Mit Fitness oder Erotik zu mehr Follower*innen? Claudia Obert macht sich fit in Sachen Social Media in "Die Obert Connection" - ab 15. Juli 2021 exklusiv auf Joyn

Ein Roadtrip durch Deutschlands Social-Media-Welt mit Claudia Obert am Steuer: In dem neuen Joyn Format "Die Obert Connection" lernt die Meme-Queen ab 15. Juli 2021 von den einflussreichsten deutschen Content-Creator*innen im Bereich Fitness, Erotik, Beauty und Co. Ihnen folgen insgesamt über fünf Millionen Menschen auf Instagram: Mit der Hilfe von @nicolette.vlogt, @juliabeautx, @paul_unterleitner, @dalia, @hannasecret und @marc_rene_lochmann will die Unternehmerin ihr Insta-Game optimieren. Für ihre spitzzüngigen Captions wird sie bereits von ihren knapp 142.000 Follower*innen gefeiert, doch Claudia Obert verfolgt ein klares Ziel: "Ich treffe mich mit den Super-Influencern in der Branche. Den besten Content habe nachher ich. Niemand influenct in Zukunft so gut wie ich."

Langhantel statt Champagnerflasche, Ringlicht statt Blitzlicht: Claudia Obert taucht in sechs unterschiedliche Bereiche der Social-Media-Welt ein - Food, Fitness, Beauty, Erotik, TikTok und YouTube. Sie erfährt Tipps und Tricks für die einzelnen Spezialgebiete und teilt ihre Erfahrungen aus dem Show- und Modebusiness mit den jungen Social-Media-Stars. Ein Social-Network-Experiment gefüllt wie ein Champagnerglas - mit sprudelnden Weisheiten und einer Prise Selbstironie. Was passiert, wenn Claudia Obert auf ein Cam-Girl trifft, TikTok-Moves lernt und anfängt Gewichte zu stemmen?

Joyn zeigt ab 15. Juli 2021 wöchentlich, immer donnerstags, zwei Folgen des Reality-Formats "Die Obert Connection". Bei Joyn PLUS+ sind alle Folgen bereits ab Start verfügbar. Produziert wurden die sechs 20-minütigen Folgen von Endemol Shine Germany.

