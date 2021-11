Joyn

Social-Media-Stars machen Schluss mit Schubladendenken!

Die dritte Staffel "Mask Off"* ab 11. November 2021 auf Joyn

Stereotypen, Klischees und Vorurteile - innerhalb von wenigen Sekunden beurteilen Menschen ihr Gegenüber. Wie falsch dieser erste Eindruck sein kann, stellt Joyn mit prominenter Unterstützung in der dritten Staffel "Mask Off" erneut unter Beweis - ab dem 11. November 2021 kostenlos und exklusiv auf Joyn. Mit von der Partie sind Annemarie Carpendale, Ross Anthony, Maria Clara Groppler, Till Reiners und zahlreiche bekannte Persönlichkeiten aus der Social-Media-Welt.

Die neue Staffel "Mask Off" startet mit einem Promi-Special: In der ersten Episode versucht Content Creatorin Anni The Duck herauszufinden, wer zu dem Freundeskreis von Moderatorin Annemarie Carpendale gehört. Auch im weiteren Verlauf der dritten Staffel bleibt das Promi-Aufgebot weiterhin hoch: Neben Entertainer Ross Anthony stellen sich die Comedians Maria Clara Groppler und Till Reiners sowie die Social-Media-Stars Annikazion, Marc Gebauer, Cengiz und Jokah Tululu der Herausforderung, sich nicht vom ersten Eindruck täuschen lassen. Es geht unter anderem um diese Fragen: Welche Geschlechtsidentität haben die Protagonist*innen vor ihnen? Welche Person macht welche Musik? Wer fährt welches Auto? Wer schafft es, Vorurteile außen vor zu lassen und tatsächlich hinter die Fassade der Teilnehmenden zu blicken?

Joyn zeigt ab dem 11. November 2021 wöchentlich zwei neue Folgen der achtteiligen Miniserie. Bei Joyn PLUS+ sind zum Start bereits alle Folgen verfügbar. Die dritte Staffel "Mask Off" ist eine Produktion der Hans und Franz Film- & Fernsehproduktion GmbH. Als Produzent*innen zeichnen Hans Christian Falz (Hans und Franz) und Angelika Frank (Joyn) verantwortlich.

Über Joyn

Joyn ist eine anbieterübergreifende Entertainment-Streaming-Plattform. Dabei bietet Joyn ein umfangreiches kostenfreies Angebot mit zahlreichen Live-TV-Channels, Serien, Dokumentationen und Filmen auf Abruf, Mediatheken und Sportinhalten von ProSiebenSat.1, Discovery sowie weiterer Content-Partner, alles gebündelt auf einer Plattform. Noch mehr Entertainment bekommen Nutzer*innen mit dem Premium-Angebot Joyn PLUS+. Hier sind zusätzliche Pay-TV-Channels und noch mehr Inhalte auf Abruf wie Exclusives und Originals enthalten. Nutzer*innen können Inhalte auf iOS-, Android- und Huawei-Geräten sowie im Web und über Smart-TVs, Google Chromecast, PlayStation 4 & 5, Apple TV und Amazon Fire TV abspielen. Ziel ist es, eine umfassende deutsche OTT-Plattform anbieterübergreifender Inhalte zu schaffen. Die Joyn GmbH steht unter der Geschäftsführung von Tassilo Raesig und René Sahm.

* Bei "Mask Off" werden unsere Teilnehmenden natürlich nur metaphorisch "demaskiert". Dies ist keineswegs ein Aufruf zur Widerhandlung der gesetzmäßig vorgeschriebenen Maskenpflicht. Selbstverständlich begrüßt Joyn Maßnahmen zur Eindämmung des Corona-Virus.

