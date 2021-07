Joyn

Medaillenjagd auf Joyn: Die Olympischen Spiele Tokyo 2020 mit Eurosport auf der Streaming-Plattform erleben

München (ots)

München, 20. Juli 2021 - In Kürze starten in Japan die Olympischen Spiele Tokyo 2020. Ein absolutes Sport-Highlight, das Fans in Deutschland live mit Eurosport auf Joyn verfolgen können. Die Streaming-Plattform hat hierzu den Sportbereich nochmals komplett optimiert und führt neue Features ein. Dank der neuen User-Experience auf Joyn, ist es Olympia-Begeisterten nun möglich, selbst zu wählen, welche Sportart sie aktiv verfolgen wollen. So können Fans nun bis zu vier einzelne Sportarten abonnieren und bekommen dadurch eine personalisierte Oberfläche, die diese favorisierten Sportarten in den Mittelpunkt stellt. Darüber hinaus geben Shortform-Inhalte aus der Eurosport-Berichterstattung in Form von kuratierten Playlists wie Highlights des Tages, Breaking News oder Interviews, einen guten Überblick über die neusten Ereignisse. Jede olympische Sportart bekommt zudem eine eigene Unterseite, wo Fans alle Disziplinen und Highlights finden. Das Team Deutschland bekommt außerdem eine ganz eigene Content-Lane, wo Olympia-Begeistere alle Inhalte der deutschen Athlet*innen finden. Tassilo Raesig, CEO & CTO bei Joyn: "Pünktlich zu den Olympischen Spielen in Tokyo haben wir unsere User-Experience im Sport-Bereich noch einmal angepasst und ausgebaut. Mit einer personalisierbaren Oberfläche und kuratierten Shortform-Content, machen wir Joyn mit den Eurosport-Inhalten zur idealen Anlaufstelle für alle Olympia-Fans." Über Joyn wird es von den Olympischen Spielen von Eurosport neben dem Free-TV-Sender Eurosport 1 bis zu acht weitere gleichzeitig deutsch-kommentierte kostenlose Event-Live-Streams geben. Darüber hinaus sind alle weiteren übertragenden Sender auf der Plattform vertreten, wodurch Joyn Nutzer*innen ganz bequem alles in nur einer App finden. Mit Joyn PLUS+ gibt es das volle Programm: Alle Events aus Tokyo in voller Länge live und auf Abruf, sowie das kuratierte Programm von Eurosport 2. Über Joyn: Joyn ist eine anbieterübergreifende Entertainment-Streaming-Plattform. Dabei bietet Joyn ein umfangreiches kostenfreies Angebot mit zahlreichen Live-TV-Channels, Serien, Dokumentationen und Filmen auf Abruf, Mediatheken und Sportinhalten von ProSiebenSat.1, Discovery sowie weiterer Content-Partner, alles gebündelt auf einer Plattform. Noch mehr Entertainment bekommen Nutzer*innen mit dem Premium-Angebot Joyn PLUS+. Hier sind zusätzliche Pay-TV-Channels und noch mehr Inhalte auf Abruf wie Exclusives und Originals enthalten. Nutzer*innen können Inhalte auf iOS-, Android- und Huawei-Geräten sowie im Web und über Smart-TVs, Google Chromecast, PlayStation 4 & 5, Apple TV und Amazon Fire TV abspielen. Ziel ist es, eine umfassende deutsche OTT-Plattform anbieterübergreifender Inhalte zu schaffen. Die Joyn GmbH steht unter der Geschäftsführung von Tassilo Raesig und Rene Sahm.

