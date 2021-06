Joyn

Joyn und Dragqueen Candy Crash eröffnen ihr Bootcamp für Social-Media-Stars: @amin_elkach, @klaudiagiez, @leon.content, @nathalie_bw, @patrox und @selfiesandra sind ab 24. Juni 2021 "#offline im Wald"

Von A für Abzeichen bis Z für Zeltbau: Dragqueen und Outdoor-Expertin Candy Crash (@thecandycrash) bringt sechs Content Creator*innen das Pfadfinder-ABC bei und an ihre Grenzen - in "#offline im Wald" ab 24. Juni 2021 auf Joyn. Die erste Herausforderung: Den Weg zu Candy ins Camp finden. Hierbei hilft kein YouTube-Tutorial und auch kein Google Maps. Zur Hand haben @amin_elkach, @klaudiagiez, @leon.content, @nathalie_bw, @patrox und @selfiesandra einen Kompass und eine handgeschriebene Wegbeschreibung. Mit 20-Kilo-Koffern rollen sie über Stock und Stein. Nicht im Gepäck: ihr Smartphone. "Wenn mein Handy weg ist, denke ich, dass alles weg ist - alle meine Kontakte, meine Bilder und meine Videos. Dieses Gefühl mag ich nicht", gesteht Klaudia Giez. Das Reality-Format "#offline im Wald" bedeutet sieben Tage harten Digital Detox - kein Instagram, kein TikTok, kein YouTube.

Candy Crash: "Das Besondere an '#offline im Wald' ist, dass es auf meiner eigenen Jugend basiert. Ich war selbst als Teenager viele Jahre bei den Pfadfindern. Ich kenne mich in der Natur bestens aus und kann mit einem Tampon und Asche ein Lagerfeuer entzünden. Wer kann das schon von sich behaupten? In unserer Show ziehen nun sechs Social-Media-Stars ins 'Camp Candy'. Meine neuen Jungpfadfinder müssen waghalsige Challenges bestehen, bei denen nicht immer alles glatt läuft. Auch wenn vielleicht mal eine Träne bei den Teilnehmern laufen wird, können sich die Zuschauer vor allem auf Spaß, Spannung und Sarkasmus freuen!"

Wer erhält die meisten, heißersehnten Abzeichen? Wer baut sein Zelt am schnellsten auf - und vor allem richtig? Wer besteht außerhalb der Social-Media-Glamour-Welt? Mit spannenden Challenges bringt Candy Crash ihr "Wolfsrudel" an seine Grenze. Im Scout-Camp lernen sie die wichtigsten Outdoor-Skills, unter anderem wie sie ein Lagerfeuer entzünden. Wer am Ende im Finale überzeugt, erhält den Titel "Ehrenwolf" oder "Ehrenwölfin".

Joyn zeigt ab 24. Juni 2021 kostenlos jeweils donnerstags und samstags eine neue Folge "#offline im Wald". Bei Joyn PLUS+ stehen ab Start direkt alle sechs Folgen zur Verfügung. Produziert wird das Reality-Format von Redseven Entertainment.

