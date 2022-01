Joyn

Slavik Junge zeigt Deutschland von einer neuen Seite: die dritte Staffel der preisgekrönten Comedyserie "Slavik - Auf Staats Nacken" ab 28. Januar 2022 kostenlos auf Joyn

München

Vom Puppenbordell in die Oper, vom FKK-Campingplatz auf den Rummel, von der Berliner Rittergilde in die Clubs der Hauptstadt und von der Tantra-Masseurin zum Überlebensspezialisten: So vielseitig hat man Deutschland selten gesehen wie in der dritten Staffel "Slavik - Auf Staats Nacken" ab 28. Januar 2022 kostenlos auf Joyn. Neues Jahr, neues Glück: Slavik Junge (Mark Filatov) hält an seinem ambitionierten Ziel fest, mit dem Bundesverdienstkreuz ausgezeichnet zu werden - und er bekommt eine neue Chance. Die Regierung beauftragt ihn mit dem Dreh einer Imagekampagne für Deutschland. Wer könnte die Facetten unseres schönen Landes schließlich authentischer, ehrlicher und schräger präsentieren als der Social-Media-Star?

Deutschland hat so viel mehr zu bieten als Bratwürste, Autos und weiße Socken in Sandalen. Es ist an der Zeit, das Image der Bundesrepublik aufzupolieren - und dafür braucht es jemanden, der sich auch in den absurdesten Ecken des Landes auskennt. Slavik Junge trifft in jeder der acht Folgen der neuen Staffel "Slavik - Auf Staats Nacken" unterschiedliche Menschen und gewinnt wichtige Erkenntnisse für seinen Imagefilm. Stets an seiner Seite ist ein Ethikbeauftragter der Bundesregierung, der ihn bei seiner wichtigen Mission unterstützen soll. Gemeinsam besuchen sie eine Tantra-Masseurin, die erklärt, was es mit der Bauch-Anus-Atmung auf sich hat. Sie finden bei einem Überlebensspezialisten heraus, wie Slavik sich im Falle einer Apokalypse schlagen würde. Sie erforschen ein ganz besonderes deutsches Kulturgut: FKK. Ein Opernsänger inspiriert Slavik dazu, über die freie Berufswahl in Deutschland aufzuklären. Und viele weitere Begegnungen zeigen die Vielfalt Deutschlands in schräger Slavik-Manier.

Joyn zeigt ab 28. Januar 2022 wöchentlich kostenlos zwei Episoden der achtteiligen Serie "Slavik - Auf Staats Nacken". Bei Joyn PLUS+ sind zum Start bereits alle Folgen der dritten Staffel verfügbar. Produziert wird die Comedyserie von BRATAN PRODUCTIONS gemeinsam mit LEONINE Studios exklusiv für Joyn.

