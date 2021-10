Joyn

Joyn packt an den letzten Herbsttagen die Overalls in Orange aus, macht Schluss mit Schubladendenken und liefert Ski-Events für Sportfans - die Highlights im November auf Joyn und bei Joyn PLUS+

München (ots)

Der Herbst 2021 geht in den Endspurt und bevor der Winter vor der Tür steht, sorgen die Highlights im November auf Joyn und bei Joyn PLUS+ für einen spätherbstlichen Glanz: Den Anfang macht die beliebteste Hausfrau der USA in der fünften Staffel von "American Housewife" ab 4. November bei Joyn PLUS+. Ab 11. November räumt die dritte Staffel "Mask Off"* mit Klischees und Vorurteilen auf - exklusiv auf Joyn. Auch Katrin Bauerfeind kämpft als Eva Jordan mit Klischees: Ab 18. November geht es in ihrem Gleichstellungsbüro wieder hoch her in der dritten Staffel von "Frau Jordan stellt gleich" exklusiv bei Joyn PLUS+. Abschließend wagt der zweifache Comedypreis-Gewinner Slavik Junge ein neues Experiment - diesmal im Gefängnis - mit "Das Gefangenenexperiment" ab 26. November exklusiv auf Joyn.

"Mask Off"*, Staffel 3 - die neue Staffel der achtteiligen Miniserie macht Schluss mit Schubladendenken ab 11. November exklusiv und kostenlos auf Joyn

Stereotypen, Klischees und Vorurteile - innerhalb von wenigen Sekunden beurteilen Menschen ihr Gegenüber. Wie falsch dieser erste Eindruck oft sein kann, stellt Joyn mit der dritten Staffel "Mask Off" erneut unter Beweis. Mit von der Partie sind wieder zahlreiche bekannte Persönlichkeiten aus der Social-Media-Welt. Sie stellen sich unter anderem diesen Fragen: Welche Geschlechtsidentität haben die Protagonist*innen vor ihnen? Welche Person hat welchen Musikgeschmack und wer fährt welches Auto? Wer schafft es, Vorurteile außen vor zu lassen und tatsächlich hinter die Fassade der Teilnehmenden zu blicken?

"Frau Jordan stellt gleich", Staffel 3 - zehn neue Folgen des beliebten Comedy-Originals mit Katrin Bauerfeind ab 18. November exklusiv bei Joyn PLUS+

Kann man seine Mitarbeiterin zwingen, einen BH zu tragen? Darf eine Weiße sich schwarz anmalen, um auf Rassismus aufmerksam zu machen? Und kann ein Käsekuchen aussehen wie Hitler? Vor diesen und anderen Fragen steht Katrin Bauerfeind als Eva Jordan in der dritten Staffel "Frau Jordan stellt gleich". Daneben geht es auch noch um muslimische Hallenbäder, curvy Frauen in der Werbung und den ganz normalen Wahnsinn im Gleichstellungsbüro. Die ersten beiden Staffeln sowie die erste Folge der neuen Staffel gibt es zum Reinschnuppern kostenlos auf Joyn.

"Das Gefangenenexperiment" - die neue Serie von und mit Social-Media-Star und zweifachem Comedypreis-Gewinner Slavik Junge ab 26. November exklusiv und kostenlos auf Joyn

Orange ist für seine Bratinas und Bratans die neue Trendfarbe im Herbst. Social-Media-Star, Produzent und zweifacher Comedypreis-Gewinner Mark Filatov alias Slavik Junge kommt gemeinsam mit Joyn und seiner Produktionsfirma BRATAN PRODUCTIONS dem Wunsch seiner Fans nach. Er produziert im Rahmen der umfangreichen Partnerschaft ein weiteres Original: "Das Gefangenenexperiment". Die neue Serie wählte seine Community in einem interaktiven Voting auf den zweiten Platz, dicht hinter dem kürzlich gestarteten Format "Nicht erregen".

Die Sport-Highlights im November auf Joyn

Der November liefert gleich zwei Turniere für Snooker-Fans: Zum einen die English Open vom 1. bis 7. November und die UK Championship vom 23. November bis 5. Dezember. Beide Events können Nutzer*innen im Livestream von SPORT1 auf Joyn mitverfolgen. Auch Fußball-Fans können zwei spannende Spiele begleiten: Mit dem Livestream von SAT.1 und ProSieben MAXX sehen sie die Qualifikationsspiele der U-21-Fußball-Europameisterschaft 2021 am 12. sowie 16. November auf Joyn.

Der Winter kommt und somit die ersten Wintersport-Events: Den Auftakt macht der Ski Alpin Weltcup der Herren in Lech am 14. November. Darauf folgen die Ski Alpin Weltcups der Herren in Lake Louise vom 26. bis 28. November und der Damen in Killington am 27. und 28. November. Ebenfalls am 27. und 28. November findet der Biathlon Weltcup Auftakt der Damen und Herren in Östersund statt. Alle Wintersport-Events sind live im Stream von SPORT1 auf Joyn zu sehen.

Weitere Highlights im November auf Joyn und bei Joyn PLUS+

Für gemütliche Streaming-Abende im späten Herbst sorgen Highlights auf Joyn und bei Joyn PLUS+: Die Hochzeitsglocken leuten in "Hochzeit auf den ersten Blick" ab 3. November auf Joyn und die nächste Folge immer sieben Tage vor TV-Ausstrahlung bei Joyn PLUS+. Immer für einen Spaß zu haben ist Hausfrau Katie in "American Housewife" ab 4. November bei Joyn PLUS+. Die kompletten ersten beiden Staffeln des Serienhighlights "Harrow" sind ab 15. November bei Joyn PLUS+ verfügbar. Das ungleiche Paar Evie und Xavier begeistert die Zuschauer*innen in "No Tomorrow" ab 11. November mit wöchentlich einer neuen Folge auf Joyn und Joyn Primetime. Für einen musikalischen Herbstausklang sorgt das Frauentrio aus Atlanta in der dritten Staffel "Star" ab 9. November mit wöchentlich einer neuen Folge auf Joyn und Joyn Primetime.

* Bei "Mask Off" werden die Teilnehmenden natürlich nur metaphorisch "demaskiert". Dies ist keineswegs ein Aufruf zur Widerhandlung der gesetzmäßig vorgeschriebenen Maskenpflicht. Selbstverständlich begrüßt Joyn Maßnahmen zur Eindämmung des Corona-Virus.

