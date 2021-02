Joyn

Der Frühling steht vor der Tür und mit ihm neue, spannende Serien auf Joyn: die Highlights im März auf Joyn und bei Joyn PLUS+

München (ots)

Die Tage werden länger, die Temperaturen steigen - es ist Zeit, den Frühling auf Joyn mit frischen und originellen Film- und Serien-Highlights einzuläuten. Mit "Katakomben" feiert ein langersehntes Original Premiere und entführt die Zuschauer*innen ab dem 11. März in den Münchner Untergrund. Die Coming-of-Age-Serie fesselt ab der ersten Minute mit einer packenden Story und zeigt auf spektakuläre Weise die feinen Risse, die sich durch unsere Gesellschaft ziehen. Auch Fans der Influencer-Serie "Krass Klassenfahrt" können sich auf eine neue Staffel mit vielen neuen und bekannten Charakteren, wie Jonas Wuttke (@jonaswuttke), Jonas Ems (@jonasems) oder Annika Jung (@anniju_), freuen. Die vierte Staffel der US-Comedyserie "American Housewife" sorgt weiterhin für heitere Frühlingsgefühle.

Den internationalen Frauentag am 8. März feiert Joyn mit einer ganzen Sammlung an Filmen und Serien mit Frauen in der Hauptrolle. Exklusive Inhalte wie "Younger", die Eigenproduktion "Frau Jordan stellt gleich", "Dollface" und "Nancy Drew" treffen dabei auf inspirierende Dokumentationen wie "Amy" und "Love, Marilyn" sowie ausgewählte Spielfilm-Highlights.

Spannende Sportereignisse, wie die U-21-Fußball-Europameisterschaft in Slowenien und Ungarn, runden das abwechslungsreiche Angebot im März auf Joyn ab. Bei dem Turnier kämpfen die größten Fußballtalente Europas um den begehrten EM-Titel. Aufgrund der COVID-19-Pandemie wird der Wettbewerb in diesem Jahr in zwei Schritten durchgeführt: Die Gruppenspiele werden zwischen dem 24. und 31. März ausgetragen, die Finalrunde findet anschließend vom 31. Mai bis 6. Juni statt.

"Katakomben" - die fesselnde Coming-of-Age-Serie porträtiert bildstark die Kluft zwischen den unterschiedlichen Gesellschaftsschichten Münchens: ab 11. März exklusiv bei Joyn PLUS+

Gelangweilte Rich Kids veranstalten eine Party in den Katakomben unter dem Hauptbahnhof. Sie ahnen nicht, dass hier auch Menschen leben - die Unsichtbaren, vom System Verdrängte. Als ein Feuer ausbricht, gerät der Rave außer Kontrolle. Dutzende Verletzte und drei vermisste Jugendliche sind die traurige Bilanz der Partynacht. Gemeinsam mit ihrem besten Freund Janosch (Yasin Boynuince) macht sich Nellie (Lilly Charlotte Dreesen) auf die Suche nach ihrem Bruder Max (Nick Romeo Reimann), der einer der Verschwundenen ist. Doch Nellie und Janosch sind nicht die einzigen, die direkt unter der Großbaustelle nach Max suchen: Was interessiert die wortkarge Bundespolizistin Magdalena Kaltbrunner (Sabine Timoteo) so sehr an dem Fall? Warum hilft ausgerechnet Tyler (Mercedes Müller) aus dem Untergrund bei der Suche nach den Vermissten? Und wie kann sich Lisa Limberger (Marleen Lohse), die das millionenschwere Bauvorhaben am Hauptbahnhof in Gefahr gebracht hat, aus der Affäre ziehen? Wer ist wirklich Freund, wer doch Feind? Die Grenzen verschwimmen und es stellt sich die Frage, wer am meisten von dem Verschwinden der Jugendlichen profitiert ...

"American Housewife" - die vierte Staffel der US-amerikanischen Comedyserie ab 4. März exklusiv bei Joyn PLUS+

"American Housewife" erzählt die Geschichte der Familie Otto, die im luxuriösen Westport, Connecticut zu Hause ist. Ehefrau und Mutter Katie Otto (Katy Mixon) kümmert sich in erster Linie um den Haushalt. Dabei kommt sie unweigerlich mit den perfekten Hausfrauen aus der Nachbarschaft und deren Familienleben in Kontakt. In inneren Monologen geht Katie nicht wirklich zimperlich mit ihrem näheren Umfeld ins Gericht, lassen sich doch in Westport nur besonders privilegierte Familien nieder. Obwohl ihr eigenes Familienleben ebenso wie sie selbst nicht perfekt ist, versucht Katie alles, um von der Nachbarschaft akzeptiert zu werden. Doch man bekommt das Gefühl, dass dieser Wunsch nicht in Erfüllung gehen wird ...

"Krass Klassenfahrt" - die zehnte Staffel der beliebten Influencer-Hit-Serie ab 19. März kostenlos und exklusiv auf Joyn

In der zehnten Staffel "Krass Klassenfahrt" dürfen sich die Zuschauer*innen auf einen neuen und außergewöhnlichen Jahrgang freuen: Die 12s Pro reist mit zwei eigenwilligen Lehrern in ihr erstes Abenteuer. Neue Konstellationen, eine befremdliche Lehrer-Schülerin-Beziehung und ein kompliziertes Mutter-Tochter-Verhältnis versprechen neben weiteren aufregenden Ereignissen jede Menge Spannung. Nie zuvor war eine Klasse gespickt mit so vielen unterschiedlichen Charakteren, was zwangsläufig zu Konflikten und Problemen führt. Liebesdramen, geklaute Unterwäsche sowie heimliche Nacktfotos und Intrigen lassen eine wahnwitzige Klassenfahrt entstehen, die ordentlich Zündstoff bereithält. Neben Jonas Wuttke (@jonaswuttke), Jonas Ems (@jonasems) und Annika Jung (@anniju_) sind unter anderem Diana (@diademlori), Maxine Reuker (@maxinereu), Keanu Rapp (@keanu) und Bene Schulz (@bene.sz) Teil der neuen Staffel.

Deutsche Erstausstrahlungen auf Joyn Primetime

Auf dem eigenen US-Fiction-Sender Primetime bietet Joyn im März weitere deutsche Erstausstrahlungen sowie Erstausstrahlungen im Free-TV. So ist die erste Staffel der Comedyserie "The McCarthys" ab dem 16. März ebenso auf Primetime zu sehen wie die dritte Staffel der Musical-Drama-Serie "Empire", die ab dem 26. März bei Primetime erstmals im Free-TV ausgestrahlt wird.

