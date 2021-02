Joyn

Ökozentrum statt Luxushotel: Social-Media-Stars ziehen um! Die zweite Staffel "Das Internat" ab 19. April 2021 kostenlos auf Joyn

Neue Geschichten von "Das Internat" im XXL-Format: Joyn überrascht die Fans der Kultserie ab 19. April 2021 mit 24 neuen Folgen - das sind doppelt so viele Folgen wie in der ersten Staffel. Nach Asbest im Mädchentrakt bringt nun ein Wasserrohrbruch das Zusammenleben der Schüler*innen mächtig durcheinander. Und wer sich deshalb schon auf Pyjamapartys im luxuriösen Wellnesshotel gefreut hat, wird bitter enttäuscht.

Die zweite Staffel knüpft dort an, wo die erste aufhört: Nach einem Wasserrohrbruch im Internat müssen die Schüler*innen des F.L.Y. umziehen. Ihre neue Bleibe haben sie sich definitiv anders vorgestellt: Statt exquisite Zimmer in einem Wellnesshotel zu beziehen, finden sie sich in einem Ökozentrum wieder - ohne WLAN! Und was noch schlimmer ist: Der Lehrplan wird an die neue Umgebung angepasst und Bäume umarmen steht auf dem Stundenplan. Zum ungewöhnlichen Unterricht und der spartanischen Unterkunft kommen noch weitere Probleme dazu, an denen die Tochter der Direktorin nicht ganz unschuldig ist. Diese hat es nämlich ausgerechnet auf Aiden (Nathan Goldblat) abgesehen...

Für die zweite Staffel der Erfolgsserie "Das Internat" steht erneut die Crème de la Crème der deutschen Social-Media-Szene vor der Kamera: Mario Novembre, Payton.R, Lisa Küppers, Leon Pelz, Marvin Holm, Nathan Goldblat, NikaSofie, Luana Knöll und Chany Dakota schlüpfen in ihre bekannten Hauptrollen. Zudem gesellen sich Leoobalys, Lea Mirzanli, Sydney Ramolla und Fionntime in der neuen Staffel zum Hauptcast. Auch Sonya Kraus ist in ihrer Rolle als Direktorin Frau Meyer-Stäblein wieder genauso mit von der Partie wie "Herr Anwalt" als Ralf Furr. Außerdem bekommt das Lehrerkollegium des F.LY. mit Jana Riva als Sportlehrerin Frau Kovac prominenten Zuwachs.

Thomas Münzner, Director Content Acquisition & Original Production: "Nach dem Erfolg der ersten Staffel freuen wir uns, den gesamten reichweitenstarken Haupt-Cast für die zweite Runde von 'Das Internat' gewonnen zu haben. Es spricht für die tolle Dynamik, die alle Beteiligten sowohl vor als auch hinter der Kamera haben. Das spüren auch unsere Nutzer*innen."

Joyn zeigt ab 19. April 2021 wöchentlich gleich drei neue Folgen der 24-teiligen Influencer-Serie kostenlos. "Das Internat" wird entwickelt und produziert von Pantaflix Studios.

Die Joyn GmbH steht unter der Geschäftsführung von Katja Hofem, Dr. Jochen Cassel und Tassilo Raesig. Joyn ist eine anbieterübergreifende Entertainment-Streaming-Plattform. Dabei bietet Joyn ein umfangreiches kostenfreies Angebot mit zahlreichen Live-TV-Channels, Serien, Dokumentationen und Filmen auf Abruf, Mediatheken und Sportinhalten von ProSiebenSat.1, Discovery sowie weiterer Content-Partner, alles gebündelt auf einer Plattform. Noch mehr Entertainment bekommen Nutzer*innen mit dem Premium-Angebot Joyn PLUS+. Hier sind zusätzliche Pay-TV-Channels und noch mehr Inhalte auf Abruf wie Exclusives und Originals enthalten. Nutzer*innen können Inhalte auf iOS-, Android- und Huawei-Geräten sowie im Web und über Smart-TVs, Google Chromecast, PlayStation 4 & 5, Apple TV und Amazon Fire TV abspielen. Ziel ist es, eine umfassende deutsche OTT-Plattform anbieterübergreifender Inhalte zu schaffen.

