Joyn liefert Inspirationen für Neujahrsvorsätze: vom gesünderen Lifestyle über Tierschutz bis zum Erhalt des Bundesverdienstkreuzes - die Highlights im Januar auf Joyn und bei Joyn PLUS+

Mit Vollgas ins neue Jahr - Joyn legt vor und startet mit drei Originals und vielen Previews ins Jahr 2022: So euphorisch, privat und hemmungslos feiern deutsche Content Creator*innen die verrückteste Hausparty ihres Lebens in "Hausparty X - Wer hat den besten Vibe?" ab 13. Januar 2022 kostenlos und exklusiv auf Joyn. Eine neue Joyn Doku-Serie begleitet deutsche Tierrechtsaktivist*innen bei ihrem unermüdlichen Einsatz für das Wohl von Tieren: "Animals Army" ab 20. Januar 2022 exklusiv bei Joyn Plus+. Slavik Junge möchte seinen Neujahrsvorsätzen nachgehen und versucht mit einer Imagekampagne für Deutschland nun endlich das Bundesverdienstkreuz zu erhalten: Die dritte Staffel "Slavik - Auf Staats Nacken" ab 28. Januar 2022 kostenlos auf Joyn. Gute Vorsätze werden bei Joyn im neuen Jahr in die Tat umgesetzt mit der neuen Staffel "Leben leicht gemacht - The Biggest Loser" ab 2. Januar 2022 auf Joyn und im Anschluss erstmalig sieben Tage vor TV-Ausstrahlung bei Joyn PLUS+. Auch Frank Rosin geht mit gutem Beispiel voran in seiner neuen Show "Rosins Heldenküche" ab 6. Januar auf Joyn und ebenfalls erstmalig sieben Tage vor TV-Ausstrahlung bei Joyn PLUS+.

"Hausparty X - Wer hat den besten Vibe?", Staffel 1 - wöchentlich zwei neue Folgen der zehnteiligen Serie ab 13. Januar 2022 exklusiv und kostenlos auf Joyn

Mit seinen Hausparty-Livestreams erreicht Jonas Wuttke regelmäßig 70.000 Zuschauer*innen auf YouTube. Jetzt wird es Zeit für ein unfassbar ehrliches Entertainment-Experiment, das es so noch nicht gibt: Als Host lädt er 15 Content Creator*innen für zehn Stunden in eine atemberaubende Villa ein, um gemeinsam mit ihnen die verrückteste Hausparty ihres Lebens zu feiern. Neben den Highlights der Hausparty selbst beinhaltet jede Episode die Reaktionen der Social-Media-Stars auf ihr Verhalten in der Partynacht. Die Creator*innen werden auf Schritt und Tritt von mehreren Kamerateams begleitet. Jede Stunde votet die Partytruppe eine Person raus, deren Vibe am wenigsten zur Gruppe passt. Am Ende kann nur eine*r zum wildesten Party Animal gekürt werden und 10.000 Euro für einen guten Zweck gewinnen. Ein unvergleichliches soziales Experiment!

"Animals Army", Staffel 1 - die neue Joyn Doku-Serie mit emotionalen Momenten und schockierenden Aufnahmen in vier Episoden ab 20. Januar 2022 exklusiv bei Joyn PLUS+

Außergewöhnliche Tierrechtsaktivist*innen setzen sich voller Mut für das Wohl von Tieren ein und zeigen, welchen Gefahren sie gegenüberstehen, um die Gesellschaft mit diesen realen Bildern zu konfrontieren und ein Bewusstsein für das Leid von Tieren in der Massentierhaltung zu schaffen. Jede der vier Episoden porträtiert die individuellen Geschichten von Tierrechtsaktivist*innen. Für investigative Recherchen in Anlagen von Massentierhaltung oder der Pelztierzucht arbeiten die Tierrechtsaktivist*innen im Verborgenen, meist in der Nacht. Sie blicken hinter Stalltore oder tauchen in die Ozeane, um die Artenvielfalt zu retten, während sie ihr eigenes Leben riskieren. Sie teilen ihre Fotos und Videos, die der Öffentlichkeit offenbaren, welche Grausamkeiten im Verborgenen passieren. Das Ziel der "Animals Army": aufklären, wachrütteln und verändern - für die Rechte der Schweine, Hühner, Füchse, Schweinswale und von vielen anderen Tieren.

"Slavik - Auf Staats Nacken" - die dritte Staffel der preisgekrönten Comedyserie mit acht neuen Folgen ab 28. Januar 2022 kostenlos auf Joyn

Bekommt Slavik Junge 2022 die höchste Verdienstauszeichnung der Bundesrepublik Deutschland? Bislang haben sämtliche Bemühungen von Slavik Junge (Mark Filatov) noch nicht für das Bundesverdienstkreuz gereicht, dennoch lässt sich der Social-Media-Star nicht unterkriegen und hält an seinem ambitionierten Ziel fest. Sein neuer Plan: In der dritten Staffel von "Slavik - Auf Staats Nacken" gibt ihm die Bundesregierung erneut die Chance und beauftragt ihn mit dem Dreh einer Imagekampagne für Deutschland. Welche Facetten der Bundesrepublik Slavik Junge dabei aufdeckt und ob ihn diese Reise seinem Ziel näherbringt, zeigt Joyn ab 28. Januar 2022 wöchentlich kostenlos mit zwei Episoden der achtteiligen Serie. Bei Joyn PLUS+ sind zum Start bereits alle Folgen verfügbar.

Die Sport-Highlights im Januar auf Joyn

Der Januar 2022 begrüßt seine Fans mit einem absoluten Wintersport-Highlight: Die Vierschanzentournee in Garmisch-Partenkirchen gilt als eine der wichtigsten Skisprungschanzen des Skisprung Weltcups - von 29. Dezember 2021 bis 6. Januar 2022 im Livestream von Eurosport 1 auf Joyn. Vom 2. bis 14. Januar 2022 wird die Rallye Dakar zum dritten Mal in Saudi-Arabien ausgetragen. Besonders spannend: Die überwiegend neue Route führt die Motorsportler*innen ins berüchtigte "Leere Viertel" im Süden des Landes. Die Fans können die Rallye live über Red Bull TV auf Joyn verfolgen. Spannend wird es auch im DFB-Pokal Achtelfinale am 18. und 19. Januar 2022 im Livestream von SPORT1 auf Joyn. Matchball: Alexander Zverev und Angelique Kerber treten für Deutschland bei den 110. Australian Open in Melbourne an und versuchen, Titelverteidiger Novak Dokovic bei den Herren sowie Naomi Osaka bei den Damen zu schlagen. Alle Matches sind ab 17. Januar 2022 im Eurosport Livestream auf Joyn zu sehen.

Weitere Highlights im Januar auf Joyn und bei Joyn PLUS+

Im Januar erwarten die Zuschauer*innen viele Previews und actionreiche Filme auf Joyn und bei Joyn PLUS+: Alles neu - die neue Staffel von "Leben leicht gemacht - The Biggest Loser" startet mit neuem Titel und Konzept ab 2. Januar 2022 auf Joyn. Frank Rosin zeigt Herz in "Rosins Heldenküche" ab 6. Januar 2022 auf Joyn. Beide Highlights vereint, dass erstmalig ab der zweiten Folge immer eine Preview der nächsten Folge sieben Tage vor TV-Ausstrahlung bei Joyn PLUS+ verfügbar sein wird. Für alle Action-Fans hat der Januar gleich zwei Highlights zu bieten: In "Zombieland 2: Doppelt hält besser" kämpfen Emma Stone, Woody Harrelson und Jesse Eisenberg erneut gegen Zombies, die diesmal noch schneller, intelligenter und zudem unzerstörbar zu sein scheinen. Auch "Black and Blue" liefert eine spannende Verfolgungsjagd: Eine afroamerikanische Polizistin kommt ihren korrupten Kolleg*innen auf die Spur und begibt sich damit nicht nur in deren Visier, sondern auch in das des dazugehörigen Drogenkartells. Beide Filme sind ab 30. Januar 2022 exklusiv bei Joyn PLUS+ zu sehen.

