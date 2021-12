"Die Insektenjäger": das neue Joyn Original mit Social-Media-Star Insecthaus Adi und vielen krabbelnden Gästen ab 17. Dezember 2021 exklusiv und kostenlos auf Joyn

Joyn

München

Das große Krabbeln auf Joyn. Die neue Docutainment-Serie "Die Insektenjäger" begleitet ab 17. Dezember drei Social-Media-Stars auf einer spektakulären Mission nach Peru. Insecthaus Adi, CrispyRob und Kayla Shyx sind auf der Suche nach einem besonders auffälligen, seltenen oder sogar bislang unbekannten Insekt. Wird ihnen das gelingen? Und wie schlagen sich die drei Content Creator*innen bei ihrem Abenteuer im peruanischen Dschungel?

Neben exotischen Tierarten warten spannende Survival-Aufgaben und zahlreiche Herausforderungen auf das Team - Action und Insekten-Vielfalt garantiert! Überleben im Dschungel, stressige Expeditionen, Unfälle und extreme Erlebnisse - die drei Abenteurer*innen begeben sich auf eine exotische und auch emotionale Reise. Sie lernen spannende Orte kennen und erfahren viel über fremde Kulturen, ihre Kulinarik und einheimischen Rituale.

Joyn zeigt ab 17. Dezember 2021 wöchentlich kostenlos zwei Episoden der achtteiligen Doku-Serie "Die Insektenjäger". Bei Joyn PLUS+ sind zum Start bereits alle Folgen verfügbar. Produziert wird das Format von i&u TV exklusiv für Joyn.

Über Joyn

Joyn ist eine anbieterübergreifende Entertainment-Streaming-Plattform. Dabei bietet Joyn ein umfangreiches kostenfreies Angebot mit zahlreichen Live-TV-Channels, Serien, Dokumentationen und Filmen auf Abruf, Mediatheken und Sportinhalten von ProSiebenSat.1, Discovery sowie weiterer Content-Partner, alles gebündelt auf einer Plattform. Noch mehr Entertainment bekommen Nutzer*innen mit dem Premium-Angebot Joyn PLUS+. Hier sind zusätzliche Pay-TV-Channels und noch mehr Inhalte auf Abruf wie Exclusives und Originals enthalten. Nutzer*innen können Inhalte auf iOS-, Android- und Huawei-Geräten sowie im Web und über Smart-TVs, Google Chromecast, PlayStation 4 & 5, Apple TV und Amazon Fire TV abspielen. Ziel ist es, eine umfassende deutsche OTT-Plattform anbieterübergreifender Inhalte zu schaffen. Die Joyn GmbH steht unter der Geschäftsführung von Tassilo Raesig und René Sahm.

Über i&u TV

i&u TV produziert Informations- und Unterhaltungsformate für die größten TV-Sender Deutschlands und digitale Plattformen. Zu den Produktionen zählen einige der erfolgreichsten Primetime Shows im deutschen Fernsehen wie KLEIN GEGEN GROSS, DENN SIE WISSEN NICHT, WAS PASSIERT! mit Günther Jauch, Thomas Gottschalk und Barbara Schöneberger, DIE ULTIMATIVE CHARTSHOW und STERN TV. Neben Günther Jauch, Thomas Gottschalk und Barbara Schöneberger stehen für die Shows von i&u TV regelmäßig die beliebtesten und bekanntesten Moderatoren Deutschlands vor der Kamera. Zu den Aktivitäten von i&u TV zählen darüber hinaus der Auf- und Ausbau sowie das Channel-Management der YouTube Kanäle KLEIN GEGEN GROSS und STERN TV. Mit dem eigenen YouTube-Channel BREAKING LAB betreibt i&u TV mit YouTube Creator Jacob Beautemps außerdem einen erfolgreichen Wissenskanal, der für die Goldene Kamera in der Kategorie "Best of Information" nominiert wurde. Produktionen von i&u TV wurden nominiert und ausgezeichnet u.a. mit Goldene Kamera, Bambi, Deutscher Fernsehpreis, YouTube Award, CNN Journalist Award, Deutscher Comedypreis und Bayerischer Fernsehpreis. i&u TV ist ein Unternehmen der LEONINE Studios.

