühle, ein Schlagabtausch der Twitch-Giganten und Frauen mit fesselnden Geschichten - die Highlights im April auf Joyn und bei Joyn PLUS+

Der Frühling ist da und bringt mit den April Highlights frischen Wind auf Joyn und bei Joyn PLUS+. Es wird Ernst: Nach monatelanger Vorbereitung liefern sich die Twitch-Stars Trymacs und MckyTV den Kampf ihres Lebens - "The Great Fight Night" live aus der Lanxess-Arena in Köln am 2. April ab 18 Uhr kostenlos auf Joyn. Eine weitere Sensation: die zweite Staffel des Joyn Originals "Stichtag". Die Coming-of-Age-Serie startet am 26. April exklusiv und kostenlos auf Joyn. Serienfans können sich auf die ersten beiden Staffeln der US-amerikanischen Drama-Serie aus dem Hause ABC "The Catch" freuen - ab 4. April bei Joyn PLUS+. Auch die drei Ladys von "The Bold Type - Der Weg nach oben" sind weiterhin auf Joyn zu sehen - die zweite Staffel startet ab 20. April mit wöchentlich einer neuen Folge, sowie der nächsten Folge bereits sieben Tage vor TV Ausstrahlung auf Joyn. Abschließend bietet der April für alle Krimi-Fans ein besonderes Highlight mit der Deutschlandpremiere von "NCIS: Hawaii" ab 26. April auf Joyn.

"The Great Fight Night" - Schlagabtausch der Twitch-Giganten zum großen Live-Boxing-Event am 2. April live aus der Kölner Lanxess-Arena kostenlos und exklusiv auf Joyn

Bei "The Great Fight Night" treten die erfolgreichen Twitch-Streamer Trymacs und MckyTV in einem spektakulären Boxkampf gegeneinander an. Beide klopfen große Sprüche, doch wer lässt jetzt im Ring auch Treffer folgen? Darüber hinaus steigen in zwei Vorkämpfen vier weitere Twitch-Stars live in den Ring, um zu zeigen, was hinter ihren großen Klappen steckt: Rumathra vs. Vlesk sowie Chefstrobel vs. xHankyy. Joyn überträgt das Box-Spektakel live und kostenlos im Rahmen einer exklusiven Partnerschaft mit MediaTotal. Steven Gätjen moderiert die Kämpfe und fungiert als Ringsprecher. Tobias Drews kommentiert und Marc Gebauer ist als Field Reporter in der Arena unterwegs. Wer gewinnt vor den Augen der Community im Stadion und Live-Stream den Titel "Fight Night Champion"?

"Stichtag", Staffel 2 - Achterbahn der Gefühle in der zweiten Staffel des Joyn Originals ab 26. April kostenlos und exklusiv auf Joyn

Authentisch und unvorhersehbar geht es in der zweiten Staffel der Coming-of-Age-Serie "Stichtag" weiter. Der Erfolg der ersten Staffel gibt den Macher*innen damit recht, Tabus zu brechen und Themen, wie Sexualität, Drogenkonsum und Gewalt von Jugendlichen, einen Raum zu bieten. Wie die Teenie-Clique weiterhin alle Stufen des Erwachsenwerdens meistert, können die Zuschauer*innen ab 26. April exklusiv und kostenlos auf Joyn verfolgen. Neben dem beliebten Cast der ersten Staffel, wie z. B. Melina Celine erweitern zahlreiche neue Gesichter die Gruppe. Allen voran Teven Kuhn als junge Rapperin Ayla. Daneben sind auch Content Creator Shpetim Shala und Musiker "Milonair" in den Hauptrollen zu sehen. Für Abwechslung sorgen außerdem Rapper "Haftbefehl" sowie Musiker und Tänzer Sinan Saibou als neue Nebenrollen. Die zweite Staffel der zehnteiligen Coming-of-Age-Serie ist mit wöchentlich zwei neuen Folgen ab dem 26. April 2022 kostenlos und exklusiv auf Joyn zu sehen. Bei Joyn PLUS+ gibt es wöchentlich zwei weitere Folgen als Preview zum Abruf.

Die Sport-Highlights im April kostenlos auf Joyn

Wer nach "The Great Fight Night" am 2. April noch nicht genug vom Boxen hat, kann sich anschließend den National Fighting Championship im SPORT1 Livestream ab 23 Uhr auf Joyn ansehen. Am Sonntag, den 3. April geht es mit dem MotoGP: Grand Prix von Argentinien im ServusTV Livestream auf Joyn weiter. Mitte April wird es spannend mit den Handball-WM Playoffs: Deutschland gegen Färöer am 13. April im SPORT1 Livestream auf Joyn. Im Fußball steht das Halbfinale des DFB-Pokals am 19. April mit dem Hamburger SV gegen den SC Freiburg und am 20. April RB Leipzig gegen Union Berlin an - zu sehen im ARD Livestream auf Joyn. Abschließend startet die DTM am 30. April in Portimão in die 36. Saison im ran Livestream auf Joyn.

Weitere Highlights im April auf Joyn und bei Joyn PLUS+

Mit leckeren Food-Spots, spannenden Verfolgungsjagden und großer Romantik bieten die Highlights auf Joyn und bei Joyn PLUS+ echte Frühlingsgefühle. Den Anfang macht der Ableger von Enie van de Meiklokjes' Backformat "Sweet & Easy - Enie backt": Für "Sweet & Easy on Tour" reist die Moderatorin und Reporterin Sabrina Nickel zu den angesagtesten Instagram Cafés und noch unbekannten Geheimtipps. Staffel eins ist ab dem 2. April auf Joyn sowie mit einer exklusiven Preview bereits eine Woche vor TV-Ausstrahlung bei Joyn PLUS+ zu sehen. Die erfolgreiche und durchsetzungsstarke Ermittlerin Alice Vaughan geht in "The Catch" Betrüger*innen auf die Spur und wird dabei selbst von ihrem Verlobten hinters Licht geführt. Um ihre Karriere zu schützen, muss sie nun auch in ihrem Privatleben zur Ermittlerin werden und ihren Verlobten überführen. Die ersten beiden Staffeln der spannenden Thriller-Drama-Serie sind ab 4. April bei Joyn PLUS+ zu sehen. Auch weiterhin bleibt es bei starken Frauen in den Hauptrollen in der zweiten Staffel von "The Bold Type - Der Weg nach oben": Hauptdarstellerin Jane ist glücklich über ihren Traumjob als Autorin bei einem Frauenmagazin in New York City. Dieser gestaltet sich jedoch schwieriger als zunächst erwartet, weshalb sie die Unterstützung ihrer Freundinnen Kat und Sutton benötigt - Staffel 2 ab 20. April mit wöchentlich zwei neuen Folgen, sowie der nächsten Folge sieben Tage vor TV Ausstrahlung auf Joyn. Zum Schluss wird es nochmal spannend mit der Deutschlandpremiere des neuen NCIS Franchises "NCIS: Hawaii": Vanessa Lachey als Jane Tennant ermittelt mit ihrem Team am Stützpunkt Pearl Harbor ab 26. April mit wöchentlich zwei neuen Folgen auf Joyn, sowie einer Preview der folgenden zwei Episoden immer sieben Tage vor TV Ausstrahlung bei Joyn PLUS+.

Über Joyn

Joyn ist eine anbieterübergreifende Entertainment-Streaming-Plattform. Dabei bietet Joyn ein umfangreiches kostenfreies Angebot mit zahlreichen Live-TV-Channels, Serien, Dokumentationen und Filmen auf Abruf, Mediatheken und Sportinhalten von ProSiebenSat.1, Discovery sowie weiterer Content-Partner, alles gebündelt auf einer Plattform. Noch mehr Entertainment bekommen Nutzer*innen mit dem Premium-Angebot Joyn PLUS+. Hier sind zusätzliche Pay-TV-Channels und noch mehr Inhalte auf Abruf wie Exclusives und Originals enthalten. Nutzer*innen können Inhalte auf iOS-, Android- und Huawei-Geräten sowie im Web und über Smart-TVs, Google Chromecast, PlayStation 4 & 5, Apple TV und Amazon Fire TV abspielen. Ziel ist es, eine umfassende deutsche OTT-Plattform anbieterübergreifender Inhalte zu schaffen. Die Joyn GmbH steht unter der Leitung von Tassilo Raesig und René Sahm.

