Bei "Gewitter im Kopf" herrscht "Gewitter im Herz": YouTuber Jan und Tim werden zu Dating-Profis ab 28. Mai 2021 kostenlos auf Joyn

München

Dating-Profi trotz Handicap? Wie das geht, testet Jan, der mit Tourette lebt, mit Unterstützung seines Kumpels und YouTube-Kollegen Tim ab dem 28. Mai 2021 in der kostenlosen Joyn Serie "Gewitter im Herz". Auf ihrem YouTube-Channel "Gewitter im Kopf" sprechen die beiden offen, humorvoll, aber auch sachlich über das Leben mit Tourette und erreichen über zwei Millionen Abonnent*innen - in der neuen Joyn Serie zeigen sie nun auch ihre romantische Seite.

In unserer schnelllebigen Zeit ist es wahnsinnig schwer, eine*n Partner*in für sich zu gewinnen. Die neue Joyn Serie "Gewitter im Herz" ist eine Art Dating-Bootcamp für Jan. Zum Glück hat Jan dabei seinen sehr guten Kumpel Tim an der Seite. Der denkt sich in jeder der sechs Episoden eine andere Methode aus, wie Jan in Sachen Dating und Liebe fitter werden könnte. Das Duo besucht unter anderem einen Flirt-Coach, eine Benimm-Expertin, eine Domina und sie lassen sich sogar von einer Liebeshexe verzaubern. Tim und Jan lernen so, was es heißt, sich selbst zu lieben, bekommen Tipps und Tricks und Einblicke in die unterschiedlichsten Facetten der Liebe. Allerdings bleibt abzuwarten, was "Gisela" (so der Name von Jans Tourette-Syndrom) zu den ganzen Aktionen sagt. Eins ist sicher: Es wird einiges zu lachen geben.

Auf ihrem YouTube-Kanal "Gewitter im Kopf" begleiten Jan und Tim mehr als zwei Millionen Abonnent*innen durch den Alltag mit dem Tourette-Syndrom, eine Krankheit, mit der Jan seit seiner Kindheit lebt. Doch das hält die Freunde nicht davon ab, auch über sich selbst zu lachen. Gemeinsam möchten sie die Krankheit greifbarer und verständlicher machen und so Außenstehenden Berührungsängste mit Betroffenen nehmen. Seine Krankheit hat Jan "Gisela" getauft, um klarzumachen, dass es sich bei den Äußerungen, die mit seiner Ausprägung des Tourette-Syndroms einhergehen, nicht um seine eigene Meinung handelt.

Thomas Münzner, Director Content Acquisition & Original Production Joyn: "Jan und Tim haben es geschafft, auf ein ernstes Thema wie das Tourette-Syndrom auf humoristische Weise aufmerksam zu machen. Diese Mission unterstützen wir. Mit 'Gewitter im Herz' möchten wir das Thema noch mehr in den Fokus rücken und machen die beiden fit in Sachen Dating und Liebe."

Produziert wird "Gewitter im Herz" von Studio71 und Redseven Entertainment in enger Zusammenarbeit mit ALL IN Management. Die redaktionelle Verantwortung für Joyn liegt bei Barbara Gründl. Joyn zeigt ab 28. Mai 2021 wöchentlich kostenlos zwei neue Folgen der sechsteiligen Serie.

