Gemeinsam gegen die Klimakrise: Die neue Comedyserie "Camps for Future" ab 17. März 2022 exklusiv und kostenlos auf Joyn

München

Comedy mit Botschaft: Das neue Joyn Original "Camps for Future" (ab 17. März 2022 exklusiv auf Joyn) zeigt auf humorvolle Art und Weise, wie sich die junge Generation für die Rettung des Klimas einsetzt und positiven Impact leisten möchte. Die Comedy-Fiction-Serie stammt von den Machern des Erfolgsformats "Krass Klassenfahrt": Die Content Creator Jonas Ems und Jonas Wuttke sind mit ihrer Firma moonvibe GmbH die kreativen Köpfe hinter dem neuen Joyn Original. Eine der Hauptrollen in "Camps for Future" übernimmt Serien- und Social-Media-Star Jonas Ems (@jonasems, 1.400.000 Follower*innen auf Instagram) selbst. Als Außenseiter Flinn leistet er im Camp Sozialstunden ab, seiner kriminellen Vergangenheit kann er aber auch dort nicht entkommen.

Jonas Ems zur übergeordneten Thematik der Comedyserie: "Der Klimawandel ist besorgniserregend, allerdings gibt es eine Vielzahl an Möglichkeiten, sich diesem ernsten Thema zu nähern. Wir wollen Menschen unterhalten und ihnen gleichzeitig die Wichtigkeit und Dringlichkeit unserer Klimakrise aufzeigen. Wir machen uns nicht über Klimaaktivist*innen lustig oder parodieren Klimabewegungen, sondern machen in einem humoristischen Kontext auf dieses wichtige Thema aufmerksam."

Inhalt: Die Zukunft gehört uns - gemeinsam anpacken, statt nur zu reden! Acht junge Erwachsene wollen im neuen Joyn Original "Camps for Future" mit ihren innovativen Ideen den Klimawandel stoppen. Im Camp in Belau (Schleswig-Holstein) erwartet die Teilnehmer*innen wunderschöne Natur inklusive See, Waldabschnitt, Feuerstellen, Indianerzelten und Holz-Iglus. Hier kämpfen sie nun um die 5.000 Euro Siegprämie, die sie für ein Umweltprojekt ihrer Wahl einsetzen können. Die Teilnehmer*innen müssen sich in verschiedenen Debatten und Aktivitäten beweisen, die jeweils mit Punkten bewertet werden. Wer am Ende der Woche die meisten Punkte aufweisen kann, gewinnt das Preisgeld. Im Camp-Alltag werden die Acht von ihrer strengen Camp-Leiterin Frau Wegner (Mira Wichers), dem humorvollen Betreuer Joe (Frederik Funke) und einem skurrilen Sozialarbeiter (Theo Carow) unterstützt. Doch wie es bei jungen Erwachsenen eben so ist, spielen die Gefühle immer wieder verrückt. Durch Liebe, Missverständnisse sowie Missgunst stehen sich die Teilnehmer*innen immer wieder selbst im Weg. Können sie über ihren Schatten springen und ihre Chancen nutzen?

Joyn zeigt ab 17. März 2022 wöchentlich kostenlos zwei Episoden der zwölfteiligen Comedyserie "Camps for Future". Bei Joyn PLUS+ wird jede Woche zusätzlich eine Preview der nächsten beiden Folgen verfügbar sein. Produziert wird die Serie von moonvibe exklusiv für Joyn. Motorola unterstützt als Product-Placement-Partner "Camps for Future" mit aktuellen Smartphones aus der edge-Familie, die in mehreren Szenen gekonnt in das Format integriert werden.

Über Joyn: Joyn ist eine anbieterübergreifende Entertainment-Streaming-Plattform. Dabei bietet Joyn ein umfangreiches kostenfreies Angebot mit zahlreichen Live-TV-Channels, Serien, Dokumentationen und Filmen auf Abruf, Mediatheken und Sportinhalten von ProSiebenSat.1, Discovery sowie weiterer Content-Partner, alles gebündelt auf einer Plattform. Noch mehr Entertainment bekommen Nutzer*innen mit dem Premium-Angebot Joyn PLUS+. Hier sind zusätzliche Pay-TV-Channels und noch mehr Inhalte auf Abruf wie Exclusives und Originals enthalten. Nutzer*innen können Inhalte auf iOS-, Android- und Huawei-Geräten sowie im Web und über Smart-TVs, Google Chromecast, PlayStation 4 & 5, Apple TV und Amazon Fire TV abspielen. Ziel ist es, eine umfassende deutsche OTT-Plattform anbieterübergreifender Inhalte zu schaffen. Die Joyn GmbH steht unter der Geschäftsführung von Tassilo Raesig und René Sahm.

Über moonvibe: Die moonvibe GmbH ist ein Medienunternehmen der Content Creator Jonas Ems und Jonas Wuttke. Als erfahrene Social Media Produzenten bieten sie mit ihrer Firma alles aus eigener Hand: Konzeption, Produktion und Distribution. Das Angebot umfasst Branded Content, Influencer Content, Original Content sowie ein eigenes Talent Management. Mit ihren Social Media Original Formaten "Krass Klassenfahrt" und "Villa der Liebe", deren Staffeln stets unter Partizipation der relevantesten Content Creator*innen Deutschlands entstehen, haben sie bereits mehrfach erfolgreich den Aufbau von nachhaltigen Reichweiten vollzogen. "Krass Klassenfahrt" hat sich zu einer der erfolgreichsten Webserien in Deutschland entwickelt. Die Serie der moonvibe GmbH hat auf YouTube über 1.000.000 Abonnent*innen. 2021 ist die Filmversion der Serie "Krass Klassenfahrt - Der Kinofilm" erfolgreich in deutschen Kinos gestartet.

