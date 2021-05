Joyn

Wer schnappt sich den ersten Kuss? Die zweite Staffel des Dating-Experiments "M.O.M" startet am 13. Mai 2021 bei Joyn PLUS+

Bild-Infos

Download

München (ots)

Die Luft knistert, die Sonne strahlt und die Hormone geraten in Wallungen. Junior, Senior und die 14 Frauen von "M.O.M" sind bereit. Ab dem 13. Mai 2021 bei Joyn PLUS+ gilt: Welcher Mann kann die Frauen mehr von sich überzeugen und welche Rolle spielt dabei das Alter? Senior Dan (49, Berlin, IT-Unternehmer) schätzt die Rivalität folgendermaßen ein: "Letztlich kann mir der Junior nur dann ein Konkurrent werden, wenn wir auf die gleichen Frauen stehen." Mit Glamour-Atmosphäre in der luxuriösen Villa schafft er die besten Voraussetzungen dafür, um bei den Frauen zu punkten. Doch Junior Dustin (31, Köln, Verkaufsberater für Wohnimmobilien) ist sicher: "Ich bin hier, um die große Liebe zu finden. Weder Alter, Geld noch sonst irgendwas setzen mich irgendwie unter Druck." Mit Glamping und echter Natur möchte er das Herz einer Frau gewinnen. Doch wer kommt am Ende besser bei den Single-Frauen an?

Zwei Männer wie sie unterschiedlicher nicht sein könnten. Gemeinsam mit den 14 Frauen im Alter von 25 bis 51 Jahren verbringen sie Tag und Nacht in der Villa und auf dem Glamping-Platz. Dabei ist jede Alterskonstellation erlaubt. Zusätzlich können sich die Girls und Ladys in Challenges ihren Platz bei "M.O.M" schon vor der Nominierung sichern. Dabei können sie wählen, ob sie lieber in das Team Junior oder Team Senior gehen - ein Wechsel des Lagers ist natürlich möglich. Wie werden sich die Teilnehmer*innen entscheiden, wenn sie die Qual der Wahl haben? Kann der Senior auch bei einer jüngeren Frau punkten oder lässt sich der Junior von einer älteren Lady den Kopf verdrehen? Joyn liefert die Antworten auf diese und viele weitere Fragen in der zweiten Staffel von "M.O.M".

Diese Frauen wagen das Dating-Experiment: Alina (25, Model und Animateurin, Nürnberg), Anne Theke (43, Fitness- und Mentalcoach, Berlin), Franziska (26, Studentin und Model, Jena), Gloria (27, Studentin, Hildesheim), Jasmin (38, Spirituelle Lebensberaterin, Köln), Jennifer (25, Werbetechnikerin und Content Creator, Weßling bei München), Jules (39, Model und Personal Trainer, München), Lisa (26, Flugbegleiterin, Studentin und Nachhilfelehrerin, Eisleben), Mascha (42, Künstlerin, Saarland), Monika (27, Studentin, Oldenburg), Nina (40, Sängerin, Moderatorin und Schauspielerin, München), Selina (26, Auszubildende, Kastellaun), Simone (51, Kosmetikerin, Massage- und Wellnesstherapeutin, München), Yassmine (37, Tänzerin, Berlin).

"M.O.M" startet am 13. Mai 2021 mit einer Doppelfolge. Die erste Folge steht, wie immer bei Originals, allen Joyn Nutzer*innen kostenlos zur Verfügung. Jeden Donnerstag erscheint eine weitere der insgesamt zwölf Episoden bei Joyn PLUS+. Produziert wird das Dating-Experiment von der Constantin Entertainment GmbH.

Instagram-Live-Talk mit Natascha Ochsenknecht: Auch dieses Jahr interviewt die Moderatorin zum Start der Show die "M.O.M" Teilnehmer*innen und bespricht mit ihnen die Highlights der ersten beiden Episoden - am 14. Mai 2021 um 19:00 Uhr live auf dem Instagram-Kanal @mom.joyn.

Über Joyn

Joyn ist eine anbieterübergreifende Entertainment-Streaming-Plattform. Dabei bietet Joyn ein umfangreiches kostenfreies Angebot mit zahlreichen Live-TV-Channels, Serien, Dokumentationen und Filmen auf Abruf, Mediatheken und Sportinhalten von ProSiebenSat.1, Discovery sowie weiterer Content-Partner, alles gebündelt auf einer Plattform. Noch mehr Entertainment bekommen Nutzer*innen mit dem Premium-Angebot Joyn PLUS+. Hier sind zusätzliche Pay-TV-Channels und noch mehr Inhalte auf Abruf wie Exclusives und Originals enthalten. Nutzer*innen können Inhalte auf iOS-, Android- und Huawei-Geräten sowie im Web und über Smart-TVs, Google Chromecast, PlayStation 4 & 5, Apple TV und Amazon Fire TV abspielen. Ziel ist es, eine umfassende deutsche OTT-Plattform anbieterübergreifender Inhalte zu schaffen. Die Joyn GmbH steht unter der Geschäftsführung von Dr. Jochen Cassel und Tassilo Raesig.

Bei Fragen zur Show: PEPPERSTARK GmbH, Moritz Wacker, Tel.: +49 151 675 17006, moritz.wacker@pepperstark.de

Pressekontakt Joyn: Vanessa Frodl, Tel.: +49 175 181 5848, vanessa.frodl@joyn.de

Original-Content von: Joyn, übermittelt durch news aktuell