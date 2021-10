Joyn

#ReelLove - eine gemeinsame Aktion von Joyn Original "Das Internat", BRAVO und Instagram für mehr Respekt, freie Liebe, Toleranz und gegen Diskriminierung

München, 13. Oktober 2021. Selbstfindung, Respekt, Toleranz, Vertrauen und Selbstbewusstsein: Für viele Jugendliche sind das Themen, die sie in ihrem täglichen Leben beschäftigen - auf dem Schulhof, unterwegs mit Freund*innen oder zu Hause im Wohnzimmer. Die neue Staffel des Joyn Originals "Das Internat" thematisiert genau diese Inhalte ab dem 25. Oktober 2021 auf Joyn. Neben vielen lustigen und schönen Momenten geht es in der dritten Staffel der Jugendserie auch um viele ernste Situationen: So greifen die neuen Folgen relevante Themen wie Catcalling, sexuelle Belästigung, Diskriminierung und Homophobie auf. In diesem Rahmen ruft das Jugendmagazin BRAVO gemeinsam mit Instagram und mit Joyn zum Staffelstart ab dem 13. Oktober 2021 eine Aktion unter dem Hashtag #ReelLove ins Leben.

"Liebe, Toleranz und gegenseitiger Respekt sind Themen, die BRAVO besonders am Herzen liegen. Ein offener Umgang mit Problemen in unserer Gesellschaft ist ein wichtiger Schritt, diese zu bewältigen. Vor allem junge Menschen haben es in der Hand, die Zukunft - und Gegenwart - positiv zu beeinflussen. BRAVO ist dabei wahnsinnig gern die Plattform für Themen - und vor allem Menschen, die sich leidenschaftlich und vorbildlich für eine fairere Gesellschaft einsetzen wollen.", sagt Yvonne Huckenholz, Chefredakteurin Digital von BRAVO.

#ReelLove: Zahlreiche "Das Internat"-Darsteller*innen wie Mario Novembre, Lukas White, Payton Ramolla, Lea Mirzanli und Nashawn Schäfer sprechen über Themen wie Liebe, Diversität und Respekt. Ihre Interviews finden Jugendliche in der aktuellen Printausgabe der BRAVO und ihre Storys sowie Reels auf Instagram - auf den Accounts der Creator*innen, @joyn.de sowie @bravomagazin. Auch die Community wird durch interaktive Formate eingebunden und kann sich über den Hashtag #ReelLove mitteilen. Das Ziel dieser Kooperation ist es, jungen Menschen einen sicheren Platz für Themen wie Diversität, Toleranz und Respekt zu bieten sowie ein Bewusstsein für diese zu schaffen. "Aufgeschlossenheit, Respekt und Toleranz sind Werte, die auch auf Instagram großgeschrieben werden. Wir möchten, dass sich Menschen zu diesen Themen frei auf unseren Plattformen ausdrücken können. Das wollen wir mit der gemeinsamen Aktion zeigen und freuen uns, dass wir für diese Botschaft so engagierte Partner*innen an der Seite haben.", sagt Strategic Partner Managerin Mathilde Burnecki von Instagram.

Joyn zeigt ab 25. Oktober 2021 wöchentlich drei neue Folgen der 24-teiligen Serie kostenlos. "Das Internat" wird entwickelt und produziert von PANTAFLIX Studios.

Über Joyn

Joyn ist eine anbieterübergreifende Entertainment-Streaming-Plattform. Dabei bietet Joyn ein umfangreiches kostenfreies Angebot mit zahlreichen Live-TV-Channels, Serien, Dokumentationen und Filmen auf Abruf, Mediatheken und Sportinhalten von ProSiebenSat.1, Discovery sowie weiterer Content-Partner, alles gebündelt auf einer Plattform. Noch mehr Entertainment bekommen Nutzer*innen mit dem Premium-Angebot Joyn PLUS+. Hier sind zusätzliche Pay-TV-Channels und noch mehr Inhalte auf Abruf wie Exclusives und Originals enthalten. Nutzer*innen können Inhalte auf iOS-, Android- und Huawei-Geräten sowie im Web und über Smart-TVs, Google Chromecast, PlayStation 4 & 5, Apple TV und Amazon Fire TV abspielen. Ziel ist es, eine umfassende deutsche OTT-Plattform anbieterübergreifender Inhalte zu schaffen. Die Joyn GmbH steht unter der Geschäftsführung von Tassilo Raesig und René Sahm.

Über die PANTAFLIX AG:

Unter dem Dach der PANTAFLIX AG bündelt PANTAFLIX STUDIOS Deutschlands beliebteste und reichweitenstärkste Creator, um mit ihnen gemeinsam Bewegtbild-Content zu kreieren, zu produzieren und auf den unterschiedlichsten VOD-Plattformen auszuwerten.

PANTAFLIX STUDIOS fungiert also gleichermaßen als Creator, Produzent und Lizenzgeber und verbindet dabei das beste aus der alten und der neuen Entertainment-Welt. Hochwertige, dramaturgisch durchdachte Serien- und Contentkonzepte, die richtige Cast-Mischung aus etablierten Schauspielern und aufstrebenden, talentierten Creatorn sowie eine agile, schnelle und professionelle Produktionsweise.

Gründer und Geschäftsführer von PANTAFLIX STUDIOS sind Sebastian Lang und Manuel Uhlitzsch.

Über BRAVO:

BRAVO ist Europas größte Jugend-Multichannel-Marke und eine der wichtigsten Anlaufstellen für Jugendthemen, Jugendinteressen und Jugendberatung. BRAVO spricht die Jugendlichen dort an, wo sie sich aufhalten. Mit einer kumulierten Reichweite von 5,7 Millionen Kontakten ist BRAVO auf allen relevanten Social Media-Plattformen wie Snapchat, Instagram, YouTube, Twitter, Cleverpush, Pinterest, Facebook und TikTok sowie auf der eigenen Website BRAVO.de präsent. Dabei werden die Inhalte auf den einzelnen Kanälen nicht nur für, sondern mit den Jugendlichen zusammen gestaltet. Durch interaktive Elemente wie Votings, Meinungs-Abfragen, Kommentare und viele weitere Funktionen kann jeder Jugendliche Teil der BRAVO-Community sein. Das vierwöchentliche BRAVO Print-Magazin erscheint in hochwertiger Ausstattung mit vielen exklusiven Eigenproduktionen sowie Postern und Heftbeigaben zu aktuellsten Trends. Die BRAVO GiRL! und BRAVO Sport Hefte ergänzen das Angebot zielgruppenspezifisch. Als Premium-Kanal bieten die Hefte Jugendlichen einen einzigartigen Mehrwert und ergänzen den Content auf BRAVO.de und den Social Media-Kanälen. Die inhaltlichen Schwerpunkte von BRAVO umfassen das gesamte Spektrum von Stars, Trends, Lifestyle, Freundschaft, Wellbeing, Gesundheit, Sexualität, Lebensberatung, Food, Beauty, Mode, Fun, Reportagen bis hin zu jugendaffiner Technik- und Wissenschaftsthemen. Die aufwendig gestalteten Inhalte, die stets auf Augenhöhe mit den Leser*innen sind, die Auswahl der Themen sowie die visuelle Umsetzung machen BRAVO so besonders. Politisch und gesellschaftlich relevante Themen werden für die Zielgruppe ansprechend aufbereitet, das eindeutige Bekenntnis zu Toleranz, Fairness und Offenheit ist tief in der DNA der Magazine verankert. Die Untermarke Dr. Sommer, die für kompetente Sexual-Aufklärung und Jugendberatung steht, hat in Deutschland einen Bekanntheitsgrad von über 80 Prozent und ist mit ihren Alleinstellungsmerkmalen weltweit einzigartig.

