Ein Kontinent versinkt in Dunkelheit: Die Thriller-Serie "Blackout" mit Moritz Bleibtreu ab 14. Oktober 2021 exklusiv bei Joyn PLUS+

München (ots)

Gemeinschaftsproduktion von Joyn, SAT.1 und W&B Television glänzt mit Starbesetzung: Moritz Bleibtreu, Marie Leuenberger, Heiner Lauterbach, Jessica Schwarz, Barry Atsma, Stephan Kampwirth, Herbert Knaup und viele weitere

Veröffentlichung des ersten, exklusiven Trailers der Thriller-Serie basierend auf dem Millionen-Bestseller von Marc Elsberg:https://vimeo.com/589836716/bb5b192b5

Was passiert, wenn in ganz Europa der Strom ausfällt und für Wochen nicht wiederkommt? Die sechsteilige Serie "Blackout", basierend auf dem Millionen-Bestseller von Marc Elsberg, erzählt dieses Thrillerszenario - ab dem 14. Oktober 2021 exklusiv bei Joyn PLUS+. An der Seite von Moritz Bleibtreu spielen hochkarätige Schauspieler*innen wie Marie Leuenberger, Heiner Lauterbach, Jessica Schwarz, Barry Atsma, Stephan Kampwirth, Herbert Knaup und viele weitere. Die High-End-Serie ist ein faszinierendes psychologisches Porträt einer Gesellschaft im Ausnahmezustand und ein hochgradig packender Thriller, der das Schlimmste, aber auch das Beste im Menschen zeigt.

Zum Inhalt: An einem kalten Novemberabend wird im europäischen Stromnetz eine fatale Kettenreaktion ausgelöst: Überall schalten sich Kraftwerke ab, Telefonnetze brechen zusammen, Züge bleiben stehen - ein ganzer Kontinent verschwindet in der Dunkelheit. Während Regierung und Behörden mit den Auswirkungen des Blackouts kämpfen und Frauke Michelsen (Marie Leuenberger) als neu berufene Leiterin des nationalen Krisenstabs Entscheidungen über Ressourcen und Prioritäten - und damit über Menschenleben - treffen muss, gerät Pierre Manzano (Moritz Bleibtreu), ein ehemaliger Hacker und Umweltaktivist, in den Fokus der Ermittlungen unter der Leitung von Kriminalhauptkommissar Jürgen Hartlandt (Heiner Lauterbach). Manzano ist davon überzeugt, dass der Blackout ein gezielter Anschlag ist. Sein vermeintliches Insiderwissen macht Manzano, der Europol und dem BKA eigentlich helfen will, plötzlich selbst zum Verdächtigen. Auf der Suche nach den Verursacher*innen muss er sich seiner eigenen Vergangenheit stellen. Für Manzano und für ganz Europa beginnt ein gnadenloser Wettlauf gegen die Zeit.

Der erste Trailer der Thriller-Serie: https://vimeo.com/589836716/bb5b192b53

"Blackout" ist eine Zusammenarbeit von Joyn, SAT.1 und W&B Television. Die sechsteilige Serie, basierend auf dem Bestseller von Marc Elsberg (erschienen bei Blanvalet in Deutschland und in weiteren 22 Ländern mit insgesamt über zwei Millionen verkauften Exemplaren), ist ab dem 14. Oktober 2021 exklusiv bei Joyn PLUS+ verfügbar, die Free-TV-Ausstrahlung folgt 2022. Die Produzent*innen sind Quirin Berg, Max Wiedemann und Kerstin Nommsen (W&B Television). Als Executive Producer zeichnen Lena Wickert (Joyn), Jana Kaun (Seven.One Entertainment Group) und Dr. Stefan Gärtner (Seven.One Entertainment Group) verantwortlich. Die Regisseure sind Lancelot von Naso und Oliver Rihs. Die Bücher stammen von Lancelot von Naso und Kai-Uwe Hasenheit. Gefördert wird "Blackout" vom German Motion Picture Fund (GMPF), dem Medienboard Berlin-Brandenburg, dem FilmFernsehFonds Bayern und der Malta Film Commission.

Über Joyn: Joyn ist eine anbieterübergreifende Entertainment-Streaming-Plattform. Dabei bietet Joyn ein umfangreiches kostenfreies Angebot mit zahlreichen Live-TV-Channels, Serien, Dokumentationen und Filmen auf Abruf, Mediatheken und Sportinhalten von ProSiebenSat.1, Discovery sowie weiterer Content-Partner, alles gebündelt auf einer Plattform. Noch mehr Entertainment bekommen Nutzer*innen mit dem Premium-Angebot Joyn PLUS+. Hier sind zusätzliche Pay-TV-Channels und noch mehr Inhalte auf Abruf wie Exclusives und Originals enthalten. Nutzer*innen können Inhalte auf iOS-, Android- und Huawei-Geräten sowie im Web und über Smart-TVs, Google Chromecast, PlayStation 4 & 5, Apple TV und Amazon Fire TV abspielen. Ziel ist es, eine umfassende deutsche OTT-Plattform anbieterübergreifender Inhalte zu schaffen. Die Joyn GmbH steht unter der Geschäftsführung von Tassilo Raesig und Rene Sahm.

Über Wiedemann & Berg: Die Wiedemann & Berg Film wurde 2003 von Quirin Berg und Max Wiedemann gegründet, gefolgt von der Gründung der W&B Television 2010. Beide Firmen sind seit Januar 2020 Teil der neu gegründeten LEONINE Studios. Zu den über 140 Produktionen zählen der Oscar-prämierte Kinofilm DAS LEBEN DER ANDEREN, der zweifach Oscar-nominierte WERK OHNE AUTOR sowie zahlreiche Nummer-1-Hits wie MÄNNERHERZEN, WHO AM I, VATERFREUDEN oder WILLKOMMEN BEI DEN HARTMANNS sowie eine Vielzahl an Fernsehprojekten wie die Kultserie 4 BLOCKS (TNT Serie), DER PASS (Sky) oder das erste deutsche Netflix Original DARK, das von der führenden US-Bewertungsplattform "Rotten Tomatoes" zur beliebtesten Netflix Original Serie der Welt gewählt wurde.

Pioniergeist, die Bandbreite von großem Kino, linearem Fernsehen und High-End-Drama für Streaming-Partner, kontinuierlich große Besucher- und Zuschauerzahlen, der Focus auf Qualität, die Zusammenarbeit mit herausragenden Kreativen und ein großartiges Team haben Wiedemann & Berg zu einem der erfolgreichsten Produktionshäuser in Deutschland gemacht - nominiert und ausgezeichnet u.a. mit Bambi, Bayerischer Fernsehpreis, Bayerischer Filmpreis, Deutscher Fernsehpreis, Deutscher Filmpreis, Goldene Kamera, Goldene Nymphe, Grimme-Preis, GQ Award, Europäischer Filmpreis, Hollywood Reporter Award, LA Critics Award, Magnolia Award, Rockie Award, Academy Award, BAFTA, César, Romy und Golden Globe.

