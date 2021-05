Joyn

Social-Media-Stars ohne Smartphone!? In "#offline im Wald" lädt Dragqueen Candy Crash ins "Pfadfinder*innen"-Camp - ab 24. Juni auf Joyn

Kein Instagram, kein TikTok, kein Smartphone: Was für viele nach Erholung klingt, ist für Content Creator*innen eine echte Herausforderung! Aus diesem Grund setzt Dragqueen Candy Crash (@thecandycrash), die selbst jahrelang bei den Pfadfindern war und eine echte Outdoor-Expertin ist, in ihrem Bootcamp sechs Social-Media-Stars eine Woche lang auf Smartphone-Entzug. Joyn zeigt das unterhaltsame Reality-Format "#offline im Wald" ab dem 24. Juni 2021. Mit spannenden Challenges sorgt die Camp-Leiterin dafür, dass ihr "Wolfsrudel", bestehend aus @leon.content, @selfiesandra, @patrox, @nathalie_bw, @amin_elkach und @klaudiagiez, an seine Grenzen stößt - und darüber hinauswächst. Die sechs Schützlinge bekommen Nachhilfe in Outdoor-Skills und müssen sich unterschiedlichsten Aufgaben wie Bogenschießen, Zelt-Aufbauen oder Baumstamm-Klettern stellen. Dabei kämpfen sie um heißersehnte Abzeichen. Wer die meisten Abzeichen ergattert, trägt am Ende des Finales den Titel "Ehrenwolf" oder "Ehrenwölfin".

Candy Crash: "Influencer*innen gehören zu einer ganz besonderen Gattung: Kreative Selbstdarsteller*innen, die mit Online-Werbung Millionen verdienen können. Was passiert aber, wenn diese Internet-Starlets all ihren Luxus gegen Laub und Lagerfeuer eintauschen müssen und dabei eine Woche lang komplett offline im Wald leben? Das Drama ist quasi vorprogrammiert! Welche*r der sechs Neu-Pfadfinder*innen wird am meisten über sich hinauswachsen? Ich verspreche Spiel, Spaß und Spannung bis zur letzten Minute!"

Joyn zeigt ab dem 24. Juni 2021 kostenlos jeweils donnerstags und samstags eine neue Folge "#offline im Wald". Bei Joyn PLUS+ stehen direkt alle sechs Folgen des Reality-Formats zur Verfügung. Redseven Entertainment zeichnet für die Produktion verantwortlich.

