"Ready? Fresh? Date!": Neues Kurzformat begleitet Social-Media-Stars auf außergewöhnliche Dates - ab 14. Dezember kostenlos und nur auf Joyn

Ab dem 14. Dezember geht es für acht Social-Media-Stars auf spannende Dates. Die Streaming-Plattform Joyn entwickelt gemeinsam mit Studio71 und [m]STUDIO die vierteilige Miniserie "Ready? Fresh? Date!" und zeigt am 14. und 21. Dezember exklusiv und kostenlos jeweils zwei Episoden des Dating-Activity-Formats.

In jeder der vier Episoden des Dating-Formats schickt Joyn zwei Social-Media-Stars auf ein Date. Beide wissen nicht, was sie erwartet. Ziel ist es, sie in eine außergewöhnliche Situation zu bringen, in der sie gemeinsam ihre Grenzen überschreiten und eine Verbindung zueinander aufbauen. Am Ende der Episode wird die Dating-Activity von ihnen bewertet: Hat es sie näher zusammengebracht? Oder war es vielleicht ein Reinfall?

Mit dabei sind die bekannten Social-Media-Stars Minicuta, Marc Eggers, Lukas Leonhardt, Reneshko, Jey is Baee, Jamoo TV, Nathalie Bleicher-Woth und Jonas Ems.

