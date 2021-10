Joyn

Joyn Original "Das Internat" startet mit "der wahrscheinlich längsten Praline" duplo in die dritte Staffel - ab 25. Oktober 2021 kostenlos auf Joyn

Ab 25. Oktober 2021 sind für zahlreiche Social-Media-Stars die Sommerferien vorbei: Die Erfolgsserie "Das Internat" geht auf Joyn mit 24 neuen Folgen in die dritte Staffel. Mit dabei ist auch der Schokoriegel "duplo". Joyn und Seven.One Media konnten mit Ferrero einen prominenten Sponsor für das Joyn Original gewinnen.

Ferrero wird während der gesamten dritten Staffel von "Das Internat" mit der Marke "duplo" als Sponsor mit Sponsoring Openern zu Beginn der Folge und nach 15 Minuten mit einem Reminder zu sehen sein. Mit dem digitalen Sponsoring will Ferrero Awareness in der jungen Zielgruppe für die Marke "duplo" generieren.

Head of Marketing Division Local Snacks Kirsten Häfner von Ferrero erklärt: "duplo wurde bereits 1964 im deutschen Markt eingeführt und ist seitdem einer der meistverkauften Schokoriegel im Land. Um auch in Zukunft immer relevant zu bleiben und weiterhin Menschen miteinander zu verbinden, ist es für uns sehr wichtig, dass die Marke 'duplo' auch in der jungen Zielgruppe bekannt und beliebt bleibt. Wir sind überzeugt, dass duplo somit ein perfekter Partner für 'Das Internat' ist und freuen uns auf die dritte Staffel."

Constanze Gilles, Senior Vice President Partner & Business Development bei Joyn: "Unsere Eigenproduktion 'Das Internat' geht nun bereits in die dritte Staffel und ist sehr beliebt bei unsere Nutzer*innen. Umso mehr freuen wir uns, dass nun auch Ferrero dieses Werbeumfeld für sich entdeckt hat und wir gemeinsam mit dem Werbetreibenden und der Seven.One eine intelligente und passende Markenplatzierung realisieren konnten."

Die dritte Staffel "Das Internat"

In der dritten Staffel "Das Internat" kehren die Schüler*innen des F.LY zurück ins Internat. Dort sorgen überkochende Gefühle, ein neuer Mitschüler und ein Kurztrip für Trubel. Neben vielen lustigen und schönen Momente erleben die Schüler*innen in dieser Staffel auch viele ernste Situationen. So greift die Serie wichtige, gesellschaftlich relevante Themen auf.

Auch in der dritten Staffel der Erfolgsserie sind zahlreiche bekannte Gesichter aus der Social-Media-Welt vertreten: Mario Novembre, Payton Ramolla, Leon Pelz, Lisa Küppers, Marvin Holm, Luana Knöll, Leoo Balys, Lea Mirzanli, Chany Dakota und Finn Schöwing schlüpfen in ihre bekannten Hauptrollen. Zudem gesellen sich Ivana Novembre, Nashawn Schäfer und Laura Marie Soons in der neuen Staffel zum Hauptcast. Auch Sonya Kraus ist in ihrer Rolle als Direktorin Frau Meyer-Stäblein wieder genauso mit von der Partie wie Jana Riva als Sportlehrerin Frau Kovac. Außerdem tauchen in Cameo Rollen Annika Teller, das Duo von "Gewitter im Kopf" und Influencer "Raed" in der neuen Staffel auf.

Joyn zeigt ab 25. Oktober 2021 wöchentlich drei neue Folgen der 24-teiligen Serie kostenlos. "Das Internat" wird entwickelt und produziert von PANTAFLIX Studios.

Über Joyn

Joyn ist eine anbieterübergreifende Entertainment-Streaming-Plattform. Dabei bietet Joyn ein umfangreiches kostenfreies Angebot mit zahlreichen Live-TV-Channels, Serien, Dokumentationen und Filmen auf Abruf, Mediatheken und Sportinhalten von ProSiebenSat.1, Discovery sowie weiterer Content-Partner, alles gebündelt auf einer Plattform. Noch mehr Entertainment bekommen Nutzer*innen mit dem Premium-Angebot Joyn PLUS+. Hier sind zusätzliche Pay-TV-Channels und noch mehr Inhalte auf Abruf wie Exclusives und Originals enthalten. Nutzer*innen können Inhalte auf iOS-, Android- und Huawei-Geräten sowie im Web und über Smart-TVs, Google Chromecast, PlayStation 4 & 5, Apple TV und Amazon Fire TV abspielen. Ziel ist es, eine umfassende deutsche OTT-Plattform anbieterübergreifender Inhalte zu schaffen. Die Joyn GmbH steht unter der Geschäftsführung von Tassilo Raesig und René Sahm.

