Joyn

Waren sie schon als Kinder "jerks."? Drehstart der fünften Staffel der Erfolgsserie mit Christian Ulmen und Fahri Yardim

Bild-Infos

Download

München (ots)

Ausnahme-Erfolg in Serie: "jerks." geht auf Joyn in die bereits fünfte Staffel! Mitte März beginnen die zweimonatigen Dreharbeiten der mehrfach preisgekrönten Comedyserie. Die herausragende Eigenproduktion von Joyn und ProSieben rund um Christian Ulmen und Fahri Yardim wird an zahlreichen Originalschauplätzen in Potsdam gedreht.

Seit vier Staffeln begleiten die Zuschauer*innen Christian und Fahri dabei, wie sie qualvoll an den Herausforderungen ihres Alltags scheitern. Die neue Staffel geht noch weiter und liefert erstmals Einblicke in die Vergangenheit, Gegenwart und Zukunft der beiden Antihelden. Auf ihrer gemeinsamen Lebensreise kreuzen viele Bekannte aus den letzten vier Staffeln und zahlreiche neue prominente Gesichter den Weg der beiden "jerks.".

"jerks." wird von Pyjama Pictures im Auftrag von Joyn und ProSieben produziert. Christian Ulmen ist Headwriter, Regisseur, Hauptdarsteller und Produzent der Comedyserie, weiterer Produzent ist Carsten Kelber. Bei Joyn PLUS+ sind die zehn neuen Folgen exklusiv ab Winter 2022 verfügbar. Nach der Premiere bei Joyn PLUS+ präsentiert ProSieben die fünfte Staffel "jerks." im Free-TV.

Über Joyn: Joyn ist eine anbieterübergreifende Entertainment-Streaming-Plattform. Dabei bietet Joyn ein umfangreiches kostenfreies Angebot mit zahlreichen Live-TV-Channels, Serien, Dokumentationen und Filmen auf Abruf, Mediatheken und Sportinhalten von ProSiebenSat.1, Discovery sowie weiterer Content-Partner, alles gebündelt auf einer Plattform. Noch mehr Entertainment bekommen Nutzer*innen mit dem Premium-Angebot Joyn PLUS+. Hier sind zusätzliche Pay-TV-Channels und noch mehr Inhalte auf Abruf wie Exclusives und Originals enthalten. Nutzer*innen können Inhalte auf iOS-, Android- und Huawei-Geräten sowie im Web und über Smart-TVs, Google Chromecast, PlayStation 4 & 5, Apple TV und Amazon Fire TV abspielen. Ziel ist es, eine umfassende deutsche OTT-Plattform anbieterübergreifender Inhalte zu schaffen. Die Joyn GmbH steht unter der Geschäftsführung von Tassilo Raesig und René Sahm.

Original-Content von: Joyn, übermittelt durch news aktuell