Beliebte Mystery-Rätsel, ungewöhnliche Challenges von und mit Content Creator*innen und eine langersehnte Comedy-Fortsetzung: die Highlights im August auf Joyn und bei Joyn PLUS+

Der August bringt das Grand Finale des Streaming-Sommers mit sich und hält einige Asse bereit: Ab dem 5. August gilt es für "Nancy Drew" und ihre Drew Crew wieder irdische und übernatürliche Mysterien zu entschlüsseln. Ab dem 19. August wird Aaron Troschke in der zweiten Staffel von "Shame Game" erneut von einigen bekannten Content Creator*innen herausgefordert. Zum Ende des Monats, ab dem 26. August, hat das Warten für die "jerks." Fangemeinde endlich ein Ende: In der langersehnten vierten Staffel "jerks." werden die Abgründe noch tiefer und Christians und Fahris Lügengebilde drohen endgültig einzustürzen. Abgerundet wird der Streaming-Sommer am 30. August sportlich bei den US Open in New York City.

"Nancy Drew", Staffel 2 - 18 neue Folgen der beliebten Mystery-Krimiserie ab 5. August exklusiv bei Joyn PLUS+

Die junge Detektivin Nancy Drew (Kennedy McMann) muss in ihrer verfluchten Heimatstadt Horseshoe Bay in Maine etliche Kriminalfälle aufklären. Der Plot der zwiten Staffel startet im Herbst 2019, dem Übergangsjahr, ehe Nancy aufs College soll. In Horseshoe Bay hat sie sich ein kleines, ermittelndes Team, ihre sogenannte "Drew Crew" aus Freund*innen zusammengestellt, die ihr helfen sollen neue Fälle zu lösen. Zudem machte Nancy Drew die schreckliche Entdeckung, dass der Geist, der sie ständig verfolgt, ihre leibliche Mutter ist, und dass ihr leiblicher Vater der korrupte Milliardär Ryan Hudson ist. Dieser versucht nun eine Beziehung zu seiner Tochter aufzubauen, während er die Vaterschaft vor seiner einflussreichen Familie geheim hält. Derweil versucht Nancy das Verhältnis zu ihrem Adoptivvater Carson wieder aufzubauen und beginnt als Ermittlerin für seine Anwaltskanzlei zu unterstützen. Für Nancy steht eine emotionale Reise der Selbstfindung bevor, wenn sie die Beziehung zu ihrem leiblichen Vater und die zu dem Mann, der sie großzog, navigieren muss. Die Intrigen der Hudson-Familie stellen sie bald vor eine lebensverändernde Entscheidung: Sie muss zwischen ihren beiden Vätern wählen.

"Shame Game", Staffel 2 - sechs neue Folgen des Joyn Originals mit Aaron Troschke exklusiv und kostenlos ab 19. August auf Joyn

Auf seinem YouTube-Channel nimmt Aaron Troschke seine Social-Media-Kolleg*innen regelmäßig auf die Schippe - nun muss er sich erneut der Retourkutsche seiner Freund*innen stellen: Auch in der zweiten Staffel von "Shame Game" fordern ihn einige bekannte Social-Media-Stars zu fiesen Challenges heraus. Der Clou: Wer gewinnt, darf bestimmen, welcher Content auf dem Social-Media-Channel des anderen gepostet wird!

"jerks.", Staffel 4 - Christian Ulmen und Fahri Yardim kehren mit neuen Folgen des beliebten Joyn Originals ab 26. August exklusiv bei Joyn PLUS+ zurück

So beginnt die neue Staffel: Pheline Roggan trennt sich von Fahri Yardim, nachdem sie herausfindet, dass er sich aus der Verantwortung als Familienvater stehlen will: Fahri fälschte einen Vaterschaftstest und machte seinen besten Freund Christian zum Erzeuger seiner Tochter. Nun beginnt Fahri einen furiosen Kampf um seine Ehe. Er bucht ein Wochenende für sich und Pheline in einem luxuriösen Paartherapie-Hotel. Ein Psychologe soll es richten. Auch bei Christian und Emily will Fahri sich in einer Therapiestunde entschuldigen. Doch es schauen auch einige Dämonen aus vergangenen Jahren vorbei. Natürlich hält die vierte Staffel auch vertraute Momente für die große "jerks." Fangemeinde bereit: Christian wird wieder beim Onanieren erwischt und übersieht stets seine Freundin Emily. Doch es gibt auch Überraschungen, die nicht nur die Protagonisten traumatisieren. Es geht ums Jagen, um Gräber, um Patchwork mit Teenagern - und um einen bitteren Verlust ...

Die Sport-Highlights im August auf Joyn

Fußball-Fans sehen mit dem SAT.1-Livestream am 13. August das Bundesliga-Auftaktspiel zwischen Borussia Mönchengladbach und FC Bayern München sowie den DFL-Supercup am 17. August zwischen FC Bayern München und Borussia Dortmund auf Joyn. Am 21. August geht es mit Radsport im Eurosport 1 Livestream auf Joyn weiter: Mit der Vuelta A Espana startet eines der wichtigsten Etappenrennen der Welt. Ende des Monats werden in New York City wieder die Tennisschläger geschwungen - vom 30. August bis zum 12. September bei den US Open, dem vierten Grand-Slam-Turnier des Jahres. Nutzer*innen können ihre liebsten Tennisspieler*innen auf Joyn live im Stream von Eurosport 1 verfolgen.

Weitere Highlights im August auf Joyn und bei Joyn PLUS+

Joyn PLUS+ bietet im August noch viele weitere Must-haves für einen Streaming-Abend - ein weiteres Serien-Highlight zum Bingen: Die erste Staffel von "Grand Hotel" ist ab dem 16. August bei Joyn PLUS+ abrufbar. Des Weiteren können sich Fans von Blake Lively auf ein mysteriöses Date mit ihr in "Nur ein kleiner Gefallen" freuen, ab 8. August bei Joyn PLUS+.

Primetime Highlights wie die vierte Staffel "Madam Secretary" und die erste Staffel "Bordertown" sind jeweils ab dem 18. August und dem 24. August auf Joyn abrufbar. Über zwei neue Folgen wöchentlich können sich Fans der Serie "Madam Secretary" freuen.

Über Joyn

Joyn ist eine anbieterübergreifende Entertainment-Streaming-Plattform. Dabei bietet Joyn ein umfangreiches kostenfreies Angebot mit zahlreichen Live-TV-Channels, Serien, Dokumentationen und Filmen auf Abruf, Mediatheken und Sportinhalten von ProSiebenSat.1, Discovery sowie weiterer Content-Partner, alles gebündelt auf einer Plattform. Noch mehr Entertainment bekommen Nutzer*innen mit dem Premium-Angebot Joyn PLUS+. Hier sind zusätzliche Pay-TV-Channels und noch mehr Inhalte auf Abruf wie Exclusives und Originals enthalten. Nutzer*innen können Inhalte auf iOS-, Android- und Huawei-Geräten sowie im Web und über Smart-TVs, Google Chromecast, PlayStation 4 & 5, Apple TV und Amazon Fire TV abspielen. Ziel ist es, eine umfassende deutsche OTT-Plattform anbieterübergreifender Inhalte zu schaffen. Die Joyn GmbH steht unter der Leitung von Tassilo Raesig und Rene Sahm.

