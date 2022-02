Joyn

Klimaschutz, sportliche Vielfalt und Spaß für die ganze Familie - die Highlights im März auf Joyn und bei Joyn PLUS+

München (ots)

So abwechslungsreich wie das Wetter, sind auch die Highlights im März auf Joyn und bei Joyn PLUS+ - für alle Serien- und Film-Fans ist etwas dabei: Ab 5. März liefert die Joyn Original Dokumentation "Road to: The Great Fight Night" exklusive Einblicke in die Trainingsphase bekannter Twitch-Stars und macht Lust auf das große Live-Boxing-Event "The Great Fight Night" im April - exklusiv und kostenlos auf Joyn. Weiterhin präsentieren die Content Creator Jonas Ems und Jonas Wuttke in "Camps for Future" auf humorvolle Weise das Interesse der Jugend am Klimaschutz - ab 17. März exklusiv und kostenlos auf Joyn. Für einen gemütlichen Abend mit der Familie bietet sich die neue Staffel von "The Voice Kids" ab 4. März mit wöchentlich neuen Folgen in SAT.1 und auf Joyn an. Auch die Puppen singen wieder - in der sechsten Staffel der ProSieben Erfolgsshow "The Masked Singer" ab 19. März auf Joyn. Für eine atemberaubende und mysteriöse Abwechslung sorgt die Serien-Fortführung "Clarice Starling - Das Erwachen der Lämmer" ab 15. März zum ersten Mal im deutschen Fernsehen in SAT.1 und auf Joyn.

"Road to: The Great Fight Night" - die spannende, achtteilige Dokumentationsreihe zum großen Live-Boxing-Event ab 5. März kostenlos und exklusiv auf Joyn

Die neue, achtteilige Dokumentation begleitet die beiden Twitch-Stars Trymacs und MckyTV auf ihrem Weg zum Ziel: die große Fight Night als Live-Boxing-Event am 2. April in der Lanxess Arena in Köln. Fans können sich auf spannende Einblicke in das Training der Protagonisten und ihr Privatleben sowie interessante Side Stories freuen. Wie fing alles an und wie hat es sich zu diesem spektakulären Event entwickelt? Was verbindet die beiden? Was zeichnet ihre Freundschaft aus? Haben die beiden eine verborgene Seite neben ihrem Streamer-Image? Und allem voran: Werden sie es schaffen, über ihre Grenzen hinauszuwachsen? Der Druck ist groß. Es ist ein Spagat zwischen Selbstironie, Siegeswillen und den Erwartungen der Medien. Eines ist klar: Hier geht es um mehr als zwei Jungs, die boxen. "Road to: The Great Fight Night" stimmt ein auf den Kampf und die Sportart, bei der Legenden geboren werden - Faszination Boxsport!

"Camps for Future", Staffel 1 - das neue Joyn Original von den Machern von "Krass Klassenfahrt" mit wöchentlich zwei Episoden der zwölfteiligen Comedyserie ab 17. März exklusiv und kostenlos auf Joyn

Wie viel junge Menschen bewegen können, weiß man spätestens seit "Fridays for Future". Im neuen Joyn Original geht es von den Demonstrationen auf den Straßen ab ins Camp! "Camps for Future" widmet sich auf humorvolle Weise übergeordnet dem Klimaschutz und zeigt das Interesse der jungen Generation daran, einen positiven Impact zu leisten. Die Content Creator Jonas Ems und Jonas Wuttke, die kreativen Köpfe hinter der Joyn Erfolgsserie "Krass Klassenfahrt", produzieren nun mit ihrer Produktionsfirma moonvibe GmbH auch "Camps for Future". Eine der Hauptrollen in der neuen Comedy-Fiction-Serie übernimmt Serien-Star Jonas Ems sogar selbst. Die weiteren Rollen besetzt ein gemischter Cast aus Schauspieler*innen wie Tua El-Fawwal, Cassian-Bent Wegner sowie Serena Oexle und Content Creator*innen wie Theo Carow, Larissa Neumann, Tim Rasch und Loris Zimmerli.

Die Sport-Highlights im März auf Joyn

Auch nach den Olympischen Spielen 2022 in Beijing sind im März einige Sport-Highlights geboten, angefangen mit dem Viertelfinale des DFB-Pokals am 1. und 2. März im SPORT1 Livestream auf Joyn. Auch Wintersport-Fans kommen nicht zu kurz mit dem FIS Weltcup im Skispringen in Lillehammer am 2. und 3. März im Eurosport Livestream auf Joyn. Die Wochenenden werden ebenfalls sportlich: Jeden Samstag können sich Fußballfreund*innen auf die Spiele der zweiten Bundesliga freuen, wie beispielsweise auf die Partie des 1. FC Nürnberg gegen den Hamburger SV am 5. März um 19:30 Uhr im SPORT1 Livestream auf Joyn. Immer sonntags geht es mit den Spielen der nordamerikanischen Eishockey-Profiliga, der National Hockey League, weiter. Alle Sonntagsspiele werden im Livestream von ProSieben MAXX auf Joyn übertragen. Die U-21-Fußball-Europameisterschaft findet zwar erst 2023 statt, die deutsche U-21-Nationalmannschaft muss sich jedoch bereits im März in den Qualifikationsspielen beweisen. Am 25. März trifft sie daher auf Lettland, sowie am 29. März auf die U-21-Nationalmannschaft von Israel. Beide Spiele werden live und kostenlos im ProSieben MAXX Livestream auf Joyn zu sehen sein. Den Abschluss machen die Sport-Highlights von Red Bull: Am 26. März findet der Red Bull SuperSkicross in Andermatt statt und es ist Saisonstart des UCI Mountainbike World Cups in Lourdes. Beide Events können Fans im Red Bull TV Livestream auf Joyn verfolgen.

Weitere Highlights im März auf Joyn und bei Joyn PLUS+

Die Highlights im März auf Joyn und bei Joyn PLUS+ bieten eine spannende Abwechslung aus Thriller, Mystery, Comedy sowie Unterhaltung für die ganze Familie: "The Voice Kids" startet am 4. März in die zehnte Staffel mit wöchentlich einer neuen Folge kostenlos auf Joyn, sowie einer Preview der weiteren Folge sieben Tage vor TV-Ausstrahlung bei Joyn PLUS+. Wer richtig Lust auf einen Binge-Marathon hat, darf sich die Staffeln eins bis sechs der Mystery-Serie "Lost" nicht entgehen lassen - ab 7. März bei Joyn PLUS+. Für das Comedy-Highlight im März sorgt Ralf Schmitz mit "Halbpension mit Schmitz" - ab 9. März mit neuen Folgen nach dem Season-Break kostenlos auf Joyn, sowie die nächste Folge sieben Tage vor TV-Ausstrahlung bei Joyn PLUS+. Für mehr Nervenkitzel startet am Dienstag, den 15. März, um 20:15 Uhr die Serie "Clarice Starling - Das Erwachen der Lämmer" in deutscher Erstausstrahlung in SAT.1 und auf Joyn sowie exklusiv bei Joyn PLUS+. Diese Serien-Fortsetzung zu "Das Schweigen der Lämmer" startet mit gleich drei Folgen, zusätzlich können Fans bereits die Folgen vier und fünf bei Joyn PLUS+ sieben Tage vor TV-Ausstrahlung streamen. Neben "The Voice Kids" geht auch die ProSieben-Erfolgsshow "The Masked Singer" in die nächste Runde - ab 19. März mit wöchentlich einer neuen Folge kostenlos auf Joyn. Film-Fans aufgepasst: Die Liebeskomödie "Long Shot - Unwahrscheinlich, aber nicht unmöglich" mit Seth Rogan und Charlize Theron gibt es ab 20. März bei Joyn PLUS+ zu sehen.

