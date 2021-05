Joyn

Von Scandi Noir über Pfadfinder-Experience bis hin zu Sport-Events: Die Highlights im Juni auf Joyn und bei Joyn PLUS+

Bild-Infos

Download

München (ots)

Der Streaming-Sommer startet mit heißem Content: Die Fortsetzung von zwei beliebten Serien sowie ein neues Joyn Original und jede Menge sportlicher Highlights prägen den Juni auf Joyn. Ab dem 10. Juni sorgen zehn neue Folgen "Die Läusemutter" für reichlich Unterhaltung. Nur eine Woche später geht es am 17. Juni spannend weiter: Die zweite Staffel "Darkness - Schatten der Vergangenheit" bei Joyn PLUS+ zeigt in bester Scandi-Noir-Inszenierung die dunklen Begierden und die Psychologie potenzieller Verdächtiger rund um einen Mordfall auf. In dem neuen Joyn Original "#offline im Wald" lädt Dragqueen Candy Crash ab 24. Juni einige Social-Media-Stars ins Pfadfinder*innen-Camp. Zusätzlich kommen mit Fußball-, Radsport- und Motorsport-Highlights auch Sport-Fans im Juni voll auf ihre Kosten.

"Die Läusemutter", Staffel 2 - zehn neue Folgen der Comedyserie ab 10. Juni exklusiv bei Joyn PLUS+

Fans deutscher Comedy können sich auf ein Wiedersehen mit der Glücksbaumschule bei Joyn PLUS+ freuen. In der zweiten Staffel "Die Läusemutter" beginnt nach den Sommerferien das neue Schuljahr. Direktor Anton P. Immelmann hat zwar große Pläne, möchte aber keine unbequemen Entscheidungen treffen - zum Leidwesen der überforderten Lehrer*innen und nervtötenden Helikopter-Eltern. Zudem stellen sich immer wieder die gleichen Fragen: Wie sehr dürfen sich Eltern engagieren? Was geht zu weit? Und wie tolerant ist unsere Gesellschaft?

"Darkness - Schatten der Vergangenheit", Staffel 2 - die spannende Fortsetzung der Scandi-Noir-Serie ab 17. Juni exklusiv bei Joyn PLUS+

In dem fesselnden psychologischen Krimidrama "Darkness - Schatten der Vergangenheit" taucht die führende Profilerin Louise Bergstein in die dunklen Begierden und die Psychologie der potenziellen Verdächtigen rund um einen Mordfall ein. Als Louise sich auf einen neuen Mordfall einlässt, entdeckt sie schnell ein klares Muster in den ungelösten Morden an drei jungen Männern, die innerhalb weniger Monate getötet wurden. Bald stellt sich heraus, dass sie einen blinden Fleck hat, der ihr Urteilsvermögen und ihre Analyse des Falles trübt: Louise hat möglicherweise eine persönliche Verbindung zu dem Mörder, der intelligenter ist, als sie zu ahnen wagte. Verzweifelt will sie den Fall vor dem nächsten brutalen Mord lösen, aber könnte sie selbst im Visier des Mörders sein?

"#offline im Wald" - das neue Reality-Format mit Dragqueen Candy Crash und weiteren Social-Media-Stars ab 24. Juni exklusiv und kostenlos auf Joyn

Kein Instagram, kein TikTok, kein Smartphone: Was für viele nach Erholung klingt, ist für Content Creator*innen eine echte Herausforderung! Aus diesem Grund setzt Dragqueen Candy Crash (@thecandycrash), die selbst jahrelang bei den Pfadfinder*innen war und eine echte Outdoor-Expertin ist, in ihrem Bootcamp sechs Social-Media-Stars eine Woche lang auf Smartphone-Entzug. Joyn zeigt das unterhaltsame Reality-Format "#offline im Wald" ab dem 24. Juni. Mit spannenden Challenges sorgt die Camp-Leiterin dafür, dass ihr "Wolfsrudel", bestehend aus @leon.content, @selfiesandra, @patrox, @nathalie_bw, @amin_elkach und @klaudiagiez, an seine Grenzen stößt - und darüber hinauswächst. Die sechs Schützlinge bekommen Nachhilfe in Outdoor-Skills und müssen sich unterschiedlichsten Aufgaben wie Bogenschießen, Zelt-Aufbauen oder Baumstamm-Klettern stellen.

Vielfältige Sport-Highlights im Juni auf Joyn

Mit einem Jahr im Verzug startet am 11. Juni die langersehnte Fußball-Europameisterschaft der Herren. Joyn Nutzer*innen sehen ausgewählte Spiele im ARD- und ZDF-Livestream. Aber nicht nur Fußball-Fans sondern auch Motorsportbegeisterte kommen im Juni auf ihre Kosten. Die DTM startet mit dem Rennwochenende vom 18. bis 20. Juni in eine neue Saison. Das Rennen aus Monza gibt es im SAT.1-Livestream auf Joyn. Und auch die Tour de France startet im Juni in eine neue Runde. Vom 26. Juni bis 18. Juli sehen Joyn Nutzer*innen alle Etappen des prestigeträchtigen Radrennens auf Eurosport 1.

Weitere Highlights im Juni auf Joyn und bei Joyn PLUS+

Auf dem eigenen US-Fiction-Sender Primetime bietet Joyn im Juni die Fortsetzung einer weiteren großartigen Serie: "Quantico" geht ab dem 26. Juni mit der dritten Staffel weiter. Des Weiteren können sich auch Fans der Mystery-Serie "Lost" auf ein Wiedersehen freuen: Ab 7. Juni stehen alle sechs Staffel bei Joyn PLUS+ auf Abruf zur Verfügung.

Darüber hinaus können Joyn Nutzer*innen ab 30. Juni die Roadmovie-Komödie "25 km/h" mit Bjarne Mädel und Lars Eidinger exklusiv bei Joyn PLUS+ streamen. Zwei Brüder über 40 holen auf den Mofas ihrer Jugend die Fahrt an die Ostsee nach, von der sie als Teenager träumten.

Über Joyn

Joyn ist eine anbieterübergreifende Entertainment-Streaming-Plattform. Dabei bietet Joyn ein umfangreiches kostenfreies Angebot mit zahlreichen Live-TV-Channels, Serien, Dokumentationen und Filmen auf Abruf, Mediatheken und Sportinhalten von ProSiebenSat.1, Discovery sowie weiterer Content-Partner, alles gebündelt auf einer Plattform. Noch mehr Entertainment bekommen Nutzer*innen mit dem Premium-Angebot Joyn PLUS+. Hier sind zusätzliche Pay-TV-Channels und noch mehr Inhalte auf Abruf wie Exclusives und Originals enthalten. Nutzer*innen können Inhalte auf iOS-, Android- und Huawei-Geräten sowie im Web und über Smart-TVs, Google Chromecast, PlayStation 4 & 5, Apple TV und Amazon Fire TV abspielen. Ziel ist es, eine umfassende deutsche OTT-Plattform anbieterübergreifender Inhalte zu schaffen. Die Joyn GmbH steht unter der Leitung von, Dr. Jochen Cassel, Tassilo Raesig und Rene Sahm.

Pressekontakt Joyn:

Vanessa Frodl

Tel.: +49 175 181 5848

vanessa.frodl@joyn.de

Alexandra Fexer

Tel.: +49 151 2650 5261

alexandra.fexer@joyn.de

Original-Content von: Joyn, übermittelt durch news aktuell