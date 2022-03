Joyn

Box-Spektakel live aus der Lanxess-Arena: "The Great Fight Night" mit den bekanntesten Twitch-Stars Deutschlands am 2. April kostenlos und exklusiv auf Joyn

Schlagabtausch der Twitch-Giganten: Am 2. April 2022 bebt die Kölner Lanxess-Arena! Bei "The Great Fight Night" treten die erfolgreichen Twitch-Streamer Trymacs (2.900.000 Abonnent*innen auf Twitch) und MckyTV (1.100.000 Abonnent*innen auf Twitch) in einem spektakulären Boxkampf gegeneinander an. Eigentlich hätte es schon letztes Frühjahr zum Showdown zwischen den beiden kommen sollen, doch Trymacs verletzte sich im Training. Beide klopfen große Sprüche, doch wer lässt jetzt im Ring auch Treffer folgen?

Darüber hinaus steigen in drei Vorkämpfen sechs weitere Twitch-Stars live in den Ring, um zu zeigen, was hinter ihren großen Klappen steckt: Rumathra (596.000 Abonnent*innen bei Twitch) vs. Vlesk (514.000 Abonnent*innen bei Twitch), Chefstrobel (514.000 Abonnent*innen bei Twitch) vs. xHankyy (270.000 Abonnent*innen bei Twitch) und Rewinside (1.600.000 Abonnent*innen bei Twitch) vs. Amar (1.300.000 Abonnent*innen bei Twitch). Wer teilt im Ring am besten aus - und wer sieht nur noch Sterne?

So wird geboxt: Die Kämpfe gehen über sechs bis acht Runden und werden den Kontrahenten konditionell und technisch alles abverlangen. Joyn überträgt das Box-Spektakel live und kostenlos im Rahmen einer exklusiven Partnerschaft mit MediaTotal. Steven Gätjen moderiert die Kämpfe und fungiert als Ringsprecher. Tobias Drews kommentiert und Mark Gebauer ist als Field Reporter in der Arena unterwegs. Wer gewinnt vor den Augen der Community im Stadion und Live-Stream den Titel "Fight Night Champion"?

Ab dem 5. März liefert die achtteilige Joyn Original Dokumentation "Road to: The Great Fight Night" exklusive Einblicke in die Trainingsphase der beiden Twitch-Stars Trymacs und MckyTV und macht Lust auf das große Live-Boxing-Event* "The Great Fight Night" am 2. April - exklusiv und kostenlos auf Joyn.

*Am Kampfabend werden alle COVID-19-Regelungen strikt befolgt, sowohl im Zuschauer*innen-Bereich, als auch bei den Sportlern sowie bei allen beteiligten Personen der Produktion.

